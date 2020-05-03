Стартапы недели: кредиты для студентов, Wi-Fi для магазинов и мебель по подписке

Обычно инвестиции привлекает растущий стартап, чтобы финансировать рост. Основной расход – маркетинг: покупка рекламы, промокоды и т.д. Сервис работает в убыток, чтобы подсадить на себя клиентов, которые принесут прибыль через полгода. Но к тому времени компания вырастет ещё, удвоит затраты на маркетинг и опять окажется в минусе – добро пожаловать в новый раунд.

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Но иногда приходят совсем другие новости – вот Stripe недавно привлек 600 миллионов долларов. Компания уже прибыльна, на счету лежат 1.4 миллиарда и всё равно она опять берет внешние деньги. Ниже список типичных причин такого поведения.

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✔️Иногда раунд – подготовка к покупке конкурента или подрядчика. Та же схема, что с промокодами только в масштабе 1 к 1000. Стартап собирается кого-то купить сейчас, чтобы получить прибыль потом. Традиционный бизнес финансирует такие сделки кредитными деньгами, для стартапа привычнее венчурные, почему бы и нет.

В кризис или перед кризисом хорошо иметь подушку безопасности. Да, вчера компания была прибыльна и послезавтра будет прибыльна, но сегодня карантин, а завтра массовое банкротство клиентов, падение спроса. Переждать это время с запасом на счету куда комфортнее, чем без него.

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✔️Бывает, компании нужен инвестор, а не его деньги. Salesforce вкладывается в разработчика классного плагина к своей CRM. Для гиганта это контроль и гарантия, что плагин не перейдет в экосистему конкурента. Для стартапа – возможность получить доступ к новым каналам продаж. Инвестиция – хороший способ закрепить такие отношения.

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✔️И, наконец, конспирологическое объяснение – кешаут. Кому-то из основателей или ранних инвесторов срочно понадобились деньги, ждать IPO невмоготу, а в это время большой фонд хочет войти в интересную компанию. Они договариваются о купле-продаже доли или части доли. Внутрь стартапа деньги не попадают, для него ничего не происходит, никаких инвестиций на самом деле нет. Но кешаут – плохой пиар, так что прессе можно сказать что-то типа “ребята, у нас случилась большая сделка, сумма X, фонд Y, оценка Z” – ни слова неправды. Журналисты сами напишут про раунд, в таком виде оно и разойдется по всем новостям и базам данных.

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#ГорныйДня #бизнес #unitedinvestors #стартап

Обычно инвестиции привлекает растущий стартап, чтобы финансировать рост. Основной расход – маркетинг: покупка рекламы, промокоды и т.д. Сервис работает в убыток, чтобы подсадить на себя клиентов, которые принесут прибыль через полгода. Но к тому времени компания вырастет ещё,…