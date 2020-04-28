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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Mail.ru Group добавила в «Почту» планировщик задач для организации работы Материал редакции

Планировщик потребляет немного трафика и может работать без интернета, утверждают в компании.

6 комментариев
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Mail.ru Group предложила пользователям сервис для планирования задач «Задачи Mail.ru», рассказали vc.ru в группе. В нём можно составлять списки и настраивать напоминания о важных событиях.

В компании полагают, что «Задачи» помогут работникам на «удалёнке» поддерживать привычный темп работы. К сервису можно перейти из десктопной и мобильной версии «Почты Mail.ru». Данные с разных устройств синхронизируются.

«Задачи» доступны пока только на Android, в ближайшее время сервис запустится и на iOS, отметили в группе. Планировщик потребляет немного трафика и может работать без интернета, утверждают в компании.

Mail.ru Group планирует в будущем интегрировать сервис с календарём и голосовым помощником «Маруся».

#новость #mailrugroup

Галина Мубаракшина
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0
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6 комментариев
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Dennis Gerasimov

3

2020, год некросервисов в Мейле

-Аська
-Задачи в почте

что дальше, домашние странички? чаты?  

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Иван Циклобатонов

Dennis
1

пересаживать пользователей GPON обратно на коаксиал, адсл и 56к модемы.

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Andrew Freez

Иван
0

now in Tcheboornet!

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Иван Циклобатонов

Andrew
0

Чебурнет будет на перфоартах с qr-кодами и запросами голубиной почтой на перемещение.

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Viktor Mann

2

Шел 2020 год.

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Roman Bannov

0

Маруся и Амиго во всех возможных вкладках и тулбарах прилагается... Спасибо, не надо.

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