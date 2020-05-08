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Галина Мубаракшина
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Приложение Google Lens научилось распознавать рукописный текст и переносить его в редакторы Материал редакции

Чтобы оцифровать собственные записи, нужно навести на них камеру смартфона и на экране устройства выделить фрагмент текста.

7 комментариев
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Google представила обновление приложения Google Lens. Теперь пользователи могут переносить рукописный текст в редакторы, используя смартфон.

Для этого нужно навести камеру устройства на лист с записями, выделить в приложении нужный участок и выбрать опцию «скопировать на компьютер».

Чтобы перенести текст с одного устройства на другое, нужна последняя версия браузера Chrome. На смартфоне и компьютере должна быть открыта одна и та же учётная запись.

В числе других обновлений — перевод и озвучка печатного текста на иностранном языке и поиск слов и фраз прямо из приложения. Новые функции доступны с 7 мая 2020 года на Android и iOS, озвучка текста пока доступна только на Android-устройствах.

#новость #google #googlelens

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Денис Кретов

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Врачебный текст сможет понять? ))) Окей, гугле, переведи справку от доктора! )))

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Hayk Eminyan

0

Интересно, а формулы математические в будущем сможет распознавать ? А то есть продукт сырой один, но хочется софт от гугла больше :) Можно будет русскую старую коллекцию математических книг отцифровать. И не только математических :)

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Ivan Kolyhalov

Hayk
0

Это уже давно делает wolfram alpha и еще куча мат. апок для мобил. 

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Media Shaper

0

Надо срочно затестить!))

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Алексей Струков

0

Отлично, осталось дождаться когда Google научится копировать текст из книг в Google Books и переносить его в сторонние программы

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Dan Grigoryev

0

Русский язык доступен или только для английского?

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Антон

0

В гуглплей последнее обновление за 2019г. Только 

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