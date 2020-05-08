Чтобы оцифровать собственные записи, нужно навести на них камеру смартфона и на экране устройства выделить фрагмент текста.

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Google представила обновление приложения Google Lens. Теперь пользователи могут переносить рукописный текст в редакторы, используя смартфон.

Для этого нужно навести камеру устройства на лист с записями, выделить в приложении нужный участок и выбрать опцию «скопировать на компьютер».

Чтобы перенести текст с одного устройства на другое, нужна последняя версия браузера Chrome. На смартфоне и компьютере должна быть открыта одна и та же учётная запись.