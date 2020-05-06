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Сервисы
Лиана Липанова
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Airbnb из-за кризиса на фоне пандемии сократит 25% персонала — почти 1900 человек Материал редакции

Выручка сервиса за 2020 год составит менее половины показателя 2019 года, ожидают в компании.

  • Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует уволить около 1900 сотрудников — это 25% всего персонала, сообщил в письме работникам гендиректор компании Брайан Чески.
  • «Бизнес Airbnb сильно пострадал, и по прогнозам, выручка в этом году составит менее половины того, что мы заработали в 2019 году», — говорится в письме.
  • Уволенные сотрудники из США получат 14 недель пособия и дополнительно по неделе за каждый год работы в компании, рассказал Чески. Последним рабочим днём для сокращенных сотрудников из США и Канады станет 11 мая.
  • До сокращения в Airbnb работало около 7500 человек, пишет Чески. Airbnb остановит проекты, связанные с гостиницами, транспортным подразделением и сдачей роскошных номеров, добавил глава компании.
  • В апреле компания заморозила наём новых сотрудников и сократила зарплату руководителей, а также отказалась выдавать бонусы за 2020 год, напоминает CNBC.

#новость #airbnb

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Сослан Сакшин

8

Вот жизнь так вот жизнь крутанула: вчера все наяривали на шеринг экономику, а сегодня она в жопе

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Дмитрий Иванов

Сослан
5

Думаю при выходе из кризиса не так много людей сможет позволить себе покупать дома, машины. Так что шеринговая экономика возможно быстрее восстановится, чем традиционная. Даже в туризме в среднесрочной перспективе: безопасней заехать в отдельную хату или в отель, где люди со всего мира?

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Сергей Полянин

Дмитрий
2

Что в отеле, что в отдельной хате, которую сдают на Airbnb - гости со всего мира. Так что в плане безопасности разницы никакой, а может даже она выше в отеле - отелю важнее соблюсти все правила гигиены, санитарии и безопасности.

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Сослан Сакшин

Дмитрий
1

будем посмотреть
что победит страх за жизнь или жадность

Ответить

Сергей Полянин

Дмитрий
0

Отель - это тоже шеринг.

Ответить

Сослан Сакшин

Сергей
1

Да, но к отелю требования уже давно применены соответствующие. Каждый день приходит уборщица и убирается. Отель - это не частник, доверия, что будет соблюдать стандарты - выше.
Они уже через такие ковиды проходили.

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Сослан Сакшин

Дмитрий
0

представим
каршеринг - власть обязывает проводить дизинфекцию после каждой поездки
сойдется ли после этого экономика у делимобилей? останется ли каршеринг выгодным?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Сослан
1

Сегодня в жопе, завтра снова на коне. Жизнь такая вот жизнь

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Сослан Сакшин

Yuriy
1

Ну, в целом да, но касательно шеринг экономики - уже не думаю
Зарегулируют по-жесткому и уже будет не так выгодно

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Igor Kachura

Сослан
1

Шеринг экономика никуда на денется. После кризиса возможности покупать собственность будет ещё меньше. 

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Сослан Сакшин

Igor
0

никуда не денется это факт
вопрос  - взлетит ли, как раньше надеялись

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Yuriy Mikaelyan

Сослан
0

Почему? Из-за ковида?

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Сослан Сакшин

Yuriy
0

из-за властей, которые заботясь о здоровье граждан наложат на шеринг-компании много дополнительных обязательств
+ спрос уже таким высоким не скоро станет
и сверху прижмут и снизу

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Yuriy Mikaelyan

2

на самом деле и правда не ясно что там делали 8к человек

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Алекс Крески

1

Это что же, работники не получат МРОТ с 18 мая? Бедняги! Не повезло им, у нас то Путин есть

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Кирилл Вечкасов

0

Сократят, увидят, что толком такой раздутый штат не нужен, сократят еще, меньше расходов, больше прибыль

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Юрий Белоножкин

Кирилл
0

Прибыли нет в этой индустрии.

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