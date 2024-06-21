США с 29 сентября 2024 года полностью запретят использовать продукты «Лаборатории Касперского» в стране

Пока ограничения касаются только госучреждений.Минторг США ввёл экспортные ограничения в отношении АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также британской Kaspersky Labs Limited. Ведомство считает, что антивирус Kaspersky CyberSecurity, а также другое ПО и коммерческое оборудование компании угрожают национальной безопасности США.С 20 июля 2024 года компании будет запрещено продавать свои продукты в стране, а с 29 сентября — предоставлять обновления существующим клиентам.В «Лаборатории Касперского» сообщили ТАСС, что планируют принять «юридические меры» для продолжения деятельности в стране. В мае 2023 года глава компании Евгений Касперский, говоря о возможном запрете на работу в США, заявил, что американский рынок — «не самый главный» для бизнеса, но компания хотела бы сохранить присутствие на нём.В 2017 году американские власти запретили использовать ПО «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.#новости #лабораториякасперского
Удивляет, что так поздно запрет вступил. С учетом того, что Касперский любитель попариться в баньке с ФСБ.
несколько лет уже был скандал, каспер спер файлы. при этом сами они не отрицали, типо а чо такого? мы, говорят, если у файла неизвестная контрольная сумма, в облако к себе его грузим на проверку. а то, что у всех именно пользовательских данных разная КС, так типо норм
Вот тебе и продвинутая, демократичная Америка. Занимаются разбоем, грабежом и беспределом, никто им не может ничего сделать. При этом всему миру рассказывают с кем дружить, а с кем не дружить, как быть терпимыми и толерантными. Гнусные лицемеры и бандюги.
Занимаются разбоем, грабежом и беспределомОни разве принудительно забрали у Касперского бизнес (привет Карлсбергу в России)? Или заставили продать компанию за 50% от рыночной стоимости?
Демократия — просто один из методов коллективного принятия решений, во многих случаях показавший себя эффективнее других.
Особенно хорошо она работает тогда, когда последствия будущих действий не очевидны и никто не хочет брать на себя ответственность.
Демократия никак не запрещает вести агрессивную или беспредельную политику.
ну да у нас то ситуация вообще другая)да и мб простые жители не против запрета касперского
Много у вас лично украли? С кем лично вам дружить запретили?
А не сгеили ли вас случайно?