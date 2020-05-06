Выручка сервиса за 2020 год составит менее половины показателя 2019 года, ожидают в компании.
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует уволить около 1900 сотрудников — это 25% всего персонала, сообщил в письме работникам гендиректор компании Брайан Чески.
- «Бизнес Airbnb сильно пострадал, и по прогнозам, выручка в этом году составит менее половины того, что мы заработали в 2019 году», — говорится в письме.
- Уволенные сотрудники из США получат 14 недель пособия и дополнительно по неделе за каждый год работы в компании, рассказал Чески. Последним рабочим днём для сокращенных сотрудников из США и Канады станет 11 мая.
- До сокращения в Airbnb работало около 7500 человек, пишет Чески. Airbnb остановит проекты, связанные с гостиницами, транспортным подразделением и сдачей роскошных номеров, добавил глава компании.
- В апреле компания заморозила наём новых сотрудников и сократила зарплату руководителей, а также отказалась выдавать бонусы за 2020 год, напоминает CNBC.
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Сослан Сакшин
Вот жизнь так вот жизнь крутанула: вчера все наяривали на шеринг экономику, а сегодня она в жопе
Дмитрий ИвановСослан
Думаю при выходе из кризиса не так много людей сможет позволить себе покупать дома, машины. Так что шеринговая экономика возможно быстрее восстановится, чем традиционная. Даже в туризме в среднесрочной перспективе: безопасней заехать в отдельную хату или в отель, где люди со всего мира?
Сергей ПолянинДмитрий
Что в отеле, что в отдельной хате, которую сдают на Airbnb - гости со всего мира. Так что в плане безопасности разницы никакой, а может даже она выше в отеле - отелю важнее соблюсти все правила гигиены, санитарии и безопасности.
Сослан СакшинДмитрий
будем посмотреть
что победит страх за жизнь или жадность
Сергей ПолянинДмитрий
Отель - это тоже шеринг.
Сослан СакшинСергей
Да, но к отелю требования уже давно применены соответствующие. Каждый день приходит уборщица и убирается. Отель - это не частник, доверия, что будет соблюдать стандарты - выше.
Они уже через такие ковиды проходили.
Сослан СакшинДмитрий
представим
каршеринг - власть обязывает проводить дизинфекцию после каждой поездки
сойдется ли после этого экономика у делимобилей? останется ли каршеринг выгодным?
Yuriy MikaelyanСослан
Сегодня в жопе, завтра снова на коне. Жизнь такая вот жизнь
Сослан СакшинYuriy
Ну, в целом да, но касательно шеринг экономики - уже не думаю
Зарегулируют по-жесткому и уже будет не так выгодно
Igor KachuraСослан
Шеринг экономика никуда на денется. После кризиса возможности покупать собственность будет ещё меньше.
Сослан СакшинIgor
никуда не денется это факт
вопрос - взлетит ли, как раньше надеялись
Yuriy MikaelyanСослан
Почему? Из-за ковида?
Сослан СакшинYuriy
из-за властей, которые заботясь о здоровье граждан наложат на шеринг-компании много дополнительных обязательств
+ спрос уже таким высоким не скоро станет
и сверху прижмут и снизу
Yuriy Mikaelyan
на самом деле и правда не ясно что там делали 8к человек
Алекс Крески
Это что же, работники не получат МРОТ с 18 мая? Бедняги! Не повезло им, у нас то Путин есть
Кирилл Вечкасов
Сократят, увидят, что толком такой раздутый штат не нужен, сократят еще, меньше расходов, больше прибыль
Юрий БелоножкинКирилл
Прибыли нет в этой индустрии.