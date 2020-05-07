Обновление пока доступно только части пользователей на Android-устройствах.
- Google представила версию 5.10 сервиса для двухфакторной аутентификации Authenticator. Теперь пользователи могут переносить активированные коды на другой смартфон при смене устройства, сообщает Android Police.
- Для этого нужно выбрать учётную запись для синхронизации, пройти проверку с помощью ввода PIN-кода устройства или биометрической аутентификации, а затем отсканировать QR-код в режиме импорта.
- Также компания обновила дизайн приложения и запретила скриншоты на страницах с конфиденциальными данными.
- Это первое обновление приложения с 2017 года. Пока оно доступно только части пользователей на Android-устройствах.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Alex
1Password доволен, отрабатывает подписку на все 146%
Andrey KulakovAlex
Причем тут менеджер паролей, если речь идет о сервисе двухфакторной авторизации?)
Vlad OnischenkoAndrey
https://support.1password.com/one-time-passwords/
Andrey KulakovVlad
Хм, это какая-то экспериментальная функция? 1Password знаю, а про то что он еще и сервисом двухфакторной аутентификации может выступать - впервые слышу. Даже на их сайте это не особо афишируется.
AlexAndrey
нет, не экспериментальная. года 2 как точно есть OTP в нем.
а также файлы можно в нем хранить, фотки или txt с паролями, ssh- ключи и все это на всех платформах - в общем очень удобно.
но за деньги, да. 😁
Andrey KulakovAlex
Хм, интересно) Неужели аутентификаторы настолько специфическая функция что ее почти не продвигают? Я сейчас погуглил и выяснил что у LastPass, которым я пользуюсь уже много лет, оказывается тоже есть свой аутентификатор про который тоже очень скромно написана одна строка в списке фич LastPass. А я зачем-то гугловский держал)
Максим Чистов
Authy и только Authy))
Сергей КожаевМаксим
На iOS FreeOTP и только FreeOTP, пароли синхронизируются через резервную копию в iCloud.
Максим ЧистовСергей
А с компами оно умеет синкаться? Я им и там и на айфоне пользуюсь
Сергей КожаевМаксим
Хм, я думал смысл 2фа в разделении устройств. А если у вас все яйца в одной корзине, то зачем вам 2фа?
Роман ЛебедевМаксим
OTP Auth получше будет