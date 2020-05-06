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Лиана Липанова
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Российская ИТ-компания «Крок» предложила работодателям следить за разговорами и компьютерами сотрудников на «удалёнке» Материал редакции

Решение может пригодиться компаниям и после пандемии, если они решат оставить часть работников вне офиса.

  • Российская ИТ-компания «Крок» открыла продажу «антикризисных пакетов решений» для бизнеса в условиях пандемии, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Бориса Бобровникова.
  • Например, компания предлагает работодателям после окончания кризиса не возвращать часть сотрудников в офисы — это поможет сэкономить на аренде, а также нанимать более дешёвую рабочую силу из регионов.
  • «Крок» предлагает бизнесу установить программу-агент для отслеживания действий сотрудника на компьютере. Она позволит контролировать рабочий график и будет автоматически подсчитывать время, потраченное на выполнение профильных операций, объясняет РБК.
  • Также компания предложила внедрить систему аналитики разговоров сотрудников с клиентами и дополнительный контроль за сотрудниками, имеющими доступ к критичным системам компании, чтобы избежать утечек.
  • В «антикризисный пакет» «Крока» входят также меры по сокращению затрат: например, автоматизация процесса найма сотрудников. Полная стоимость пакета не раскрывается. Мониторинг работы одного сотрудника стоит от 3500 рублей, уточняет издание.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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35 комментариев
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Alexandr Shilnikov

23

Что за культура должна быть в компании, где сотрудники работают лучше, если за ними следят?)

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Maxim Lialin

Alexandr
34

Культура «я буду платить им копейки, а если будут вонять, сейчас кризис, толпы безработных, легко замену найду, пусть будут благодарны, что вообще не едой плачу»

Ответить

Vitold Sedyshev

Alexandr
6

Культура в поссийских компаниях? Скорее надменное руководство тирания и скотские условия с постоянным стрессом.

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Andrew Simon

Vitold
2

Ну это и есть наша культура.

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Гала Перидоловна

Vitold
0

Это не только российская специфика. Во многих галерах ставят штуки для слежки за галерой.

Ответить

Иннокентий Фефилов

Alexandr
0

Любая культура.
Представьте, вам надо нанять 50 человек в поддержку. Работа простая. ФОТ рыночный, т.е. маленький.
Вы их наняли. Дальше что? Будете им про культуру рассказывать? Канбан, скрам, аджаил. Они вам ответят, что если у человека лишний вес, то он не обязательно канбан.

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Вадим Чиняев

Alexandr
0

вопрос что за сотрудники.
вообще в идеальном мире - или увольнять или менять руководство. потому что в идеальном обычно на результат работают

Ответить

Vitold Sedyshev

Вадим
1

В идеальном мире Scrum вместо руководителей и только заказчик PO

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Nikita Rogatov

Vitold
1

Т.е. ты серьезно думаешь что внедрив скрам, пусть даже и идеально все вдруг начнут какать бабочками?

Ответить

Vitold Sedyshev

Nikita
0

Да, нет конечно токсики всегда будут. Просто может полегче будет.

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Кирилл Денисов

21

Вот уроды!

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Игорь Якумишин

12

бежать из таких компаний сразу, где такой софт используют. сразу в черный список работодателей (= рабовладельцев) 

Ответить

Vladimir Smirnov

10

Странная и ущербная логика
Компания платит сотруднику Васе н-тысяч рублей. Вася исполняет свои обязанности, результат устраивает начальство. Потом приходит "эффективный" менеджер Петя который внедряет вот это говно от всяких кроков.
И оказывается, что Вася тратит на свою работу не 8 часов в день, а 5. И Петю начинает точить жаба, что Вася видите ли отдыхает за свою зарплату - но проблема в том, что такие вот "эффективные" Пети забывают, что главное результат работы сотрудника, а не сам факт работы.

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Maxim Lialin

5

А для физ лиц сделают автокликер) чтобы всегда была видимость работы)

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Эмилия Теплова

5

а также нанимать более дешёвую рабочую силу из регионов

Гениев из глубинки?

Ответить

Vitold Sedyshev

4

Нарушает статью 22 конституции РФ, так как оишает свободы действий. Если оборудование выдано работодателем, то еще можно говорить о таких программах и то думаю, что в трудовом кодексе есть обязательность смены действий и перерывы в деятельности.

Ответить

Андрей Туманов

4

Мне кажется, что в компаниях, которые разрабатывают подобные решения ужасная атмосфера, потому что руководство - тираны, а сотрудники - сами себе строят гетто...

Ответить

Николай Малков

3

Дед из Крока со своими тёлками совсем рехнулся. 

Ответить

alex twit

2

Назвать "мимоКРОКодил"

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Sergey Redmi

2

На свой личный комп я никогда не поставлю программу-шпиона.
Если работодатель хочет за мной следить, то пусть выделяет мне для этого компьютер и пусть ставит туда что хочет.
Только вот вопрос, буду ли я им пользоваться 

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Вадим Чиняев

1

за 1000 в мес помогу наи...ть ) 
оптовикам - скидки ))

Ответить

Nikita Rogatov

1

Я могу понять это еще на работе, в офисе. Но дома есть домачадцы которые не подписывались в записи их разговоров например.

Ответить

Андрей Малолин

Nikita
0

Да и на работе необходимость взведенного кнута для профилактической острастки я тоже не понимаю. В кроке или куку у боссов или нездоровое чувство достоинства у работников.

Ответить

Victor Chernov

0

У нас уже год такая самописная история работает)))

Ответить

Фабрика деда Мороза

0

Да как будто сейчас без Компании «Чпок» ;) за сотрудниками не следят, а в впоследствии точно будут. Рычагов море.. вопрос если сделать это официально хотят. Пошёл в объект типа сортир нажал кнопку соответствующую «Пауза в работе не следить» )) ... мир будущего уже сегодня

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Анатолий Б.

0

А что, разве работодатель оплачивает компьютер, электричество и интернет?
А если нет рабочего стола или места, где его можно поставить?
Предвижу список новых вопросов у HR для соискателей.

Ответить

Михаил Качалов

Анатолий
0

разве работодатель оплачивает компьютер, электричество и интернет?

- могут и доплатить, но стоит ли оно того ... тут каждый решает сам, почем он себя продает

Ответить

Гала Перидоловна

Анатолий
0

Из больших компаний в России сейчас не осталось никого, кто бы не выдавал ноутбуки.

Ответить

Михаил Качалов

0

разве работодатель оплачивает компьютер, электричество и интернет?

- могут и доплатить, но стоит ли оно того ... тут каждый решает сам, почем он себя продает

Ответить

Михаил Качалов

0

.

Ответить

Sergey Redmi

Михаил
0

Да ну? Прочитать весь мой коммент религия не позволяет?

Ответить

Serge Sokolov

0

А чем занимается этот Крок? Я по РБК час смотрел как этот сморщенный со странными волосами  трепался. Так и не понял. 

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Михаил Качалов

Serge
0

А чем занимается этот Крок?

- интегратор, с упором на инфраструктуру. Выручка 2018 года 30,32 млрд рублей (для сравнения, у Яндекса в том же году 126,4 млрд руб)

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Игорь Крафт

0

А если работник не умеет писать и говорить?!

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Антон

0

В 2000х были компании которые ставили над каждым сотрудником камеры наблюдения. И многие известные компании писали, что это повышает работоспособность. Это полный пиздец.

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