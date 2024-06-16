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Полина Лааксо
Сервисы

Telegram заблокировал «небольшое количество» ботов, которые принимали платежи за цифровые товары «без использования Telegram Stars»

Потому что это нарушает правила магазинов приложений Apple и Google.

  • В мессенджере сообщили, что предупреждали о последствиях.
  • Пример «предупреждения» приводил канал «Телеграм Маркетинг» 12 июня 2024 года. В письме компания призывала «немедленно перейти на приём только Stars в качестве оплаты за цифровые товары либо удалить все платные товары из бота». То же касается случаев, когда «сам бот или его интеграция с Telegram продаются как платный инструмент или услуга».
  • 15 июня одним из первых под блокировку на iOS попал бот PunkCity. Команда проекта сослалась на «новую политику Telegram и Apple».
  • В «Телеграм Маркетинг» считают, что с текущей платёжной схемой «сегмент коммерческих b2b-сервисов, ориентированных на Telegram, скорее всего, накроется медным тазом».
Источник фото: Global Look Press
Источник фото: Global Look Press
  • Telegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars для оплаты цифровых товаров в ботах и мини-приложениях 12 июня 2024-го. Поводом стало предупреждение от Apple, она уведомила сервис о нарушении политики App Store.
  • 16 июня команда мессенджера рассказала, что скоро владельцы ботов и мини-«аппов», использующие Stars, смогут размещать «субсидированную рекламу».
Сколько получают Apple и Google, сам Telegram и разработчик из тех денег, которые отдаёт за Stars пользователь. Источник: «Код Дурова»
Сколько получают Apple и Google, сам Telegram и разработчик из тех денег, которые отдаёт за Stars пользователь. Источник: «Код Дурова»

#новости #telegram

1
10
10 комментариев
ave ego

Боролись с комиссией 30% и пришли к комиссии 51%))

1
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Сергей Леопольдович

Себя же глупо обижать 😁

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Михаил Иванович

.

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Диляра Мирзоян

Мда, ну и намудрили с этими ботами. Зачем им платежи принимать в обход официальной системы Telegram? Правильно заблокировали, пусть идут по правилам. А то потом все на одно лицо - кидалово и обман.

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Михаил Иванович

А зачем Дуров топил за оплату в обход официальной системы Гугл Плэй и АппСтор?

1
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умный человек

Умножаю голоса

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Илья Б.

На ноль?

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