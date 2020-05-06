Решение может пригодиться компаниям и после пандемии, если они решат оставить часть работников вне офиса.
- Российская ИТ-компания «Крок» открыла продажу «антикризисных пакетов решений» для бизнеса в условиях пандемии, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Бориса Бобровникова.
- Например, компания предлагает работодателям после окончания кризиса не возвращать часть сотрудников в офисы — это поможет сэкономить на аренде, а также нанимать более дешёвую рабочую силу из регионов.
- «Крок» предлагает бизнесу установить программу-агент для отслеживания действий сотрудника на компьютере. Она позволит контролировать рабочий график и будет автоматически подсчитывать время, потраченное на выполнение профильных операций, объясняет РБК.
- Также компания предложила внедрить систему аналитики разговоров сотрудников с клиентами и дополнительный контроль за сотрудниками, имеющими доступ к критичным системам компании, чтобы избежать утечек.
- В «антикризисный пакет» «Крока» входят также меры по сокращению затрат: например, автоматизация процесса найма сотрудников. Полная стоимость пакета не раскрывается. Мониторинг работы одного сотрудника стоит от 3500 рублей, уточняет издание.
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Alexandr Shilnikov
Что за культура должна быть в компании, где сотрудники работают лучше, если за ними следят?)
Maxim LialinAlexandr
Культура «я буду платить им копейки, а если будут вонять, сейчас кризис, толпы безработных, легко замену найду, пусть будут благодарны, что вообще не едой плачу»
Vitold SedyshevAlexandr
Культура в поссийских компаниях? Скорее надменное руководство тирания и скотские условия с постоянным стрессом.
Andrew SimonVitold
Ну это и есть наша культура.
Гала ПеридоловнаVitold
Это не только российская специфика. Во многих галерах ставят штуки для слежки за галерой.
Иннокентий ФефиловAlexandr
Любая культура.
Представьте, вам надо нанять 50 человек в поддержку. Работа простая. ФОТ рыночный, т.е. маленький.
Вы их наняли. Дальше что? Будете им про культуру рассказывать? Канбан, скрам, аджаил. Они вам ответят, что если у человека лишний вес, то он не обязательно канбан.
Вадим ЧиняевAlexandr
вопрос что за сотрудники.
вообще в идеальном мире - или увольнять или менять руководство. потому что в идеальном обычно на результат работают
Vitold SedyshevВадим
В идеальном мире Scrum вместо руководителей и только заказчик PO
Nikita RogatovVitold
Т.е. ты серьезно думаешь что внедрив скрам, пусть даже и идеально все вдруг начнут какать бабочками?
Vitold SedyshevNikita
Да, нет конечно токсики всегда будут. Просто может полегче будет.
Кирилл Денисов
Вот уроды!
Игорь Якумишин
бежать из таких компаний сразу, где такой софт используют. сразу в черный список работодателей (= рабовладельцев)
Vladimir Smirnov
Странная и ущербная логика
Компания платит сотруднику Васе н-тысяч рублей. Вася исполняет свои обязанности, результат устраивает начальство. Потом приходит "эффективный" менеджер Петя который внедряет вот это говно от всяких кроков.
И оказывается, что Вася тратит на свою работу не 8 часов в день, а 5. И Петю начинает точить жаба, что Вася видите ли отдыхает за свою зарплату - но проблема в том, что такие вот "эффективные" Пети забывают, что главное результат работы сотрудника, а не сам факт работы.
Maxim Lialin
А для физ лиц сделают автокликер) чтобы всегда была видимость работы)
Эмилия Теплова
а также нанимать более дешёвую рабочую силу из регионов
Гениев из глубинки?
Vitold Sedyshev
Нарушает статью 22 конституции РФ, так как оишает свободы действий. Если оборудование выдано работодателем, то еще можно говорить о таких программах и то думаю, что в трудовом кодексе есть обязательность смены действий и перерывы в деятельности.
Андрей Туманов
Мне кажется, что в компаниях, которые разрабатывают подобные решения ужасная атмосфера, потому что руководство - тираны, а сотрудники - сами себе строят гетто...
Николай Малков
Дед из Крока со своими тёлками совсем рехнулся.
alex twit
Назвать "мимоКРОКодил"
Sergey Redmi
На свой личный комп я никогда не поставлю программу-шпиона.
Если работодатель хочет за мной следить, то пусть выделяет мне для этого компьютер и пусть ставит туда что хочет.
Только вот вопрос, буду ли я им пользоваться
Вадим Чиняев
за 1000 в мес помогу наи...ть )
оптовикам - скидки ))
Nikita Rogatov
Я могу понять это еще на работе, в офисе. Но дома есть домачадцы которые не подписывались в записи их разговоров например.
Андрей МалолинNikita
Да и на работе необходимость взведенного кнута для профилактической острастки я тоже не понимаю. В кроке или куку у боссов или нездоровое чувство достоинства у работников.
Victor Chernov
У нас уже год такая самописная история работает)))
Фабрика деда Мороза
Да как будто сейчас без Компании «Чпок» ;) за сотрудниками не следят, а в впоследствии точно будут. Рычагов море.. вопрос если сделать это официально хотят. Пошёл в объект типа сортир нажал кнопку соответствующую «Пауза в работе не следить» )) ... мир будущего уже сегодня
Анатолий Б.
А что, разве работодатель оплачивает компьютер, электричество и интернет?
А если нет рабочего стола или места, где его можно поставить?
Предвижу список новых вопросов у HR для соискателей.
Михаил КачаловАнатолий
разве работодатель оплачивает компьютер, электричество и интернет?
- могут и доплатить, но стоит ли оно того ... тут каждый решает сам, почем он себя продает
Гала ПеридоловнаАнатолий
Из больших компаний в России сейчас не осталось никого, кто бы не выдавал ноутбуки.
Михаил Качалов
разве работодатель оплачивает компьютер, электричество и интернет?
- могут и доплатить, но стоит ли оно того ... тут каждый решает сам, почем он себя продает
Михаил Качалов
.
Sergey RedmiМихаил
Да ну? Прочитать весь мой коммент религия не позволяет?
Serge Sokolov
А чем занимается этот Крок? Я по РБК час смотрел как этот сморщенный со странными волосами трепался. Так и не понял.
Михаил КачаловSerge
А чем занимается этот Крок?
- интегратор, с упором на инфраструктуру. Выручка 2018 года 30,32 млрд рублей (для сравнения, у Яндекса в том же году 126,4 млрд руб)
Игорь Крафт
А если работник не умеет писать и говорить?!
Антон
В 2000х были компании которые ставили над каждым сотрудником камеры наблюдения. И многие известные компании писали, что это повышает работоспособность. Это полный пиздец.