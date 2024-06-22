Apple отложила добавление ИИ-функций в iOS 18 для пользователей ЕС из-за требований закона о цифровых рынках

Также на старте не будут работать iPhone Mirroring и SharePlay.Apple сообщила, что функции ИИ в iOS 18 не будут сразу доступны европейским пользователям из-за требований ЕС, пишет FT. Речь об Apple Intelligence — наборе функции для генерации текста, изображений и эмодзи, интегрированном в ОС.Закон о цифровых рынках, принятый в ЕС в 2022 году, обязывает крупные ИТ-компании предоставлять сторонним разработчикам доступ к «основным технологиям», а также запрещает ограничивать способы оплаты.В Apple отмечают, что действующие правила создают неопределённость в отношении новых функций iOS 18, а также создают угрозу конфиденциальности пользователей.Помимо Apple Intelligence, компания откладывает запуск в ЕС инструмента для дублирования экрана iPhone на Mac (iPhone Mirroring) и функции совместного просмотра и прослушивания контента SharePlay.Apple планирует открыть европейским пользователям доступ к новым функциям после того, как получит разъяснения Еврокомиссии и убедится, что не нарушает требования закона.#новости #apple #ес
По-моему человечество не понимает в какую ловушку оно залазит с этими ИИ-технологиями. 🙄
Вселенная Дюны, где люди запретили ИИ, уже не кажется такой уж фантастикой. 🙄