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Артур Томилко
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Apple отложила добавление ИИ-функций в iOS 18 для пользователей ЕС из-за требований закона о цифровых рынках

Также на старте не будут работать iPhone Mirroring и SharePlay.

  • Apple сообщила, что функции ИИ в iOS 18 не будут сразу доступны европейским пользователям из-за требований ЕС, пишет FT. Речь об Apple Intelligence — наборе функции для генерации текста, изображений и эмодзи, интегрированном в ОС.
  • Закон о цифровых рынках, принятый в ЕС в 2022 году, обязывает крупные ИТ-компании предоставлять сторонним разработчикам доступ к «основным технологиям», а также запрещает ограничивать способы оплаты.
  • В Apple отмечают, что действующие правила создают неопределённость в отношении новых функций iOS 18, а также создают угрозу конфиденциальности пользователей.
  • Помимо Apple Intelligence, компания откладывает запуск в ЕС инструмента для дублирования экрана iPhone на Mac (iPhone Mirroring) и функции совместного просмотра и прослушивания контента SharePlay.
  • Apple планирует открыть европейским пользователям доступ к новым функциям после того, как получит разъяснения Еврокомиссии и убедится, что не нарушает требования закона.

#новости #apple #ес

4
9
9 комментариев
mekirile

Не договорились пока, как за пользователями следить будут

1
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Alex Melnikoff

учитывая, что там считается нормально прислать пользователю интернета письмо за пользование торрентом от какой-то всратой шараги, то вся имитация защиты персональных данных уже кажется банальной постановкой

2
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Какер Тарлсон

Там же не про Россию речь

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Запопу Кусь

По-моему человечество не понимает в какую ловушку оно залазит с этими ИИ-технологиями. 🙄

Вселенная Дюны, где люди запретили ИИ, уже не кажется такой уж фантастикой. 🙄

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kova7ev

- за что сидишь?
- обучал нейросети.

1
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Bahrain News

В фильме Терминатор предсказано,что в 2024 году миром будет править Скай нет.

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fyp

Старлинк

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