Интервью с руководителем «Яндекс.Мессенджера» Виктором Тарнавским.

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В середине апреля «Яндекс» запустил «Яндекс.Мессенджер» — сервис для общения с каналами, видеозвонками и расшифровкой голосовых сообщений.

«Мессенджер» доступен на главном экране «Яндекса» и в виде отдельных приложений для iOS и Android, но компания планирует постепенно добавить его в другие свои сервисы и тем самым объединить их аудиторию.

В разговоре с vc.ru глава «Мессенджера» Виктор Тарнавский рассказал:

зачем «Яндексу» понадобился новый мессенджер и для чего он нужен,

как компания планирует конкурировать с другими сервисами,

о ведении каналов и системе рекомендаций,

каких функций не хватает в современных мессенджерах и будущих функциях «Яндекс.Мессенджера»,

будет ли монетизация сервиса,

каким видит будущее у соцсетей и мессенджеров.

Виктор Тарнавский

Зачем «Яндекс» запустил свой мессенджер

На какую целевую аудиторию рассчитывает «Яндекс» с «Мессенджером»?

Прежде всего мы хотим дать возможность всей аудитории «Яндекса» общаться друг с другом, у нас нет какой-то узкой таргетированной аудитории вроде детей или взрослых.

Наша аудитория включает в себя людей всех возрастов и им легче общаться на платформах «Яндекса», который есть у всех. Для этого, например, у нас есть возможность создать семейный чат в один клик.

«Яндекс» развивает «Мессенджер» не как отдельный продукт, а интегрирует его в другие сервисы?

На самом деле мы будем делать и так, и так. Мы считаем, что тут у нас есть сильная позиция с точки зрения большого покрытия. Благодаря аудитории у нас один из немногих продуктов, где можно собрать, например, всю семью. И это та вещь, в которой мы будем раскачивать общение внутри самого продукта.

Но важная часть стратегии — это интеграция в другие наши сервисы, где пользователи хотят поделиться внутренним контентом.

Я правильно понимаю, что «Мессенджер» должен стать основным средством общения пользователей «Яндекса» внутри сервисов?

Это правда, но это только часть плана. «Мессенджер» — это платформа, на которой можно написать пользователям сервисов «Яндекса», если они хотят пообщаться друг с другом.

Например, если человек увидел какую-то интересную статью на «Дзене» и хочет поделиться ей, мы хотим, чтобы это работало максимально просто и близко к контенту. Здесь мы видим большую точку роста.

Кроме того, важно то, что можно написать любому другому человеку. Мы здесь рассчитываем, на то, что люди будут воспринимать мессенджер не просто как часть экосистемы Яндекса, но и как самостоятельный продукт, где не просто удобно пересылать контент, но и комфортно общаться.

Как вы считаете, где люди будут больше общаться: внутри приложения «Яндекса» или в отдельном приложении? Для чего вообще было создано отдельное приложение?

Мы рассчитываем, что больше люди будут общаться внутри приложения «Яндекс». Во-первых, просто потому что им уже пользуется огромное количество людей, и теперь они там найдут «Мессенджер».

Что еще важнее: именно в приложении они получат свое первое входящее сообщение. Это большая разница. Если появляется какой-то новый мессенджер, то им пользуются только те, кто установил приложение. У нас нет такой проблемы.

Во-вторых, важна экосистемность, мы в неё очень сильно верим. В нашем случае это приложение «Яндекса», где пользователи смогут посмотреть контент, там же поделиться и обсудить не выходя из приложения.

При этом мы понимаем, что есть пользователи, которым не хочется или сложно использовать мессенджер внутри приложения «Яндекс», им бы хотелось иметь «стерильный» мессенджер для общения. Для них мы сделали отдельное приложение.

более 60 млн пользователей месячная аудитория мобильного приложения «Яндекс»

Об интеграциях и функциях «Мессенджера»

Чем семейные чаты отличаются от групповых чатов в других мессенджерах?

Это рекомендованный готовый кейс использования, сам чат сейчас особо не отличается от групповых чатов, но так будет не всегда: мы планируем развивать их так, чтобы «Мессенджер» был удобнее для семейного общения.

Расскажите об интеграции мессенджера в другие сервисы Яндекса. Где сейчас можно его встретить и какие планы на интеграцию в другие продукты компании?

Сейчас мы интегрированы в ряд сервисов, пока самые главные для нас — «Эфир», «Район», «Картинки» (Коллекции).

В «Эфире» — это тред мессенджера справа от видео, в котором можно обсудить происходящее. В «Коллекциях» можно обсудить изображения.

В социальном сервисе «Район» — это чат, в котором можно написать личное сообщение пользователю. Также запущены чаты жильцов дома, в которые можно зайти — эту механику мы будем поддерживать и развивать.

Приглашеие в домовой чат в «Районах»

Есть ещё «Яндекс.Видео», где можно, например, обсудить какие-то конкретные фильмы какого-то жанра.

Мы планируем развивать интеграции подобного рода и далее. Например, Мессенджер будет интегрирован в «Дзен» — мы хотим создать общение внутри сервиса, чтобы можно было написать друг другу и обсудить какие-то вещи, которые происходят внутри «Дзена».

А почему пользователю будет удобнее переслать ссылку на статью в «Дзене» через мессенджер а не отправить её в Telegram?

Очень просто. Во-первых, это можно будет сделать с меньшим количеством кликов, эта кнопка будет встроена внутри сервиса — без переключения на другое приложение, копирования и вставки ссылки и так далее. Такой процесс всегда работает хуже.

Второе — потому что контент внутри мессенджера можно отобразить в более полном формате, чем в превью других мессенджеров. Это ещё одна функция, которую мы хотим развивать.

В качестве примера можно привести Instagram, в котором все внутренние вещи пересылаются внутри сервиса. Мы это хотим сделать лучше, потому что у сервисов «Яндекса» более разнообразный контент и его больше.

Виктор Тарнавский на конференции Analyze, фото из архива Facebook

Как «Яндекс» планирует решать проблему удержания пользователей в «Мессенджере»? Одно дело переслать ссылку, а куда сложнее заставить пользователя привыкнуть к сервису и пользоваться «Мессенджером» на постоянной основе, особенно вне сервисов «Яндекса».

Это, наверное, самый большой вопрос, который стоит перед всеми игроками, которые набирают новую аудиторию. Мы здесь очень сильно рассчитываем на наш контент. Поначалу пользователь может просто отправлять ссылку на контент, но это очень важный старт, так как ссылку можно обсудить в том же месте с помощью интегрированного «Мессенджера», если это ему будет удобно.

А дальше мы планируем увеличивать возвращаемость и удобство обсуждения за счёт возможностей мессенджера, которые нам кажутся достаточно хорошими.

Например, реакции или расшифровка голосовых сообщений — к таким вещам довольно быстро привыкаешь, а отвыкнуть от них сложно. Если ты пользуешься каким-то другим мессенджером, где этого нет, начинаешь испытывать некоторый дискомфорт и желание перейти в мессенджер, где такие функции есть.

Кроме того, мы активно смотрим на другие сценарии, где мы могли бы дополнительно привлечь какие-то кейсы. Это может быть групповое общение, может быть общение вокруг контента, но какого-то другого рода.

Есть ли в «Мессенджере» сквозное шифрование, и нужно ли оно в целом в мессенджерах?

Яндекс трепетно относится к безопасности, поэтому данные между клиентом и сервером передаются только в зашифрованном виде.

Однако мы хотим полноценно поддерживать несколько устройств, что невозможно при E2E-шифровании.

Будет ли интеграция «Алисы» в «Мессенджер»? Например, «Капсула» от Mail.ru Group интегрирована с «ВКонтакте», можно совершать аудио-, видеозвонки. Будет ли такая интеграция с «Яндекс.Станцией»?

Мы рассматриваем такую возможность. Сейчас конкретных планов называть не буду.

А есть ли планы по интеграции платёжных систем — «Яндекс.Денег»?

Пока таких планов нет, но следите за новостями.

Будет ли рассматриваться возможность импорта стикеров, ботов или функций из open-source проектов?

Насчет ботов раздумываем, но без конкретных планов. Мы понимаем, что это важно и для авторов контента, и для пользователей, и для бизнеса, поэтому рассматриваем эту функциональность.

Платформы стикеров и возможности создания своих стикеров пока нет, но мы понимаем, что это важно людям. Если люди спрашивают об этом и хотят добавлять наборы стикеров — мы будет делать эту задачу.

В целом, к импорту тех же стикеров нужно подходить аккуратно. Кажется, что это легко, но это может нарушить авторские права: большая часть стикеров защищена авторскими правами, мы не можем их брать и отнимать деньги, которые может получать автор контента.

На какие продукты и функции опирались при разработке «Мессенджера», как определяли их необходимость?

Мы проводили стандартную, хотя и не очень простую продуктовую работу — рынок мессенджеров сложный. Смотрели на конкурентов, проводили опросы, изучали, какие людям нужны возможности, что используют чаще.

За счет технологий «Яндекса» мы можем предоставить дополнительные возможности, которые могут позволить себе не все конкуренты. Например, так появилась расшифровка голосовых сообщений с помощью технологии SpeechKit.

Вы использовали опыт китайских игроков? Есть ли планы по развитию мессенджера по аналогии с китайским рынком?

Конечно, мы активно туда смотрим, как и все. В китайских мессенджерах есть очень интересные и необычные возможности. Например, традиционные китайские «Красные конверты», которые сейчас есть в WeChat. Или возможность поискать людей рядом через механику «потряси телефон».

Мы это не будем напрямую копировать оттуда, потому что это так просто не сработает. Но с интересом наблюдаем и думаем, как какие-то вещи перенять не на уровне копирования конкретных фич, а на более высоком уровне идеи и механики, но с учетом того, как мыслят наши пользователи.

Раньше был очень старый сервис «Я.Онлайн», который включал в себе другие соцсети и мессенджеры. Вы как-то учитывали его опыт, какие-то сервисы были взяты оттуда?

У меня очень простой ответ — это было достаточно давно, и сильно до того, как я участвовал в разработке. Мир тогда был другой, поэтому я не уверен, что тот опыт применим сейчас напрямую.

О «Мессенджере» для бизнеса и монетизации

У «Яндекса» есть платформа для бизнеса «Яндекс.Диалоги». Есть ли разница между «Мессенджером» и «Диалогами» и будут ли эти сервисы как-то интегрированы друг в друг?

«Яндекс.Диалоги» — не совсем мессенджер, это сервис-платформа для бизнеса для создания B2B-части общения в разных формах. Там можно подключить чат с помощью платформы чата для бизнеса, подключить скиллы «Алисы» и ещё некоторые такие вещи.

Так как продукты разного профиля, мы их объединять не собираемся, и «Яндекс.Диалоги» сейчас остаются такой площадкой, куда бизнесы интегрируют коммуникацию с пользователями со своей стороны.

По поводу бизнесовой части мессенджера, есть ли возможность его как-то интегрировать на сайт, на свою площадку?

Сейчас мы такой возможности не предоставляем. В B2B виде «Яндекс.Мессенджер» — это часть B2B-продукта «Яндекс.Коннект» для общения внутри компании. Общение на своём сайте, например, для поддержки или для оформления заказов, мы сейчас через «Мессенджер» не предоставляем.

Я правильно понимаю, что в сервисах «Яндекса», например, «Яндекс.Еде» в ближайшее время мессенджер не заменит другие способы общения людей с поддержкой?

Нет, такого не будет. Это понятный вопрос, но нет, мы не собираемся отключать другие способы коммуникации с поддержкой и сервисов «Яндекса».

Это не то место, где мы считаем правильным замыкать людей на нашу экосистему — у людей должна быть возможность общаться с поддержкой максимальным количеством удобных для людей способов.

Планирует ли «Яндекс» монетизировать сервис? Если да, то каким образом?

Мессенджеры какое-то время исследовали вопрос подписочной монетизации или платного продвижения, мы сейчас не рассматриваем никакой из этих вариантов. У нас сейчас нет планов по прямой монетизации сервиса: ни рекламы, ни платного продвижения чего бы то ни было, ни подписочной модели.

О каналах в «Мессенджере»

У ваших конкурентов был опыт запуска нового мессенджера с каналами — тот же «ТамТам», но в нём активность читателей достаточно низкая. Будет ли «Яндекс» каким-то образом пытаться переманивать авторов популярных Telegram-каналов? Чем их может привлечь мессенджер?

Наше основное отличие в том, что мы предоставляем дополнительный источник трафика. Он, на наш взгляд, очень хорошо работает, особенно на фоне наших конкурентов, которые по большей части такой дополнительный трафик не предоставляют или предоставляют его в значительно меньшем объёме.

Это можно наблюдать прямо сейчас, у нас есть уже некоторое количество каналов. А в нашей программе рекомендаций можно посмотреть на их статистику, и даже на vc уже вышла статья на эту тему, достаточно хорошая, с моей точки зрения.

Вы можете прийти, завести у нас канал и получить дополнительный трафик, который предоставим дополнительно к тому органическому продвижению, которое вы обычно делаете в других мессенджерах. Мне кажется, это преимущество достаточно важно и может быть одним из ключевых.

У нас нет цели прямо перетянуть авторов к нам, но, конечно же, мы приглашаем их к себе, доступна программа рекомендаций. Мы активно общаемся с разными инфлюенсерами, блогерами и другими авторами каналов, к нам приходит множество заявок, мы ведём работу с паблишерами.

На какой охват может рассчитывать создатель канала?

Конкретные данные мы пока не называем. Сейчас то, что мы строим, — это динамичная развивающаяся система, в которой мы рассматриваем новые точки роста трафика, подключаем новые каналы и смотрим алгоритмы ранжирования. Система также зависит от самого канала — насколько он узко или широко таргетирован, насколько он интересен людям и так далее.

Поэтому о конкретных цифрах сейчас говорить нельзя. Но можно посмотреть текущие каналы, которые у нас рекомендуются, и посмотреть на их цифры по охватам и подписчикам. Я думаю, что можно будет сделать какие-то выводы.

Есть ли возможность просмотра статистики?

Мы понимаем, что авторам каналов нужно смотреть на расширенную статистику, но сейчас такой возможности нет. Автор канала видит ту статистику, которую наблюдает у себя в интерфейсе «Мессенджера». Я думаю, что эту проблему для авторов в том или ином виде решим.

Какие есть способы развития и продвижения у владельцев каналов в «Мессенджере»?

Есть программа рекомендаций, в которой можно участвовать, в зависимости от того, насколько ваш канал будет интересен, вы будете автоматически привлекать дополнительный трафик. Мы предоставляем трафик из разных мест.

У нас есть рекомендации внутри мессенджера, но также мы рассматриваем возможность и активно экспериментируем с тем, чтобы привлекать заинтересованных людей не только из «Мессенджера», но и с других поверхностей «Яндекса».

Помимо этого авторы каналов могут использовать все традиционные средства продвижения, которые они используют на других площадках. Мы только приветствуем, если авторы каналов будут привлекать трафик традиционными способами, размещая ссылки там, где они считают правильным привлекать трафик.

Как работает программа рекомендаций? Как можно в ней поучаствовать?

Программа рекомендаций доступна прямо в интерфейсе «Мессенджера», автору канала достаточно поставить галочку в настройках о готовности участвовать в ней.

В программе рекомендаций есть правила, связанные с модерацией или с количеством постов, которые у вас уже есть. Если вы на них согласны, то оставляете заявку и, если подходите под правила, мы включим в программу.

Почему поиск ведётся только по рекомендованным каналам?

Здесь мы рассуждаем так: есть подходящие под программу рекомендаций каналы, на которые владельцы хотят привлекать трафик — поэтому их находят в поиске.

И есть другие каналы, например, с очень узким таргетированием или приватные каналы, которых достаточно много. Нам кажется неправильным, чтобы они искались у всех людей. Например, если кто-то ведёт свой приватный канал на свою семью или компанию, конечно же, люди бы не хотели, чтобы канал видели через поиск.

Может ли владелец канала рекламировать канал внутри «Мессенджера»?

У нас нет платного продвижения, и пока что мы не собираемся его делать. В том числе это касается и каналов. То есть у нас нет такой возможности — заплатить деньги и получить дополнительный трафик. Прежде всего потому что мы хотим, чтобы в продукте было только честное продвижение, зависящее от настоящих показателей интересности каналов.

Что делать тем, кто не попал в программу рекомендаций, как им выйти на аудиторию мессенджера?

Если вы не в программе рекомендаций, остаются все традиционные инструменты, как и в любом другом мессенджере.

Какие есть инструменты ведения каналов? Есть ли API для создания ботов?

Прямо сейчас таких API нет, то есть у нас нет публичного API для ботов и для ведения каналов. Но мы активно смотрим в эту сторону и понимаем, что авторам каналов было бы удобнее использовать стандартные для них удобные элементы размещения. Думаем в эту сторону, но пока что без конкретных планов.

Каким образом можно монетизировать канал? Что запрещено в сервисе и кто занимается его модерацией?

Во-первых, все обычные способы монетизации каналов никак мы не запрещаем. Если у вас есть какая-то партнёрка или платные посты, пожалуйста, используйте, это ваше дело.

Но у нас есть модерация и общие правила сервиса, по которым модерируются все каналы, участвующие в программе рекомендаций. Это общий подход всего «Яндекса». Мы не хотели бы, чтобы у нас отображались оскорбления, порно и что-то, нарушающее закон.

Такие длинные ссылки на каналы пришли из «Яндекс.Чатов»?

Да, в целом это так. Мы активно думаем про сокращение ссылок, понимаем, что такая длина не всегда удобна и думаем, как сделать какое-то другое решение. Ждите новостей.

Почему отказались от «Яндекс.Чатов»

Касательно платформы «Яндекс.Чатов»: что с ней стало, чем она отличалась от «Мессенджера» и есть ли у них общие корни?

Это была платформа для общения на сервисах «Яндекса», но не в широком смысле — например, нельзя было написать маме или друзьям. То, что сейчас произошло, запуск «Яндекс.Мессенджера» — это по сути перезапущенные «Яндекс.Чаты». То есть все чаты теперь перешли в новую форму и под новый бренд.

Все возможности «Чатов» остаются в «Мессенджере», и мы планируем их развивать дальше. Мы хотим, чтобы и личное общение с друзьями и близкими, и общение на сервисах «Яндекса» с другими пользователями сервисов «Яндекса» собиралось в одном месте.

Сколько людей пользовалось «Яндекс.Чатами»? Что вас не устраивало в Чатах, из-за чего вы перешли на «Мессенджер»? И что вы учитывали при разработке «Мессенджера»?

Мы сейчас не готовы раскрывать аудиторию «Чатов» и «Мессенджера».

Нас не устраивало, что было практически невозможно написать любому человеку, что считаем важным и критичным. Это основное отличие «Мессенджера» от «Чатов».

Также «Мессенджер» встроен во все крупные точки и поверхности «Яндекса» — это тоже очень важная часть нашего запуска. Например, в основном приложении «Яндекса», на главной странице «Поиска» и в «Браузере» — суммарно это огромная аудитория, которая получила возможность написать другим пользователям. Такого нет практически ни у кого из наших конкурентов.

О рынке мессенджеров и борьбе с соцсетями

Мы понимаем, что сейчас мессенджеры — это своего рода повседневность, в любом мессенджере можно делать примерно похожие вещи: написать, послать фотографию, голосовое сообщение и так далее.

На их успех влияют другие вещи: например, можно ли написать конкретному человеку, есть ли привычка общаться с ним или группой людей в конкретном сервисе, и есть ли какие-то контекстные вещи, стимулирующие написать другому пользователю.

Если посмотреть, куда движется наша ИТ-цивилизация, можно увидеть, что всё движется в сторону экосистемности: все собираются в кучки, в большие экосистемы, внутри которых можно сделать практически всё что угодно. Есть явный тренд на суперприложения и прочее объединение.

Внутри почти каждой такой большой экосистемы существует возможность написать человеку. Нам важно дать возможность пользователям «Яндекса» общаться между собой на любой платформе: от мобильного телефона до десктопа.

Мы понимаем, что у людей может быть привычка писать в определенном мессенджере, но также есть тренд писать кому-то от контента, который ты смотришь.

Например, известный факт, что мессенджер в Instagram очень сильно вырос. Причём он там довольно простой, и всё, что можно в Instagram делать — это пересылать друг другу посты. Это никак не помешало компании, и сейчас очень много людей пользуются этим мессенджером даже для переписки друг с другом, а не только для пересылки постов или «Историй». Так же происходит с любой другой экосистемой.

В какую сторону движется рынок мессенджеров, какие функции потенциально нужны людям, и каких ещё нет в них?

В среднем все мессенджеры продолжают двигаться в сторону ускорения общения, повышения эмоциональности и приближения к физическому миру. Сейчас есть явный тренд на реакции, когда на каждое сообщение можно поставить свою реакцию. Мы видим, что другие конкуренты тоже всё больше двигаются в эту сторону.

Есть явный тренд на расшифровку голосовых сообщений, — действительно, это первыми сделали не мы, но, кажется, у нас получилось качественнее, чем у других.

Ещё популярны «умные» подсказки, когда мессенджер сам подсказывает, как отреагировать или написать сообщение. То есть вещи, направленные на то, чтобы людям было быстрее и проще выразить себя внутри мессенджера.

Понятно, что весь мир, и мы тоже, активно смотрим на компании, которые развиваются в Китае, где эта экосистемность на каком-то невероятно высоком уровне.

И сейчас общий мировой тренд, что всё туда стремится, в том числе, на рынке мессенджеров. Растут мессенджеры внутри экосистем.

На ваш взгляд, получается ли у мессенджеров отобрать аудиторию соцсетей? У кого больше шансов привлечь пользователей и плотнее интегрироваться в их жизнь?

Насчет соцсетей: я думаю, что мессенджеры во многом потихоньку обходят «классические» соцсети, такие как Facebook. Потому что сами соцсети немного устаревают и с них смещается фокус.

Мессенджер решает большую утилитарную задачу, которая встречается очень часто: у людей есть необходимость написать конкретному человеку, но не хочется «встречаться» с ним в соцсети и подписываться на него — нужно просто написать ему сообщение, без лишней социализации.

Таких задач много и они встречаются всё чаще. Мессенджеры, не привязанные к механикам соцсетей, эту задачу решают лучше.

«Соцсети умрут» — я верю, что в такой формулировке это, конечно, не правда. Скорее, они переродятся во что-то иное. Сейчас мы с удивлением наблюдаем невероятный рост TikTok и других подобных медиасоцсетей нового поколения — в нём, кстати, мессенджер глубоко запрятан.

Но при этом явно видно, что отдельные мессенджеры или встроенные в другие экосистемы, не соцсетей, начинают отжимать общение у классических соцсетей.

Что будет с «Мессенджером» через год

Как вы оцениваете свои шансы, к чему должен прийти «Мессенджер» спустя год?

Мне кажется, должно произойти следующее. Во-первых, все должны знать и понимать, что можно внутри «Мессенджера» написать другому человеку и иметь некоторое доверие к сервису: всё отправится, человек найдется, всё будет работать стабильно.

Мы хотим занять лидерскую роль и позицию среди пяти самых популярных мессенджеров, и точно хотим сделать так, чтобы близкое к экосистеме «Яндекса» общение происходило внутри «Мессенджера».

Допустим, есть чат на 1000 человек, которые обсуждают подкаст. Каким образом их можно перетянуть на «Мессенджер»?

Честный ответ будет такой: если в каком-то мессенджере, неважно, в каком, уже сложился групповой чат, и в нём уже идёт бурное обсуждение — чат и такое сообщество очень сложно пересадить на другую платформу. Мы это хорошо понимаем.

На примере чата с 1000 человек — скорее всего, пока всех участников устраивает тот мессенджер, в котором находится чат, с очень высокой вероятностью они в этом мессенджере и останутся. Поэтому довольно наивно в обсуждении мессенджеров думать о переводе таких чатов к себе.

Мы здесь больше смотрим на другое. Во-первых, рынок мессенджеров бурно растёт. Есть текущие чаты, которые где-то находятся, а ещё появляются новые. И это число растёт примерно на 50% год к году.

Вопрос скорее не в том, будут ли люди перетаскивать эти чаты на 1000 человек из своего мессенджера в наш. Эта задача решается крайне сложно, и мы на неё не рассчитываем.