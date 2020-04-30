Мы гордимся, что более 300 млн участников конференций остаются на связи во время пандемии. В публикации от 22 апреля мы непреднамеренно назвали этих участников «пользователями».

Когда мы поняли свою ошибку, мы скорректировали формулировку на «участники». Это был настоящий промах с нашей стороны.