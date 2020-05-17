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ICQ

Год запуска: 1996-й.

Основатели: Арик Варди, Яир Голдфингер, Сефи Вигисер и Амнон Амир.

Аудитория на пике популярности: 2001 год — 100 млн зарегистрированных пользователей.

Статус: работает.

Интерфейс ICQ в 2001 году

Блог Mail.ru Group на «Хабре»

Краткая история создания

Летом 1996 года будущие основатели ICQ Яир Голдфингер, Арик Варди и Сефи Вигисер играли в пинг-понг. Тогда Голдфингеру и пришла в голову идея создать программу для мгновенного обмена короткими сообщениями.

Первый прототип ICQ (от выражения I seek you, «я ищу тебя») появился в ноябре 1996 года. На старте партнёров поддержал отец Варди, один из руководителей химической компании Israel Chemicals, он вложил в проект несколько сотен тысяч долларов. На эти деньги была создана компания Mirabilis, которая обосновалась в Калифорнии и занялась разработкой ICQ.

ICQ распространялся среди частных и корпоративных пользователей бесплатно. Пользователей привлекало, что в отличие от почты, ICQ позволял видеть, кто из коллег и друзей в сети, и быстро связаться с ними.

Сначала ICQ пользовались 40 друзей основателей, а к маю 1997 года через мессенджер общались 850 тысяч человек. К апрелю 1998 года аудитория выросла до 9 млн человек, из которых 2,5 млн использовали сервис ежедневно.

Пик популярности

Успех ICQ заметили в Microsoft и АOL и предложили продать проект. АOL на тот момент уже развивала свой мессенджер AIM, но конкурировать с ICQ было сложно — его аудитория быстро росла.

Варди отказал Microsoft. В 1998 году AOL купила Mirabilis за $407 млн. К 2001 году количество зарегистрированных пользователей в ICQ достигло 100 млн. Мессенджером пользовались более 10 млн человек каждый день, проводя за ним в среднем три часа в день.

Причины спада

AOL пыталась зарабатывать на рекламе в ICQ, но не преуспевала в этом. Неофициальные клиенты — Miranda ICQ, QIP предлагали пользователям те же возможности, но без «надоедливой рекламы». В 2008–2009 годах AOL заблокировала все неофициальные клиенты ICQ — и сервис начал терять аудиторию.

На официальную версию мессенджера перешли не все: ежемесячная аудитория ICQ во всём мире с декабря 2009 года по декабрь 2010 года сократилась на 35%, до 33,5 млн человек. В России к декабрю 2010 года ICQ пользовались 16,4 млн человек (за год их число сократилось на 9%). Часть аудитории начала использовать мессенджеры социальных сетей: MySpaceIM и Facebook Chat.

В апреле 2010 года инвестиционный фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера Digital Sky Technologies купил ICQ у AOL за $187,5 млн. С сентября 2010 года после реорганизации фонда ICQ стала принадлежать Mail.ru Group.

В 2011–2012 годах из-за роста популярности соцсетей аудитория ICQ также сокращалась. В конце 2013 года в России ICQ пользовались 6,7 млн человек в месяц и 11 млн человек в месяц — в мире.

Что с сервисом сейчас

В апреле 2020 года Mail.ru Group запустила на основе ICQ новый мессенджер — ICQ New с автоматической расшифровки голосовых сообщений, групповыми звонками с числом участников до 30 человек.

На сайте Mail.ru Group написано, что ежемесячная аудитория ICQ в мире — 11 млн пользователей. По данным Mediascope, месячная аудитория мобильных приложений ICQ — 439 тысяч пользователей.

LiveJournal

Год запуска: 1999.

Основатель: Брэд Фицпатрик.

Аудитория на пике популярности: в мире — более 2 млн пользователей в начале 2004 года, в России — 21 млн человек в апреле 2013 года (по данным TNS).

Статус: работает.

Один из старых дизайнов сайта LiveJournal neferjournal

Краткая история создания

В 1998 году 18-летний Брэд Фицпатрик приехал в Сиэтл, чтобы изучать информатику в Университете Вашингтон. Он хотел поддерживать связь с друзьями и разработал платформу для ведения блогов.

Прорывной оказалась идея публичности личных журналов (в тот момент понятия «блог» не было) — LiveJournal стал первой платформой для творческого самовыражения пользователей, на которой они могли без цензуры обсуждать свои мысли с сообществом и создавать круг единомышленников.

LiveJournal привлек разных пользователей, аудитория платформы росла очень быстро, потому что ни LinkedIn, ни Facebook, ни Twitter еще не существовало, а blogger.com стартовал одновременно с LiveJournal.

Пик популярности

В январе 2004 года на платформе были зарегистрированы 2 млн пользователей, после первого миллиона на рост в два раза потребовалось всего девять месяцев.

К январю 2005 года число пользователей LiveJournal достигло 5,5 млн человек, каждую неделю более 860 тысяч пользователей обновляли свои журналы. В том же году Фицпатрик продал Danga Interactive, которая управляла LiveJournal, компании Six Apart.

Мне нравятся технологии и нравится развивать LiveJournal, но я ненавижу делать бизнес. Я не очень хорош в этом. Я продолжу заниматься технологиями, а Six Apart поможет сделать LiveJournal красивым и удобным. Брэд Фицпатрик о продаже LiveJournal



В марте 2007 года Six Apart продала LiveJournal российской компании SUP Media, которая с 2006 года обслуживала кирилический сегмент LiveJournal (ЖЖ). Эту сделку эксперты оценили в $30 млн. SUP Media основали российский предприниматель Александр Мамут и американский издатель Эндрю Полсон.

К декабрю 2007 года число зарегистрированных пользователей на LiveJournal превысило 14 млн, в России у ЖЖ было 2,7 млн пользователей.

Причины спада

В начале 2011 года блог-платформа пережила ряд DDoS-атак, из-за которых пострадало несколько десятков блогеров-тысячников По заявлению SUP Media, атака на ЖЖ была призвана уничтожить его как дискуссионную площадку.

Незащищенность пользователей негативно отразилась на популярности LiveJournal. По данным Comscore, в январе-августе 2011 года месячное число уникальных пользователей Livejournal.com снизилось на 8,2 млн (–23%) и составило 27,7 млн.

TNS Media Research также зафиксировало снижение: в мире LiveJournal потерял 3,4 млн пользователей (снижение до 26,5 млн), в России — 3,9 млн (до 10,9 млн).

Однако в декабре 2011 года LiveJournal посетили 15,1 млн уникальных пользователей из России, аудитория блог-платформы выросла на 5,2% по сравнению с декабрем 2010 года.

В 2013 году преемницей SUP Media стала Rambler&Co, которая несколько раз пыталась перезапустить ЖЖ: в 2014, 2016 и 2019 году. Компания делала упор на медиа на базе блогов и на рекомендациях.

В LiveJournal пишет колоссальное количество интересных авторов с различной биографией и бэкграундом — архитекторы, искусствоведы, кинокритики, ученые и так далее. Но если посмотреть статистику, у многих писателей ЖЖ, назовем их так, очень низкая аудитория, потому что ее увеличение для этой категории пользователей не самоцель. Но посты, которые они пишут, публичные, и наша задача как создателей проекта — предложить механизм, который будет «подсвечивать» самые интересные, по мнению редакции, заметки. Пётр Захаров

глава холдинга «Афиша-Рамблер-SUP» (в интервью «Коммерсанту», 2013 год)

В апреле 2016 года, по данным TNS Web Index, аудитория LiveJournal.com в России среди пользователей 12–64 лет составляла более 15 млн человек. В феврале 2017 года их число снизилось до 12,86 млн человек.

Что с сервисом сейчас

Сегодня, по словам руководителя LiveJournal Наталии Арефьевой, ЖЖ остается «популярной площадкой с интересным контентом и яркими личностями, которые его создают». По собственным данным, общее число пользователей LiveJournal в январе 2020 года составило почти 45 млн человек.

У «Живого Журнала» два основных источника дохода — реклама и сервисные платежи, например, за продвижение на площадке. Так, авторы могут давать блогам собственное доменное имя, что в разы увеличивает их узнаваемость и авторитет. Наталия Арефьева



В декабре 2019 года вышло мобильное приложение для Android, во втором квартале 2020 года компания планирует выпустить приложение для iOS.

Formspring

Год запуска: 2009.

Основатели: Ад Олоно, Джон Векслер.

Аудитория на пике популярности: в марте 2010 года — 50 млн пользователей.

Статус: закрыта 31 марта 2013 года.

Краткая история создания

Сайт Formspring.com работал с 2006 года — сначала это были онлайн-формы для бизнеса. Летом 2009 года его основатели запустили Formspring.me — социальную сеть, где люди могли анонимно задавать друг другу вопросы.

«В тот момент мне нравилось писать о себе в Twitter. И я подумал, что если люди будут задавать друг другу вопросы, то они будут охотнее создавать контент», — вспоминал сооснователь Formspring Ад Олоно.

Formspring.me должен был привлечь внимание к Formspring.com — основатели думали, что, набрав по ошибке .com вместо .me, люди будут попадать на сайт онлайн-форм для бизнеса.

Спустя 45 дней после запуска на Formspring.me было 1 млн зарегистрированных пользователей.

Служба поддержки основного бизнеса Formspring.com не справлялась с вопросами пользователей о соцсети. Поэтому сайт онлайн-форм для бизнеса переименовали в Formstack.com, а социальная сеть продолжила развиваться как Formspring.com.

Пик популярности и причины спада

Через шесть месяцев после старта вопросы другу друг задавали 10 млн активных пользовтелей. На пике популярности, в марте 2010 года, Formspring.com посетили 50 млн пользователей.

За 3,5 года проект привлек $14,3 млн в двух раундах. Но в марте 2013 года основатели его закрыли. К падению популярности Formspring.com привели три причины.

Во-первых, нам так и не удалось решить проблему вовлечения пользователей. Люди активно задавали друг другу вопросы первые 30 дней, но их любопытство иссякало. Во-вторых, мы не перешли на мобильную версию вовремя — Formspring.com остался тяжелой текстовой платформой, а пользователи переключились на мобильные и визуальные решения такие, как Instagram.

В-третьих, проект столкнулся с деструктивным поведением пользователей.

Ад Олоно сооснователь Formspring



31 марта 2013 года Formsring.com был продан Spring.me. А в июле 2015 года сайт знакомств Twoo.com (которым владела InterActiveCorp), в свою очередь, приобрел Spring.me. Cегодня сайтов formspring.com и spring.me не существует, запросы на них переадресуются на twoo.com.

Foursquare

Год запуска: 2009.

Основатели: Деннис Кроули, Навин Сельвадурай.

Аудитория на пике популярности: в августе 2015 года более 60 млн зарегистрированных пользователей.

Статус: работает.

Краткая история создания

В 2003 году студенты Университета Нью-Йорка Деннис Кроули и Алекс Райнерт создали приложение Dodgeball, позволявшее узнать, кто из друзей находится поблизости. В 2005 году проект купил Google. А в 2008 году Кроули и его новый партнер Навин Сельвадурай начали разработку аналога Dodgeball. Весной 2009 года они представили Foursquare.

Пользователи Foursquare отмечались в пабах, гостиницах, на заправках и в других местах с помощью мобильной версии сайта, приложения или SMS и зарабатывали баллы. Самые активные получали бейджи и становились «мэрами» любимых заведений. Foursquare быстро набрал популярность — люди гордились своими достижениями.

Рост популярности и разделение на два сервиса

К январю 2011 года сервисом пользовалось 6 млн человек, к марту 2011 года их было 7 млн, а к 21 июня 2011 года число пользователей достигло 10 млн с ежемесячным темпом прироста около 700 тысяч человек.

В это время похожие сервисы развивали Google’s Buzz, Gowalla, MyTown, Yelp. Также Foursquare конкурировал с Facebook, Twitter, Instagram, куда люди заглядывали регулярно, реагируя на посты друзей. Пользователи же Foursquare сосредотачивались на регистрации и зарабатывании статусов, а не на поиске друзей.

Они не проверяли через час после регистрации, не появился кто из знакомых рядом, и популярность сервиса росла не так быстро, объясняет The Verge.

В мае 2014 года компания выпустила приложение для «социальных открытий» Swarm и перенесла функцию чекинов в него. На тот момент у Foursquare было 50 млн пользователей.

Пользователь Swarm мог настроить автоматическую регистрацию и сосредоточиться на поиске друзей, которые находятся в заведениях неподалёку. Сервис Foursquare City Guide стал приложением для рекомендаций путешественникам.

Но часть лояльной аудитории не приняла Swarm и ушла с Foursquare, потому что люди потеряли бэйджи и заработанные статусы. Некоторые игровые механики вернули только через год.

«Когда мы выпустили Swarm, мы сосредоточились на основной функции — поиске друзей поблизости, а затем встроили обмен сообщениями, но игровых механик почти не было. Мы возродили их с выпуском Swarm 2.3», — сказал Кроули в интервью TechCrunch в мае 2015 года.

В августе 2015 года Foursquare и Swarm использовали более 60 млн человек.

Компания сегодня

Параллельно компания разрабатывала новые сервисы. В 2017 году запустила платформу Foursquare Analytics для анализа данных о клиентах магазинов и сервис Pilgrim SDK для таргетирования рекламы с учётом местоположения пользователей.

За 10 лет компания привлекла $390,4 млн инвестиций. На старте Foursquare зарабатывала на рекламе, а с 2010 года начала продавать компаниям аналитику. Сегодня у Foursquare более 2 млн корпоративных клиентов, в том числе Apple, Microsoft, Snapchat, Uber и другие. В 2019 году выручка компании достигла $100 млн.

31 мая 2019 года Foursquare приобрела Placed, платформу для анализа влияния рекламы на поведение людей. 6 апреля 2020 года компания купила геолокационный сервис Factual.

Сервисами Foursquare City Guide и Swarm пользуются более 50 млн человек.

Ask.fm

Год запуска: 2010.

Основатели: Илья и Марк Теребины, Оскарс Лиепинс.

Аудитория на пике популярности: апрель 2020 года — 215 млн зарегистрированных пользователей.

Статус: работает.

Краткая история создания

В кризисные 2009–2010 годы предприниматели из Латвии братья Теребины искали перспективное направление и решили сфокусироваться на онлайне. Они не скрывали, что скопировали идею Formspring.com: запуская Ask.fm, братья были уверены, что смогут лучше реализовать эту идею.

Они сосредоточились на молодежной аудитории, потому что юные пользователи не пресыщены и стремятся к открытиям, считали Теребины. По словам Ильи Теребина, Ask.fm помогает молодым людям «открывать себя и выходить за привычные рамки».

В первые полтора года Теребины и их партнер Оскарс Лиепинс вложили в проект около $500 тысяч. В январе 2012 года Ask.fm привлек инвестиции от фонда Rubylight.

Летом 2012 года латвийская сеть стала прибыльной, зарабатывая на рекламе, и обошла Formspring — Ask.fm посещали 37 млн уникальных пользователей в месяц, а Formspring 19–20 млн.

Однако по числу пользователей Formspring лидировала — 29,5 млн против 8 млн, но Ask.fm быстро рос, прибавляя по 60 тысяч новых пользователей в день. Основной аудиторией соцсети стала молодежь 18–25 лет — 52% и подростки до 18 лет — 48%.

Сложный этап в развитии

Соцсеть была анонимной — это создавало проблемы: в 2013 году сервис обвиняли в том, что компания недостаточно активно борется с кибербуллингом. Родители 16 подростков, покончивших с собой, видели причину их самоубийств в Ask.fm. В том же году премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призывал бойкотировать сервис.

Расследования не подтвердили причастность Ask.fm к трагедиям, и основатели продолжали следовать первоначальной идее, отмечая, что «тинейджеры опасаются осуждения и ценят анонимность».

В августе 2014 году на Ask.fm было 180 млн зарегистрированных пользователей и в этот момент основатели продали сервис InterActiveCorp, которой принадлежат Tinder и Ask.com.

Штаб-квартира проекта переехала в Ирландию, Ask.fm пережил ребрендинг, а незарегистрированные пользователи лишились возможности задавать вопросы анонимно.

Популярность и новые направления развития

В 2016 году Ask.fm приобрел венчурный фонд Noosphere Ventures. В том же году на Ask.fm появились новые функции: ленты фото-опросов, возможность задать вопрос сразу нескольким пользователям в своем регионе и вступать в обсуждение под постами.

Всё это повысило популярность соцсети — число зарегистрированных пользователей достигло 215 млн человек.

По словам менеджера по монетизации Ask.fm Александра Товстухи, сеть экспериментирует с разными форматами рекламы, например, с видеороликами с автозапуском. А также ищет новые способы монетизации: в 2018 году на Ask.fm ввели внутреннюю валюту — коины («огоньки»), пользователи могут их заработать или купить.

В 2019 году компания запустила «Маркет», где пользователи могут купить брендированный мерч, скидки и бонусы от партнеров за коины.

Periscope

Год запуска: 2014.

Основатели: Кайвон Бейкпур, Джо Бернштейн.

Аудитория на пике популярности: 2015 год более 10 млн зарегистрированных пользователей.

Статус: работает.

Краткая история создания

В 2013 году Кайвон Бейкпур стал свидетелем протестов на Площади Таксим в Стамбуле. Чтобы понять, что происходит, он зашел в Twitter. Но читая о протестах, он не мог наблюдать за событиями. В этот момент и появилась идея мобильного приложения, позволяющего увидеть мир глазами других людей.

Со школы Кайвон Бейкпур дружил с Джо Бернштейном и Аароном Вассерманом. Девять месяцев друзья разрабатывали приложение. На этом этапе к команде присоединился Тайлер Хансен, «один из лучших и проницательных UX/UI дизайнеров», а также Герайнт Дэвис, разработчик кода, который обеспечивал потоковую передачу видео.

Как компания Periscope основана в феврале 2014 года. В апреле 2014 года у приложения был только макет, но проект привлек $1,5 млн инвестиций. К январю 2015 года появилась бета-версия Periscope и первые 150 пользователей.

По словам Бейкпура, пользователями приложения стали две группы людей. Первая — те, кто хочет привлечь внимание аудитории к своим идеям или событиям, происходящим вокруг них. Им Periscope должен дать доступ к аудитории. Вторые — люди, желающие быть свидетелями важных событий.

«Мы хотим, чтобы Periscope стал привычным местом, куда люди идут, чтобы увидеть, что происходит в мире без купюр и редактирования», — отмечал Бейкпур.

В 2015 году сервис купила Twitter. Основатели Periscope решили, что это позволит им быстрее и качественнее реализовать проект, а Twitter сохранила команду и бренд сервиса. Сумму сделки компания не раскрывала, но по оценкам экспертов, она заплатила от $75 млн до $120 млн.

Рост популярности и монетизация

Официально приложение Periscope вышло 26 марта 2015 года, а к 12 августа 2015 года им пользовалось более 10 млн человек.

Apple назвала Periscope лучшим iOS-приложением 2015 года. В отличие от конкурентов — Meerkat и YouNow — Periscope предлагал пользователям не только потоковое видео, люди могли поддерживать трансляцию «сердечками», задавать вопросы, комментировать увиденное и записывать стримы, чтобы посмотреть их позже.

Но успех обеспечили не только возможности Periscope. Twitter запретил пользователям Meerkat выкладывать стримы, а аудиторию привлекали с помощью знаменитостей.

В сентябре 2016 года Twitter запустил сервис Amplify и стала зарабатывать на рекламе перед началом трансляций популярных стримеров.

Летом 2017 года Periscope разрешил пользователям зарабатывать на трансляциях: в сервисе появилась функция «суперсердце» — зрители могут отправлять их авторам, расплачиваясь виртуальной валютой Periscope, которую нужно покупать за реальные деньги.

Автор может снимать полученные деньги. Нововведение поддержало продвинутых стримеров и оттеснило менее успешных.

Что с сервисом сейчас

Twitter не раскрывает статистику об использовании Periscope. По данным App Annie, на 14 мая Periscope занимал 57 место среди приложений в категории Social в Google Play и 75 в категории Social Networking в App Store.

Prisma

Год запуска: 2016.

Основатели: Алексей Моисеенков, Андрей Усольцев, Арам Харди, Илья Фролов, Олег Пояганов.

Аудитория на пике популярности: в июле 2017 года 10 млн активных пользователей, общее число пользователей превысило 100 млн.

Статус: работает.

Один из эффектов Prisma

Краткая история создания

Идея приложения появилась у Алексея Моисеенкова в феврале 2016 года, когда он увидел программу, «превращавшую» фотографии в художественные произведения. Но она работала «очень, очень медленно».

Около двух месяцев основатели оттачивали идею, а затем за два месяца написали код. В апреле 2016 года в посевном раунде проект поддержали Haxus, Elysium Venture Capital, Mail.ru Group и Gagarin Capital Partners.

Приложение Prisma вышло 11 июня 2016 года и через девять дней его скачали 650 тысяч раз.

Через месяц Prisma вошла в топ-10 приложений в США и заняла третье место среди мобильных сервисов для обработки фото и видео.

К 23 августа 2016 года приложение ежедневно использовали 4 млн человек, его скачивали более 52 млн раз в день, за два месяца Prisma обработала более 1,2 млрд фотографий.

К концу августа 2016 года вышла офлайн-версия Prisma, что позволило оптимизировать расходы. Prisma стала лучшим приложением 2016 года по версии Apple и Google.

Однако, по мнению некоторых экспертов, Prisma была уязвима. У приложения появились конкуренты: Facebook в октябре 2016 года представила фильтры для фото и видео с возможностью обработки в реальном времени.

У Prisma не было своего канала распространения: пользователи публиковали свои «картины» в соцсети, поэтому возникал вопрос, как сервис будет зарабатывать деньги. Одним из первых источников дохода стали фильтры от брендов.

В августе 2017 года Prisma Labs выпустила инструменты, с помощью которых разработчики могут использовать технологии компании в своих приложениях, в том числе перенос стилей, сегментацию изображений, распознавание объектов и сцен, а также добавление масок. Вскоре после этого компания стала прибыльной.

Пик популярности

Летом 2017 года общая пользовательская база Prisma превысила 100 млн, приложением пользовались до 10 млн человек в месяц.

Что с сервисом сейчас

Летом 2018 года сооснователи Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди покинули компанию без объяснения причин. В начале 2019 года Mail.ru Group и Моисеенков вышли из состава акционеров компании, продав свои доли инвесткомпании Haxus.

С конца 2018 года Prisma Labs развивает сервис для обработки фото и селфи с помощью машинного обучения Lensa. «Мы планируем серьезно усилить команду, а также инвестировать в маркетинг и продвижение нашего нового продукта Lensa на международном рынке», — рассказывал о планах глава Prisma Labs Андрей Усольцев.

Lensa зарабатывает благодаря подписке с дополнительными функциями, в России она стоит 199 рублей в месяц. По собственным данным компании, в 2019 году проект приносил около $0,5 млн в месяц.