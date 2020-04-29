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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Google откроет бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet для всех пользователей Материал редакции

Для подключения к нему раньше требовался бизнес- или образовательный аккаунт.

5 комментариев
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Все пользователи смогут бесплатно подключаться к сервису видеоконференций Google Meet, сообщила компания в своём блоге. Доступ будут открывать постепенно, начиная с мая 2020 года.

До этого для подключения к Google Meet нужен был бизнес- или образовательный аккаунт. По собственным данным, сейчас у сервиса 100 млн пользователей в день.

В Zoom, Skype и Facebook Messenger пользователи могут общаться бесплатно. Теперь Google Meet станет их конкурентом, отмечает Reuters. Видеозвонки также можно совершать и в мессенджере Google Duo, но он доступен только на смартфонах, уточняет издание.

#новость #google

Галина Мубаракшина
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Nikolay Kapustin

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Из всех пока нормальное качество звука и видео только у Discord.

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Владимир Толстиков

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Хз, пользуемся Meet'ом — вполне себе

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Paul

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Чем отличается от митингов в гугловском же хэнгаутс?

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Nikita Voronin

Paul
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Маркетингом

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Алексей Михайлишин

Paul
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Насколько я понимаю, лимитом по количеству участников и всякими доп. фишками вроде записи встречи на Гугл.Диск.

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