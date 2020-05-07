Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
787

Google впервые с 2017 года обновила Authenticator и разрешила переносить коды авторизации между смартфонами Материал редакции

Обновление пока доступно только части пользователей на Android-устройствах.

  • Google представила версию 5.10 сервиса для двухфакторной аутентификации Authenticator. Теперь пользователи могут переносить активированные коды на другой смартфон при смене устройства, сообщает Android Police.
  • Для этого нужно выбрать учётную запись для синхронизации, пройти проверку с помощью ввода PIN-кода устройства или биометрической аутентификации, а затем отсканировать QR-код в режиме импорта.
  • Также компания обновила дизайн приложения и запретила скриншоты на страницах с конфиденциальными данными.
  • Это первое обновление приложения с 2017 года. Пока оно доступно только части пользователей на Android-устройствах.

#новость #google

Лиана Липанова
+16 479
1
6
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 11, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 125528, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 14:45:11 +0300", "is_special": false }
NetAngels — VDS/VPS
Надо оптимизировать затраты на ИТ? Поддержка и мониторинг, API для управления
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex

2

1Password доволен, отрабатывает подписку на все 146%

Ответить

Andrey Kulakov

Alex
0

Причем тут менеджер паролей, если речь идет о сервисе двухфакторной авторизации?)

Ответить

Vlad Onischenko

Andrey
1

https://support.1password.com/one-time-passwords/

Ответить

Andrey Kulakov

Vlad
0

Хм, это какая-то экспериментальная функция? 1Password знаю, а про то что он еще и сервисом двухфакторной аутентификации может выступать - впервые слышу. Даже на их сайте это не особо афишируется.

Ответить

Alex

Andrey
1

нет, не экспериментальная. года 2 как точно есть OTP в нем.
а также файлы можно в нем хранить, фотки или txt с паролями, ssh- ключи и все это на всех платформах - в общем очень удобно.

но за деньги, да. 😁

Ответить

Andrey Kulakov

Alex
0

Хм, интересно) Неужели аутентификаторы настолько специфическая функция что ее почти не продвигают? Я сейчас погуглил и выяснил что у LastPass, которым я пользуюсь уже много лет, оказывается тоже есть свой аутентификатор про который тоже очень скромно написана одна строка в списке фич LastPass. А я зачем-то гугловский держал)

Ответить

Максим Чистов

0

Authy и только Authy))

Ответить

Сергей Кожаев

Максим
0

На iOS FreeOTP и только FreeOTP, пароли синхронизируются через резервную копию в iCloud.

Ответить

Максим Чистов

Сергей
0

А с компами оно умеет синкаться? Я им и там и на айфоне пользуюсь

Ответить

Сергей Кожаев

Максим
4

Хм, я думал смысл 2фа в разделении устройств. А если у вас все яйца в одной корзине, то зачем вам 2фа?

Ответить

Роман Лебедев

Максим
0

OTP Auth получше будет

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Calltouch
Подписан
Отписаться
Подождите, сейчас взлетит: как агентский бизнес относится к удаленке и котам на скайп-коллах
Тема удаленной работы не прошла мимо рекламных агентств. Казалось бы, все в онлайне – о чем переживать? Но все не так п…
0
Joom
Подписан
Отписаться
Как я устраивался на работу в разгар пандемии
Рассказывает iOS-разработчик Андрей Морозов.
3
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Работа с сетями Петри с помощью pm4py
Сети Петри разрабатывались для моделирования систем с параллельными взаимодействующими компонентами и динамических сист…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Maxim Lialin
за день
Культура «я буду платить им копейки, а если будут вонять, сейчас кризис, толпы безработных, легко замену найду, пусть будут благодарны, что вообще не едой плачу»
Российская ИТ-компания «Крок» предложила работодателям следить за разговорами и компьютерами сотрудников на «удалёнке»
Михаил Осетров
за неделю
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11%

Прямой эфир

Vitaliy Nechaev

Фото: прототип «умного» дома…

Vitaliy Nechaev

Фото: прототип «умного» дома…

Андрей Захаров

Microsoft обновила линейку…

Дмитрий Малахов

Роспотребнадзор предложил план…

Alexey Gavrilov

Как я устраивался на работу в…

Andrey Kulakov

Google впервые с 2017 года…

Дмитрий Малахов

Роспотребнадзор предложил план…

Тимур Маликов

GitHub запустил…

Murat Oshroev

Суд дал три года условно…

Vitaliy Nechaev

«Ведомости»: власти Москвы…

Sergey Chernov

Российская ИТ-компания «Крок…

Дмитрий Малахов

Data Insight: впервые за 13 лет…

Евгений Делюкин

Google поменяла дизайн окна…

Ilya Shubenok

«Ведомости»: власти Москвы…

John Doe

Власти предложили разрешить…

Алексей Лисовицкий

Стоимость Tesla превысила…

Andrey Kulakov

Google впервые с 2017 года…

Alex Somoff

«Ведомости»: власти Москвы…

Иван Иванов

«Кофе можно будет настроить…

Pixel Lens

570 красных деталей: Heinz…