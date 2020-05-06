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Сервисы
Галина Мубаракшина
1104

Создатель менеджера задач Wunderlist анонсировал новый проект — командный сервис Superlist Материал редакции

6 мая — последний день работы Wunderlist, сервис выкупила и закрыла Microsoft.

  • Сооснователь компании-разработчика приложения Wunderlist Кристиан Ребер рассказал о планируемом запуске приложения Superlist.
  • Какие будут функции у приложения, пока неясно, отмечает The Verge. На заглавной странице Superlist информация отсутствует. Ребер описал сервис как «новый взгляд на повышенную производительность команды».
  • «Это больше, чем менеджер задач, но не раздутые программы для управления проектами, которые вы не любите. Superlist будет быстрым и гиперсовместимым, он поможет пользователям и командам любого масштаба выполнять работу в рекордные сроки», — рассказал Ребер.
  • Protocol пишет, что Ребер — сооснователь компании, но он не будет ей управлять. В Superlist пришла часть команды, которая создавала Wunderlist, уточняет Protocol.
  • Приложение Wunderlist было создано в 2011 году берлинской компанией 6Wunderkinder. В 2015 году её купила Microsoft. В декабре 2019 года компания сообщила, что перестанет обслуживать приложение с мая 2020 года, и предложила пользователям перенести свои данные в собственный сервис To Do со схожими функциями. Кристиан Ребер предлагал Microsoft выкупить Wunderlist, но его просьба осталась без ответа.

#новость #microsoft #wunderlist

Галина Мубаракшина
+5675
12
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9 комментариев
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Артем Сергеевич

4

Пользовался Wunderlist с 14 года. По мне, самый удобный менеджер задач. На ToDo так и не смог переехать, всё не то.
Ну что ж.. с нетерпением буду ждать релиз Superlist

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Sergey Y

Артем
0

Я переехал, менее комфортно, но подобных простых альтернатив не нахожу.

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Владислав Медведев

Sergey
0

тудуист тема, сами не давно перешли. Да конечно обязательно надо брать платную версию, но она стоит своих денег.

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Бато-Жаргал Дашиев

1

Удалил все списки задач свои записи с привычного Wunderlist.
Пользовался постоянно W-list лет 7-8 для меня это был инструмент где можно было сделать быстро непринужденно запись, информацию. Списки дел.

Так и не перешёл на то-до. Пусть Майкрософт горит со своим то-до и всей голимой замудреной ее авторизацией.

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Егор Горыныч

0

> Кристиан Ребер предлагал Microsoft выкупить Wunderlist, но его просьба осталась без ответа.

Как это без ответа?.. Они же выкупили его )

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Евгений Тараторин

Егор
1

Он хотел его обратно выкупить у Microsoft

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KI PO

0

Cоздавать приложения и продавать Microsoft’у - are genius

Ответить

Yan Petrov

KI
0

are ты are

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Штуки из труб

0

Много лет пользовался Вундерлистом. Это лучшее приложение для ведения списков. Полноценных аналогов просто нет. Майкрософт тупо купил и убил лучшего конкурента и предложил всем пользователям перейти в Todo. Я попробовал. Но это не приложение - а война и немцы. Какие криворукие разработчики сделали этого глючного и неудобного Франкенштейна, как можно так бездарно копировать? Я не знаю.

Пока для ведения списков перешёл на Trello. Надеюсь, парни из Вундерлиста снова сделают шедевр.

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