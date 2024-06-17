«Авито» добавил функцию «онлайн-показ» по видеосвязи в своё приложение

Она работает в категориях «Недвижимость», «Товары», «Транспорт» и некоторых объявлениях «Услуг».Частные продавцы смогут включить онлайн-показы при публикации объявления, рассказали в сервисе. В таких объявлениях появится кнопка «Запросить онлайн-показ», а в ленте поиска оно будет отмечено бейджем.Как только продавец подтвердит запрос по кнопке «Начать онлайн-показ» в мессенджере, покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия продавца начать видеосвязь не получится, отметили в компании.Онлайн-показ доступен пользователям iOS и Android в категориях «Товары», «Транспорт», «Недвижимость» и для части объявлений в категории «Услуги». При необходимости во время разговора пользователи могут переходить из видео в аудио и обратно. Раньше у объявлений в «Недвижимости» тоже были значки «Онлайн-показ», но для видеозвонка пользователи переходили в сторонние приложения, уточнили vc.ru в «Авито». Теперь всё доступно в мессенджере сервиса.Источник: «Авито»#новости #авито
Ух, организуют там онлифанс на минималках и всё-всё покажут.
Лучше бы организовали показ, аккаунтов которые смотрят мои объявления. Деньги за платные просмотры берут, за сказки о просмотрах. Просто обнаглели в край, мошенники. Ни денег, не просмотров, ни продаж. Говорят что у них нет технической возможности показывать в статистике, кто смотрел ваши объявления - ну да, ну да, это же придется рисовать фейковые аккаунты похожие на живых людей, а так просто нарисовал цифру что типа просмотры были и готово, деньги отработали🤣🤣🤣
Ага, уже бегу показывать купальник во всей красе
мошенникам это не нужно.
Iddqd😁
Зато как раз мошенничества должно стать меньше. Ещё один способ обезопасить себя.