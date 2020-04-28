Планировщик потребляет немного трафика и может работать без интернета, утверждают в компании.

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Mail.ru Group предложила пользователям сервис для планирования задач «Задачи Mail.ru», рассказали vc.ru в группе. В нём можно составлять списки и настраивать напоминания о важных событиях.

В компании полагают, что «Задачи» помогут работникам на «удалёнке» поддерживать привычный темп работы. К сервису можно перейти из десктопной и мобильной версии «Почты Mail.ru». Данные с разных устройств синхронизируются.

«Задачи» доступны пока только на Android, в ближайшее время сервис запустится и на iOS, отметили в группе. Планировщик потребляет немного трафика и может работать без интернета, утверждают в компании.