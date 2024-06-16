Telegram заблокировал «небольшое количество» ботов, которые принимали платежи за цифровые товары «без использования Telegram Stars»

Потому что это нарушает правила магазинов приложений Apple и Google.В мессенджере сообщили, что предупреждали о последствиях.Пример «предупреждения» приводил канал «Телеграм Маркетинг» 12 июня 2024 года. В письме компания призывала «немедленно перейти на приём только Stars в качестве оплаты за цифровые товары либо удалить все платные товары из бота». То же касается случаев, когда «сам бот или его интеграция с Telegram продаются как платный инструмент или услуга».15 июня одним из первых под блокировку на iOS попал бот PunkCity. Команда проекта сослалась на «новую политику Telegram и Apple».В «Телеграм Маркетинг» считают, что с текущей платёжной схемой «сегмент коммерческих b2b-сервисов, ориентированных на Telegram, скорее всего, накроется медным тазом». Источник фото: Global Look PressTelegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars для оплаты цифровых товаров в ботах и мини-приложениях 12 июня 2024-го. Поводом стало предупреждение от Apple, она уведомила сервис о нарушении политики App Store.16 июня команда мессенджера рассказала, что скоро владельцы ботов и мини-«аппов», использующие Stars, смогут размещать «субсидированную рекламу».Сколько получают Apple и Google, сам Telegram и разработчик из тех денег, которые отдаёт за Stars пользователь. Источник: «Код Дурова»#новости #telegram
Боролись с комиссией 30% и пришли к комиссии 51%))
Себя же глупо обижать 😁
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Мда, ну и намудрили с этими ботами. Зачем им платежи принимать в обход официальной системы Telegram? Правильно заблокировали, пусть идут по правилам. А то потом все на одно лицо - кидалово и обман.
А зачем Дуров топил за оплату в обход официальной системы Гугл Плэй и АппСтор?
Умножаю голоса
На ноль?