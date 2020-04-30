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Галина Мубаракшина
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LinkedIn добавила инструмент для репетиций собеседований: программа находит слабые места в речи и даёт рекомендации Материал редакции

Пользователи загружают в соцсеть ролики с ответами на популярные вопросы на интервью, а ИИ выявляет слова-паразиты и неуместные выражения.

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LinkedIn анонсировала новый инструмент с технологией ИИ, позволяющий соискателям отрабатывать ответы на вопросы, которые обычно задают на собеседованиях, пишет VentureBeat.

Технология заимствована из PowerPoint, где есть функция Presenter Coach — она помогает человеку выбирать правильный темп речи, тон и управлять вниманием.

Интерфейс пользователя LinkedIn с формой видеоответов на вопросы VentureBeat

Чтобы воспользоваться функцией, пользователи LinkedIn записывают и загружают свои видео с ответами на популярные вопросы. Программа даёт обратную связь: указывает на наличие слов-паразитов и частоту их использования, выявляет бранные слова и неуместные фразы, определяет темп речи и модуляцию голоса.

ИИ также даёт рекомендации по улучшению речи, чтобы собеседник мог лучше воспринимать факты и числа, а также избавить её от неуместных выражений. Например, вместо «вы, парни» использовать другой вариант, пишет VentureBeat.

Соцсеть также тестирует функцию «видеопрезентаций» — с их помощью компания сможет оценить качество речи человека до проведения первого собеседования. Работодатель может задать наиболее успешному кандидату вопросы, например «Почему вы хотите работать здесь?», а соискатель — ответить письменно или с помощью видео.

#новость #linkedin

Галина Мубаракшина
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