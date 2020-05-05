На сайте можно искать и слушать музыку, синхронизировать медиатеку с приложением и оформить подписку.
Apple запустила полноценную веб-версию музыкального стримингового сервиса Apple Music, которую тестировала с сентября 2019 года, сообщает TJ со ссылкой на компанию.
В браузерной версии Apple Music можно искать и слушать музыку из каталога или смотреть оригинальный видеоконтент сервиса. Кроме того, в некоторых странах веб-версия позволяет слушать радио Beats 1 через Safari. Новые пользователи также могут оформить подписку через сайт.
Во время запуска тестирования сайт не поддерживал «умные» плейлисты, на нём нельзя было оформить подписку, напоминает издание.
Теперь в версии Apple Music для браузера доступны все вкладки, что и в мобильном приложении — «Медиатека», «Для вас», «Обзор», «Радио» и «Поиск». Медиатеку можно синхронизировать с приложением.
Компания запустила мобильную версию Apple Music в июне 2015 года. По собственным данным, каталог сервиса насчитывает 60 млн песен, Apple Music доступен в 167 странах, передаёт TJ.
Саша Давыдов
Apple изобрела Яндекс музыку 😂
Michael BurСаша
Саша, Не парьтесь по поводу минусов. Сегодня как-то тренд в vc.ru - люди ставят минусы без разбора
Саша ДавыдовMichael
Да уж
Semyashkin Oleg
Главное чтобы не лагала как десктопная версия)