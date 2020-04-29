Для подключения к нему раньше требовался бизнес- или образовательный аккаунт.

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Все пользователи смогут бесплатно подключаться к сервису видеоконференций Google Meet, сообщила компания в своём блоге. Доступ будут открывать постепенно, начиная с мая 2020 года.

До этого для подключения к Google Meet нужен был бизнес- или образовательный аккаунт. По собственным данным, сейчас у сервиса 100 млн пользователей в день.