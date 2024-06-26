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Евгения Евсеева
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Google отключит «бесконечную» ленту результатов в поиске

Компания внедряла её с 2021 года.

  • Об этом сайту Search Engine Land сообщил представитель Google, пишет The Verge. «Бесконечную» ленту на десктопных устройствах начали удалять с 25 июня 2024 года, на мобильных её уберут в «ближайшие месяцы».
  • Компания начала внедрять «бесконечную» прокрутку — без переключений по страницам — в октябре 2021 года, сначала на смартфонах. В 2022-м она появилась и на десктопе.
  • В Google объяснили, что решили вернуться к традиционному интерфейсу, так как он удобнее для пользователей. К тому же, это позволит компании быстрее показывать результаты поиска, а не автоматически загружать их все — так как пользователи этого, возможно, и не просили.
«Бесконечная» прокрутка в поиске. Источник: Search Engine Land
  • Вместо этого вернётся классическая панель, расположенная внизу поисковика, где будут указаны страницы поисковых результатов. На мобильных устройствах появится кнопка «Больше результатов», которая позволит прогрузить следующую страницу.
Источник: Search Engine Land
Источник: Search Engine Land

#новости #google

2
10
10 комментариев
Слегка Придурковатый

И правильно.

P.S. Кстати, а была новость про новый дизайн ютуба? Я чот сёдня зашёл - и охуел. Каменты - справа, рекомендации (или как это называется) - снизу.

1
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Sergei Soloviev

Тоже разок такое выдавалось, кажется, они еще тестируют.

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Император Нолимоций

Я надеялся, что это прикол и на скрине какое-нибудь Одноклассники Видео. Пока, к счастью, не попадалось. Надеюсь, это только на Россию раскатают, чтобы аудитория привыкала к откату на 30 лет.

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Oksana Yarceva

Сначала в одну сторону придумали, теперь обратно - разнообразие и все при деле)))

1
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Вадим Д.

Фигню изначально придумали.
На кладбище идей.

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Ирина Шрамко

Ну и зря. Удобная была штука. Гораздо практичнее просто мотать вниз, чем щёлкать вручную по страницам. Хоть бы вариативность оставили в виде по средствам настроек. Лично мне это деление по страницам никаким боком не упёрлось.

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Токс

Как много времени им потребовалось, чтобы протестить на пользователях и принять решение. Неповоротливые

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