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Лиана Липанова
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The Verge уличило Zoom в исправлении заметки о 300 млн ежедневных пользователей — речь шла об участниках звонков Материал редакции

Сервис тайком внёс правки, но потом извинился за ошибку.

13 комментариев
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Сервис видеоконференций Zoom тайком отредактировал своё сообщение, в котором говорил о 300 млн ежедневных пользователей, заметило The Verge.

22 апреля компания сообщила, что сервисом за день 21 апреля воспользовались более 300 млн человек. Компания отредактировала собственное заявление на следующий день. После того, как The Verge обратился за комментарием к Zoom, компания добавила примечание в своё заявление и признала ошибку. Речь шла об общем количестве участников звонков, говорится в сообщении.

Мы гордимся, что более 300 млн участников конференций остаются на связи во время пандемии. В публикации от 22 апреля мы непреднамеренно назвали этих участников «пользователями».

Когда мы поняли свою ошибку, мы скорректировали формулировку на «участники». Это был настоящий промах с нашей стороны.

Разница между пользователями и участниками звонков существенна, отмечает The Verge. В общем количестве могут несколько раз учитываться одни и те же пользователи, которые, например, за день участвовали в пяти разных видеозвонках.

В начале апреля компания отчитывалась о 200 млн ежедневных пользователей. В декабре 2019 года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн.

#новость #zoom

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Ilya Brin

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Нурым Золански

2

законно ли использовать слово «тайком» в заголовке?

Ответить

Семён Лоцкий

Нурым
0

А что не так?

Ответить

Роман Беляев

1

Кстати договора оферты на сайтах кто-то проверяет на изменение потом ведь контроля нет тоже

Ответить

Max Savelev

0

С нетерпением жду нормальные видеозвонки от Паши и Телеграм

Ответить

Stanislav

Max
0

С его нынешними проблемами, вряд ли стоит ждать в скором времени

Ответить

Max Savelev

Stanislav
0

Ага(

Ответить

Роман Беляев

0

Цифровая экономика в деле

Ответить

Полет Нормальный

0

Нынче такие времена, что говори все, что хочешь... Вон, Тинькофф тоже всем говорит,что у них экосистема, хотя даже для Тинькофф.Мобайл отдельная регистрация требуется.

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Вел Колдин

0

я дико кайфую от всего, что происходит с Зумом. Такое ощущение, что чуваки не думали/не гадали, что так вдруг всё полетит. И началось: оказывается о какой-то безопасности надо было думать. Оказывается гугл про нас знает и нас мочит. Оказывается акционеры могут в суд на нас подавать. Оказывается считать пользователей ещё надо как-то уметь. 
каждый день, сс*а, новый вызов) 

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Anton Gololobov

0

The Verge на карантине скатились до мышей(

Ответить

Вася Пражкин

0

В Zoom работают уникальные ребята, которым выпал охренный шанс стать приложением для конференций Номер 1, а вместо этого они раз за разом фейляться. Дождуться, что подвинет их кто-то.

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Михаил Синицын

–1

Ну там плюс минус, 😂

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