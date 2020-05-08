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Чтобы оцифровать собственные записи, нужно навести на них камеру смартфона и на экране устройства выделить фрагмент текста.
Google представила обновление приложения Google Lens. Теперь пользователи могут переносить рукописный текст в редакторы, используя смартфон.
Для этого нужно навести камеру устройства на лист с записями, выделить в приложении нужный участок и выбрать опцию «скопировать на компьютер».
Чтобы перенести текст с одного устройства на другое, нужна последняя версия браузера Chrome. На смартфоне и компьютере должна быть открыта одна и та же учётная запись.
В числе других обновлений — перевод и озвучка печатного текста на иностранном языке и поиск слов и фраз прямо из приложения. Новые функции доступны с 7 мая 2020 года на Android и iOS, озвучка текста пока доступна только на Android-устройствах.
Врачебный текст сможет понять? ))) Окей, гугле, переведи справку от доктора! )))
Интересно, а формулы математические в будущем сможет распознавать ? А то есть продукт сырой один, но хочется софт от гугла больше :) Можно будет русскую старую коллекцию математических книг отцифровать. И не только математических :)
Отлично, осталось дождаться когда Google научится копировать текст из книг в Google Books и переносить его в сторонние программы
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