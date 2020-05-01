Создатель проекта Killed by Google Коди Огден добавил двухсотый проект на виртуальное «кладбище» закрытых сервисов — вспоминаем некоторые из них. Огден запустил архив в 2018 году после закрытия почтового сервиса Inbox. «Killed by Google демонстрирует историю Google, как компании, которая быстро движется и выбрасывает всё, что не работает», — отмечало издание Business Insider.

«Юбилейным» закрытым проектом стала соцсеть Shoelace для поиска компаний по интересам, запущенная в 2019 году. При этом в 2011 году Google выпускала сервис с аналогичными функциями — Schemer, проект закрылся в 2014 году.

Приложения и устройства

Quickoffice (2013-2014). Пакет офисных приложений для мобильных устройств.

Google Allo (2016-2019). «Умный» мессенджер для iOS и Android.

Google Daydream (2016-2019). Платформа виртуальной реальности для Android-смартфонов.

Google Nexus (2010-2016). Линейка флагманских смартфонов, планшетов и аксессуаров Google. Ей на замену пришли смартфоны Pixel.

Google Nexus

Chromebook Pixel (2013-2017). Первый ноутбук Google на базе Chrome OS.



Project Ara (2013-2016). Проект модульного смартфона.

Project Ara

Google Glass Explorer Edition (2013-2015). Гарнитура дополненной реальности для смартфонов. Проект был переведён в корпоративный сегмент.



Google Clips (2017-2019). Миниатюрная камера-клипса, которая умела автоматически снимать «интересные» видеоролики.

​«Кладбище» проектов Google на хэллоуинской вечеринке Google в 2019 году

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