Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Право
Приёмная
Путешествия
Торговля
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

США с 29 сентября 2024 года полностью запретят использовать продукты «Лаборатории Касперского» в стране

Пока ограничения касаются только госучреждений.

  • Минторг США ввёл экспортные ограничения в отношении АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также британской Kaspersky Labs Limited. Ведомство считает, что антивирус Kaspersky CyberSecurity, а также другое ПО и коммерческое оборудование компании угрожают национальной безопасности США.
  • С 20 июля 2024 года компании будет запрещено продавать свои продукты в стране, а с 29 сентября — предоставлять обновления существующим клиентам.
  • В «Лаборатории Касперского» сообщили ТАСС, что планируют принять «юридические меры» для продолжения деятельности в стране. В мае 2023 года глава компании Евгений Касперский, говоря о возможном запрете на работу в США, заявил, что американский рынок — «не самый главный» для бизнеса, но компания хотела бы сохранить присутствие на нём.
  • В 2017 году американские власти запретили использовать ПО «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.

#новости #лабораториякасперского

5
1
132
132 комментария
Maxim Sergeev

Удивляет, что так поздно запрет вступил. С учетом того, что Касперский любитель попариться в баньке с ФСБ.

19
1
Ответить
Alex Melnikoff

несколько лет уже был скандал, каспер спер файлы. при этом сами они не отрицали, типо а чо такого? мы, говорят, если у файла неизвестная контрольная сумма, в облако к себе его грузим на проверку. а то, что у всех именно пользовательских данных разная КС, так типо норм

5
Ответить
Denis Zelenykh

Вот тебе и продвинутая, демократичная Америка. Занимаются разбоем, грабежом и беспределом, никто им не может ничего сделать. При этом всему миру рассказывают с кем дружить, а с кем не дружить, как быть терпимыми и толерантными. Гнусные лицемеры и бандюги.

10
Ответить
k3rch

Занимаются разбоем, грабежом и беспределомОни разве принудительно забрали у Касперского бизнес (привет Карлсбергу в России)? Или заставили продать компанию за 50% от рыночной стоимости?

21
1
Ответить
Denis Bystruev

Демократия — просто один из методов коллективного принятия решений, во многих случаях показавший себя эффективнее других.

Особенно хорошо она работает тогда, когда последствия будущих действий не очевидны и никто не хочет брать на себя ответственность.

Демократия никак не запрещает вести агрессивную или беспредельную политику.

5
Ответить
Илья Заморин

ну да у нас то ситуация вообще другая)да и мб простые жители не против запрета касперского

2
1
Ответить
Po...

Много у вас лично украли? С кем лично вам дружить запретили?
А не сгеили ли вас случайно?

3
Ответить