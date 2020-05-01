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Сервисы
Евгений Делюкин
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С 2006 года Google закрыла 200 проектов: 23 приложения, 16 устройств и 161 сервис Материал редакции

Создатель проекта Killed by Google Коди Огден добавил двухсотый проект на виртуальное «кладбище» закрытых сервисов — вспоминаем некоторые из них.

Огден запустил архив в 2018 году после закрытия почтового сервиса Inbox. «Killed by Google демонстрирует историю Google, как компании, которая быстро движется и выбрасывает всё, что не работает», — отмечало издание Business Insider.

«Юбилейным» закрытым проектом стала соцсеть Shoelace для поиска компаний по интересам, запущенная в 2019 году. При этом в 2011 году Google выпускала сервис с аналогичными функциями — Schemer, проект закрылся в 2014 году.

Приложения и устройства

  • Quickoffice (2013-2014). Пакет офисных приложений для мобильных устройств.
  • Google Allo (2016-2019). «Умный» мессенджер для iOS и Android.
  • Google Daydream (2016-2019). Платформа виртуальной реальности для Android-смартфонов.
  • Google Nexus (2010-2016). Линейка флагманских смартфонов, планшетов и аксессуаров Google. Ей на замену пришли смартфоны Pixel.
Google Nexus
  • Chromebook Pixel (2013-2017). Первый ноутбук Google на базе Chrome OS.
  • Project Ara (2013-2016). Проект модульного смартфона.
Project Ara
  • Google Glass Explorer Edition (2013-2015). Гарнитура дополненной реальности для смартфонов. Проект был переведён в корпоративный сегмент.
  • Google Clips (2017-2019). Миниатюрная камера-клипса, которая умела автоматически снимать «интересные» видеоролики.
​«Кладбище» проектов Google на хэллоуинской вечеринке Google в 2019 году

Сервисы

  • Google Hangouts (2013-2020). Платформа с мессенджером, видеочатом и VoIP-телефонией.
  • Google Cloud Print (2011-2020). Служба «облачной» печати, с помощью которой пользователь мог отправить на печать документ с любого устройства.
  • YouTube Gaming (2015-2019). Отдельный сервис YouTube, специализирующийся на игровом контенте — он должен был стать конкурентом Twitch.
  • Google+ (2011-2019). Социальная сеть Google.
  • Inbox (2015-2019). Приложение для работы с почтой.
  • Google URL Shortener (2009-2019). Сервис для сокращения длинных ссылок.
  • Google Chrome Apps (2010-2017). Веб-приложения для браузера Chrome.
  • Google Now (2012-2016). Персонализированный сервис Google для поисковика в Android и iOS. Бренд не используется, но функция осталась доступна в приложении Google.
  • Picasa (2002-2015). Приложение для редактирования изображений и работы с коллекциями.
  • Google Reader (2005-2013). RSS-агрегатор.
  • iGoogle (2005-2013). Персонализированная стартовая страница с мини-приложениями, возможностью добавления виджетов и новостной ленты.
  • Google Talk (2005-2013). Мессенджер для Windows, Android, BlackBerry и Chrome OS.
  • Google Buzz (2010-2011). Социальная сеть, интегрированная в почтовую службу Gmail.
  • Google Wave (2009-2012). Экспериментальный сервис, объединивший функции электронной почты, мессенджера, чатов, форумов, Wikipedia, совместного создания и редактирования документов и соцсети.
  • Google Desktop (2008-2011). Приложение для поиска в почте, файлах, музыке, изображениях, чатах и истории просмотра сайтов.
  • Google Labs (2002-2011). Экспериментальная лаборатория Google для разработки, демонстрации и тестирования новых проектов.
Хронология: какие проекты закрыла Google и…
Например, сервис для заказа такси Ride Finder, запущенный в 2005 году, или справочный сервис с…
vc.ru

#google #кладбищеgoogle

Евгений Делюкин
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Hecatecoin

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Волны для своего времени были прорывом.... Но вот как то не пошло все ...

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BearStrikesBack

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За пикасу и двор, как говорится. До сих пор меня удивляет, что они закрыли один из самых удобных фотобанков.

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