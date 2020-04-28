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Планировщик потребляет немного трафика и может работать без интернета, утверждают в компании.
Mail.ru Group предложила пользователям сервис для планирования задач «Задачи Mail.ru», рассказали vc.ru в группе. В нём можно составлять списки и настраивать напоминания о важных событиях.
В компании полагают, что «Задачи» помогут работникам на «удалёнке» поддерживать привычный темп работы. К сервису можно перейти из десктопной и мобильной версии «Почты Mail.ru». Данные с разных устройств синхронизируются.
«Задачи» доступны пока только на Android, в ближайшее время сервис запустится и на iOS, отметили в группе. Планировщик потребляет немного трафика и может работать без интернета, утверждают в компании.
Mail.ru Group планирует в будущем интегрировать сервис с календарём и голосовым помощником «Маруся».
2020, год некросервисов в Мейле
-Аська
-Задачи в почте
что дальше, домашние странички? чаты?
пересаживать пользователей GPON обратно на коаксиал, адсл и 56к модемы.
now in Tcheboornet!
Чебурнет будет на перфоартах с qr-кодами и запросами голубиной почтой на перемещение.
Маруся и Амиго во всех возможных вкладках и тулбарах прилагается... Спасибо, не надо.
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