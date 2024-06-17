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Евгения Евсеева
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Приложение Rutube пропало из App Store

С августа 2022 года оно было доступно для скачивания только в России.

  • Об этом сообщили «Российская газета» и Telegram-канал «Токсичная цифра». При попытке перейти по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в регионе.
  • Причины удаления пока неизвестны, в Google Play приложение по-прежнему доступно. В самом сервисе информацию пока не комментировали.
  • В августе 2022 года Apple потребовала, чтобы Rutube скрыл видео российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделал его доступным только для российских пользователей.
  • После этого Rutube скрыл приложение в App Store для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси, а затем сделал скачивание доступным только в России.

#новости #rutube

2
8
8 комментариев
Fred Han

Что ещё за рутюб?

6
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Пес Дюк

Удивительно, что помойный вк еще там

5
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Алексей

Рыночные механизмы конкуренции работают, не иначе

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Случай

Рыночные механизмы нападения на соседнюю страну такие рыночные, не иначе

5
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Aleksei M

Утильсбор?

3
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