Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к плагину с «информацией о способах обхода блокировок»

Если компании не отреагируют, им грозит штраф.Роскомнадзор нашёл в магазинах расширений Opera и Google Chrome плагин, «содержащий информацию о способах обхода блокировок», пишет «Интерфакс» со ссылкой на регулятора.Ведомство внесло ссылки на него в Единый реестр запрещённой информации и потребовало от Opera и Google, а также разработчика расширения «ограничить доступ к противоправным материалам».Если компании не отреагируют, ведомство «рассмотрит вопрос о привлечении их к ответственности». По ст.13.41 КоАП им грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, а за повторное нарушение — оборотный штраф.Роскомнадзор начал ограничивать в России доступ к материалам о способах и методах обхода блокировок с 1 марта 2024 года. Соответствующий приказ ведомства действует до сентября 2029 года.#новости
Ничего себе, вы можете ставить такие штрафы? А почему не 20 тыс? Вон у нас кучу людей лежат при смерти и доставке такой штраф, где справедливость?
есть никто не заставлял. вот если б в тюрьме или детском саду то да, там что дали то и ешь
Как же они боятся иных вариантов толкования происходящих событий... Неужели не понимают, что рано или поздно это все полыхнет ?
Ни кто не любит иных толкований. И до РКН, на всех форумах и пр. было модерирование.
потребовалТребовательный РКН.
Смотрю, накрутка штрафов работает только в одну сторону. Ну да и правда, чему удивляться?
я уж думал, что претензии будут только к addons.mozilla.org
К счастью, там всё разрешилось - https://www.opennet.dev/opennews/art.shtml?num=61365