К январю 2005 года число пользователей LiveJournal достигло 5,5 млн человек, каждую неделю более 860 тысяч пользователей обновляли свои журналы. В том же году Фицпатрик продал Danga Interactive, которая управляла LiveJournal, компании Six Apart.

Мне нравятся технологии и нравится развивать LiveJournal, но я ненавижу делать бизнес. Я не очень хорош в этом. Я продолжу заниматься технологиями, а Six Apart поможет сделать LiveJournal красивым и удобным.

В марте 2007 года Six Apart продала LiveJournal российской компании SUP Media, которая с 2006 года обслуживала кирилический сегмент LiveJournal (ЖЖ). Эту сделку эксперты оценили в $30 млн. SUP Media основали российский предприниматель Александр Мамут и американский издатель Эндрю Полсон.