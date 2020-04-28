Платформы привлекли аудиторию бесплатными курсами и полезной информацией для тех, кто хочет учиться или ищет работу.

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Российские сервисы онлайн-образования отметили существенный рост аудитории на фоне режима самоизоляции, рассказали vc.ru представители опрошенных платформ. Например, в «Яндекс.Практикуме» заявили о росте количества регистраций на бесплатные вводные курсы на 100-150% с середины марта, а в апреле пришли почти 100 тысяч новых пользователей.

В первые две недели «карантина», начавшегося 30 марта 2020 года, количество регистраций на образовательном сайте GeekBrains выросло почти на 650%, сообщил гендиректор Александр Никитин. Количество студентов на бесплатных курсах увеличилось примерно на 500%, на платных — почти на 90%, отметил он.

По сравнению с февралём активность аудитории в «Нетологии» выросла более чем на 60%, рассказала исполнительный директор онлайн-университета Марианна Снигирёва. С конца марта количество регистраций на платформе, по её словам, увеличилось в три раза. В апреле активность пользователей сохранилась на том же уровне.

С середины апреля почти вдвое вырос спрос на занятия английским языком для взрослых, посчитали в Skyeng. На 65% увеличилась популярность занятий по английскому и математике для школьников. Интенсивность обучения выросла в 2,5 раза и у детей, и у взрослых.

Какие курсы больше всего интересуют россиян

В апреле самыми популярными на GeekBrains стали факультеты продакт-менеджмента, веб-разработки, Python-разработки, интернет-маркетинга и дизайна.

В «Нетологии» наиболее востребованные курсы — по профессиям интернет-маркетолога, SMM-менеджера и таргетированной рекламе. Во время самоизоляции большой популярностью также пользовались профессии тестировщика, веб-разработчика, а также курс по веб-дизайну.

В Skyeng, помимо курсов для детей и взрослых, на 25% вырос трафик на сайт для корпоративных учеников. «Люди стремятся прокачать свои знания, чтобы не потерять работу после карантина или повысить свои шансы найти новую», — пояснил управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский.

В «Яндекс.Практикуме» заметный рост показали веб- и Python-разработчики.

Чем платформы привлекли пользователей

Увеличить аудиторию GeekBrains помогли новые и существующие сервисы: бесплатный доступ для вузов к системе онлайн-обучения, курсы для обучения в режиме «самоизоляции», уроки по финансовой грамотности. В апреле Geekbrains, в частности, проводил карьерный марафон, вебинары по удалённой работе, открыл факультет дизайна жилых интерьеров и запустил короткий онлайн-курс по Excel.

С первых дней перехода россиян на режим самоизоляции Skyeng открыла бесплатный доступ для школьников и в партнёрстве с другими образовательными компаниями создала путеводитель по бесплатному онлайн-образованию, отмечает Ларьяновский, а также запустила интерактивную рабочую тетрадь Skysmart для школьников.

В конце марта «Нетология» предоставила бесплатный доступ к видеокурсам по менеджменту и маркетингу: на них приходило большинство пользователей. Однако на последней неделе апреля выросло количество заявок и на платные курсы — на 16%, процент покупок платных продуктов вырос также на 16% по сравнению с концом марта.