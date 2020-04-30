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Лиана Липанова
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The Verge уличило Zoom в исправлении заявления о 300 млн ежедневных пользователей — речь шла об участниках звонков Материал редакции

Сервис тайком внёс правки, но потом извинился за ошибку.

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Сервис видеоконференций Zoom тайком отредактировал своё сообщение, в котором говорил о 300 млн ежедневных пользователей, заметило The Verge.

22 апреля компания сообщила, что сервисом за день 21 апреля воспользовались более 300 млн человек. Компания отредактировала собственное заявление на следующий день. После того, как The Verge обратился за комментарием к Zoom, компания добавила примечание в своё заявление и признала ошибку. Речь шла об общем количестве участников звонков, говорится в сообщении.

Мы гордимся, что более 300 млн участников конференций остаются на связи во время пандемии. В публикации от 22 апреля мы непреднамеренно назвали этих участников «пользователями».

Когда мы поняли свою ошибку, мы скорректировали формулировку на «участники». Это был настоящий промах с нашей стороны.

Разница между пользователями и участниками звонков существенна, отмечает The Verge. В общем количестве могут несколько раз учитываться одни и те же пользователи, которые, например, за день участвовали в пяти разных видеозвонках.

В начале апреля компания отчитывалась о 200 млн ежедневных пользователей. В декабре 2019 года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн.

#новость #zoom

Лиана Липанова
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