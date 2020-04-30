Прямой эфир
больше миллиона раз
Сервис тайком внёс правки, но потом извинился за ошибку.
Сервис видеоконференций Zoom тайком отредактировал своё сообщение, в котором говорил о 300 млн ежедневных пользователей, заметило The Verge.
22 апреля компания сообщила, что сервисом за день 21 апреля воспользовались более 300 млн человек. Компания отредактировала собственное заявление на следующий день. После того, как The Verge обратился за комментарием к Zoom, компания добавила примечание в своё заявление и признала ошибку. Речь шла об общем количестве участников звонков, говорится в сообщении.
Разница между пользователями и участниками звонков существенна, отмечает The Verge. В общем количестве могут несколько раз учитываться одни и те же пользователи, которые, например, за день участвовали в пяти разных видеозвонках.
В начале апреля компания отчитывалась о 200 млн ежедневных пользователей. В декабре 2019 года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн.
законно ли использовать слово «тайком» в заголовке?
Кстати договора оферты на сайтах кто-то проверяет на изменение потом ведь контроля нет тоже
С нетерпением жду нормальные видеозвонки от Паши и Телеграм
Нынче такие времена, что говори все, что хочешь... Вон, Тинькофф тоже всем говорит,что у них экосистема, хотя даже для Тинькофф.Мобайл отдельная регистрация требуется.
я дико кайфую от всего, что происходит с Зумом. Такое ощущение, что чуваки не думали/не гадали, что так вдруг всё полетит. И началось: оказывается о какой-то безопасности надо было думать. Оказывается гугл про нас знает и нас мочит. Оказывается акционеры могут в суд на нас подавать. Оказывается считать пользователей ещё надо как-то уметь.
каждый день, сс*а, новый вызов)
В Zoom работают уникальные ребята, которым выпал охренный шанс стать приложением для конференций Номер 1, а вместо этого они раз за разом фейляться. Дождуться, что подвинет их кто-то.
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