Приложение Rutube пропало из App Store

С августа 2022 года оно было доступно для скачивания только в России.Об этом сообщили «Российская газета» и Telegram-канал «Токсичная цифра». При попытке перейти по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в регионе.Причины удаления пока неизвестны, в Google Play приложение по-прежнему доступно. В самом сервисе информацию пока не комментировали.В августе 2022 года Apple потребовала, чтобы Rutube скрыл видео российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделал его доступным только для российских пользователей.После этого Rutube скрыл приложение в App Store для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси, а затем сделал скачивание доступным только в России.#новости #rutube
Что ещё за рутюб?
Удивительно, что помойный вк еще там
Рыночные механизмы конкуренции работают, не иначе
Рыночные механизмы нападения на соседнюю страну такие рыночные, не иначе
Утильсбор?