Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Для подключения к нему раньше требовался бизнес- или образовательный аккаунт.
Все пользователи смогут бесплатно подключаться к сервису видеоконференций Google Meet, сообщила компания в своём блоге. Доступ будут открывать постепенно, начиная с мая 2020 года.
До этого для подключения к Google Meet нужен был бизнес- или образовательный аккаунт. По собственным данным, сейчас у сервиса 100 млн пользователей в день.
В Zoom, Skype и Facebook Messenger пользователи могут общаться бесплатно. Теперь Google Meet станет их конкурентом, отмечает Reuters. Видеозвонки также можно совершать и в мессенджере Google Duo, но он доступен только на смартфонах, уточняет издание.
Из всех пока нормальное качество звука и видео только у Discord.
Чем отличается от митингов в гугловском же хэнгаутс?
Насколько я понимаю, лимитом по количеству участников и всякими доп. фишками вроде записи встречи на Гугл.Диск.
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