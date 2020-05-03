Стартапы недели: кредиты для студентов, Wi-Fi для магазинов и мебель по подписке

Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.
На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа и два объявления.
Quit Genius помогает людям бросить курить, а деньги за это берёт со страховых и работодателей.
Boro выдаёт кредиты студентам без кредитной истории. Для оценки скоринга смотрит, якобы, на успеваемость в колледже.
Feather продаёт мебель по подписке. Обычно такие сервисы страшно невыгодны для рационального потребителя, но тут, кажется, получилось сбалансированное предложение.
Honorlock — инструмент для ловли списывания и подглядывания во время экзаменов на удалёнке.
Мы запускаем свой бесплатный онлайн-акселератор! Приём заявок уже открыт, стартапы, идите к нам!
13 мая вебинар United Investors проводит вебинар о том, что произойдет с российской недвижимостью и ценами на неё после карантина. Покупать? Продавать? Паниковать? Мы сами не знаем ответов, но пригласили людей, которые могут подсказать, куда смотреть.
На YouTube-канале разбираю отчёт Мэри Микер о последствиях COVID-19. Главный аналитик интернета написала развёрнутый комментарий о главном событии года.
Самый популярный пост в инстаграм на этой неделе — о том, зачем привлекают инвестиции большие и давно уже прибыльные компании.
И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. На майских я часто уходил на каникулы, так что их сегодня мало. Flo Technologies (не путать с просто Flo!), JellyVision и Прогресскард без новостей, Guesty до вируса без новостей рос, а теперь у него – как у всех в туризме.
Бизнес летит. Неделю назад стартап привлёк очередной раунд – $250 млн. Оценка за год выросла почти в два раза и достигла 4,5 млрд. И это уже во время кризиса!
Бизнес вокруг opensource технологии Apache Kafka, самого популярного брокера сообщений. В стандартных архитектурах Kafka располагается где-то между серверами приложений и Hadoop. Зарабатывал стартап классически для таких компаний: на консалтинге при внедрении, технической поддержке, тренингах и облачной версии продукта.
Помогает кафе и магазинам с Wi-Fi для гостей. Владелец ресторана регистрируется на сайте, платит вступительный взнос, после чего ему по почте приходит уже настроенный роутер, который надо только подключить к электричеству и Ethernet. Гости заведения немедленно получают открытый Wi-Fi с вступительной страницей. В первый раз их спрашивают электронную почту, пол и возраст, потом, когда устройство уже знаком, вместо требования регистрации система просто показывает рекламу местных спецпредложений.
В прошлом году стартап запустил рекламный продукт — помогает кафе таргетироваться на своих посетителей по Mac-адресам гаджетов и измерять результаты кампаний в реальных визитах. Выручку Zenreach не публикует, но, кажется, частичный пивот проекту сильно помог. Всё как у нашего Hot-Wifi, его Радар — очень близкий аналог.
Мошенники, имитирующие маркетплейс платных консультаций. На баннерах AC рассказывает, как тысячи компаний ищут на их площадке, с кем бы поговорить за $500 в час, чтобы узнать инсайты и инсайды рынка. «Подключайся к нам и будешь других консультировать!» На практике стартап просто берёт деньги с эксперта за подписку и ничего не делает.
За год основателей опять в тюрьму не посадили, их реклама по-прежнему крутится в уважаемых сетках, всех всё устраивает. Магия. Больше следить за ними не буду, но ещё раз восхититься устойчивостью «стартапа» надо было.
Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Инстаграм.И есть ещё ежедневная рассылка о крупнейших венчурных сделках.
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