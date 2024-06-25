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Таня Боброва
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Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к плагину с «информацией о способах обхода блокировок»

Если компании не отреагируют, им грозит штраф.

  • Роскомнадзор нашёл в магазинах расширений Opera и Google Chrome плагин, «содержащий информацию о способах обхода блокировок», пишет «Интерфакс» со ссылкой на регулятора.
  • Ведомство внесло ссылки на него в Единый реестр запрещённой информации и потребовало от Opera и Google, а также разработчика расширения «ограничить доступ к противоправным материалам».
  • Если компании не отреагируют, ведомство «рассмотрит вопрос о привлечении их к ответственности». По ст.13.41 КоАП им грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, а за повторное нарушение — оборотный штраф.
  • Роскомнадзор начал ограничивать в России доступ к материалам о способах и методах обхода блокировок с 1 марта 2024 года. Соответствующий приказ ведомства действует до сентября 2029 года.

#новости

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14 комментариев
Alexey
5
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Valentin Demin

Ничего себе, вы можете ставить такие штрафы? А почему не 20 тыс? Вон у нас кучу людей лежат при смерти и доставке такой штраф, где справедливость?

3
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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

есть никто не заставлял. вот если б в тюрьме или детском саду то да, там что дали то и ешь

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Kiss1nger

Как же они боятся иных вариантов толкования происходящих событий... Неужели не понимают, что рано или поздно это все полыхнет ?

1
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Сергей Коновалов

Ни кто не любит иных толкований. И до РКН, на всех форумах и пр. было модерирование.

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Вадим Д.

потребовалТребовательный РКН.
Смотрю, накрутка штрафов работает только в одну сторону. Ну да и правда, чему удивляться?

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енот

я уж думал, что претензии будут только к addons.mozilla.org
К счастью, там всё разрешилось - https://www.opennet.dev/opennews/art.shtml?num=61365

www.opennet.dev
Mozilla восстановила доступ к дополнениям, заблокированным по требованию Роскомнадзора
Компания Mozilla пересмотрела своё решение в отношении дополнений к Firefox, ранее заблокированных в каталоге addons.mozilla.org (AMO) для пользователей из РФ. Блокировка была выполнена по требованию Роскомнадзора и затронула 4 популярные дополнения, позволяющие использовать VPN или прокси для получения доступа к ресурсам, занесённым в единый реестр запрещённых сайтов РФ
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