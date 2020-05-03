Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Alexander Gornyi
52

Стартапы недели: кредиты для студентов, Wi-Fi для магазинов и мебель по подписке

А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.

0 Обсудить
В закладки

На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа и два объявления.

Quit Genius помогает людям бросить курить, а деньги за это берёт со страховых и работодателей.

Boro выдаёт кредиты студентам без кредитной истории. Для оценки скоринга смотрит, якобы, на успеваемость в колледже.

Feather продаёт мебель по подписке. Обычно такие сервисы страшно невыгодны для рационального потребителя, но тут, кажется, получилось сбалансированное предложение.

Honorlock — инструмент для ловли списывания и подглядывания во время экзаменов на удалёнке.

Мы запускаем свой бесплатный онлайн-акселератор! Приём заявок уже открыт, стартапы, идите к нам!

13 мая вебинар United Investors проводит вебинар о том, что произойдет с российской недвижимостью и ценами на неё после карантина. Покупать? Продавать? Паниковать? Мы сами не знаем ответов, но пригласили людей, которые могут подсказать, куда смотреть.

На YouTube-канале разбираю отчёт Мэри Микер о последствиях COVID-19. Главный аналитик интернета написала развёрнутый комментарий о главном событии года.

Самый популярный пост в инстаграм на этой неделе — о том, зачем привлекают инвестиции большие и давно уже прибыльные компании.

Интернет-бизнес и инвестиции @alexander_gornyi
Обычно инвестиции привлекает растущий стартап, чтобы финансировать рост. Основной расход – маркетинг: покупка рекламы, промокоды и т.д. Сервис работает в убыток, чтобы подсадить на себя клиентов, которые принесут прибыль через полгода. Но к тому времени компания вырастет ещё,…
Обычно инвестиции привлекает растущий стартап, чтобы финансировать рост. Основной расход – маркетинг: покупка рекламы, промокоды и т.д. Сервис работает в убыток, чтобы подсадить на себя клиентов, которые принесут прибыль через полгода. Но к тому времени компания вырастет ещё, удвоит затраты на маркетинг и опять окажется в минусе – добро пожаловать в новый раунд.

Но иногда приходят совсем другие новости – вот Stripe недавно привлек 600 миллионов долларов. Компания уже прибыльна, на счету лежат 1.4 миллиарда и всё равно она опять берет внешние деньги. Ниже список типичных причин такого поведения.

✔️Иногда раунд – подготовка к покупке конкурента или подрядчика. Та же схема, что с промокодами только в масштабе 1 к 1000. Стартап собирается кого-то купить сейчас, чтобы получить прибыль потом. Традиционный бизнес финансирует такие сделки кредитными деньгами, для стартапа привычнее венчурные, почему бы и нет.
В кризис или перед кризисом хорошо иметь подушку безопасности. Да, вчера компания была прибыльна и послезавтра будет прибыльна, но сегодня карантин, а завтра массовое банкротство клиентов, падение спроса. Переждать это время с запасом на счету куда комфортнее, чем без него.

✔️Бывает, компании нужен инвестор, а не его деньги. Salesforce вкладывается в разработчика классного плагина к своей CRM. Для гиганта это контроль и гарантия, что плагин не перейдет в экосистему конкурента. Для стартапа – возможность получить доступ к новым каналам продаж. Инвестиция – хороший способ закрепить такие отношения.

✔️И, наконец, конспирологическое объяснение – кешаут. Кому-то из основателей или ранних инвесторов срочно понадобились деньги, ждать IPO невмоготу, а в это время большой фонд хочет войти в интересную компанию. Они договариваются о купле-продаже доли или части доли. Внутрь стартапа деньги не попадают, для него ничего не происходит, никаких инвестиций на самом деле нет. Но кешаут – плохой пиар, так что прессе можно сказать что-то типа “ребята, у нас случилась большая сделка, сумма X, фонд Y, оценка Z” – ни слова неправды. Журналисты сами напишут про раунд, в таком виде оно и разойдется по всем новостям и базам данных.

#ГорныйДня #бизнес #unitedinvestors #стартап

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. На майских я часто уходил на каникулы, так что их сегодня мало. Flo Technologies (не путать с просто Flo!), JellyVision и Прогресскард без новостей, Guesty до вируса без новостей рос, а теперь у него – как у всех в туризме.

Confluent

Бизнес летит. Неделю назад стартап привлёк очередной раунд – $250 млн. Оценка за год выросла почти в два раза и достигла 4,5 млрд. И это уже во время кризиса!

Бизнес вокруг opensource технологии Apache Kafka, самого популярного брокера сообщений. В стандартных архитектурах Kafka располагается где-то между серверами приложений и Hadoop. Зарабатывал стартап классически для таких компаний: на консалтинге при внедрении, технической поддержке, тренингах и облачной версии продукта.

Zenreach

Помогает кафе и магазинам с Wi-Fi для гостей. Владелец ресторана регистрируется на сайте, платит вступительный взнос, после чего ему по почте приходит уже настроенный роутер, который надо только подключить к электричеству и Ethernet. Гости заведения немедленно получают открытый Wi-Fi с вступительной страницей. В первый раз их спрашивают электронную почту, пол и возраст, потом, когда устройство уже знаком, вместо требования регистрации система просто показывает рекламу местных спецпредложений.

В прошлом году стартап запустил рекламный продукт — помогает кафе таргетироваться на своих посетителей по Mac-адресам гаджетов и измерять результаты кампаний в реальных визитах. Выручку Zenreach не публикует, но, кажется, частичный пивот проекту сильно помог. Всё как у нашего Hot-Wifi, его Радар — очень близкий аналог.

AdvisoryCloud

Мошенники, имитирующие маркетплейс платных консультаций. На баннерах AC рассказывает, как тысячи компаний ищут на их площадке, с кем бы поговорить за $500 в час, чтобы узнать инсайты и инсайды рынка. «Подключайся к нам и будешь других консультировать!» На практике стартап просто берёт деньги с эксперта за подписку и ничего не делает.

За год основателей опять в тюрьму не посадили, их реклама по-прежнему крутится в уважаемых сетках, всех всё устраивает. Магия. Больше следить за ними не буду, но ещё раз восхититься устойчивостью «стартапа» надо было.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Инстаграм.И есть ещё ежедневная рассылка о крупнейших венчурных сделках.

Alexander Gornyi
+6630
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Alexander Gornyi", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0434\u043d\u044f"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 124762, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 03 May 2020 21:12:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: кофейня «Додо пиццы», интервью с основателем сети «Вкусвилл» и падение стоимости акций Tesla
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Сделал сам
Подписан
Отписаться
«В кризис выживают не сильные, а быстрые». Александр Ларьяновский (Skyeng) в подкасте «Сделал сам»
Управляющий партнер сервиса Skyeng Александр Ларьяновский рассказал авторам подкаста о предпринимательстве «Сделал сам»…
4
OZON
Подписан
Отписаться
Субсидии, займы, образовательная программа: поддержка для предпринимателей от Ozon
У маркетплейса Ozon есть самые разные бонусы и инструменты поддержки для продавцов. Какие именно, и как ими воспользова…
6

Показать еще

Лучшие комментарии
Make Luv
за день
>родился в бедной семье >Его отец работал старшим инженером-электриком на британском заводе электроприборов GEC. Мать – стенографист. У них была маленькая двухкомнатная квартира. Сундару и его брату приходилось спать в…
Как бедный мальчик из Индии стал СЕО Google, а потом и всего холдинга Alphabet?
Кирилл Паркс
за неделю
Сказали же, с сохранением заработной платы! Чего распереживались то все...
Владимир Путин продлил «нерабочие» дни в России до 11 мая включительно

Прямой эфир

Konstantin Kiselev

Илон Маск в Twitter назвал…

Konstantin Kiselev

Илон Маск в Twitter назвал…

Сергей Силаев

Лучшее To-Do приложение? Для…

Владислав…

Руководство Стива Джобса по…

Alexander Yermakov

Почему "местное" не значит…

Константин Шукалов

«Озон» взял плату за размещения…

Сергей Силаев

Насколько вы используете Email…

Борис Васильев

Многие профессиональные рантье…

Фагиз Мавлютов

Amazon выпустила «умную…

Илитный Иксперт

Что случилось с рынком труда…

Zoibana

Как ресторан превратил своё…

Сергей Силаев

Почему "местное" не значит…

Александр Семниев

Как привести 18 000 целевых…

Илитный Иксперт

Что случилось с рынком труда…

vlad smirnoff

NASA выбрало SpaceX, Blue…

Andrey Bystrov

«Мы не ритейл, мы фуд-бренд и…

Игорь Ходырев

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Anton Larchenkov

Артемий Лебедев и опасные…

Сергей Комаров

OZON: поддержка миф или…

Alexey Praskovin

Изменись или умри: эволюция или…