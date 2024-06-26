Google отключит «бесконечную» ленту результатов в поиске

Компания внедряла её с 2021 года. Об этом сайту Search Engine Land сообщил представитель Google, пишет The Verge. «Бесконечную» ленту на десктопных устройствах начали удалять с 25 июня 2024 года, на мобильных её уберут в «ближайшие месяцы».Компания начала внедрять «бесконечную» прокрутку — без переключений по страницам — в октябре 2021 года, сначала на смартфонах. В 2022-м она появилась и на десктопе.В Google объяснили, что решили вернуться к традиционному интерфейсу, так как он удобнее для пользователей. К тому же, это позволит компании быстрее показывать результаты поиска, а не автоматически загружать их все — так как пользователи этого, возможно, и не просили.«Бесконечная» прокрутка в поиске. Источник: Search Engine LandВместо этого вернётся классическая панель, расположенная внизу поисковика, где будут указаны страницы поисковых результатов. На мобильных устройствах появится кнопка «Больше результатов», которая позволит прогрузить следующую страницу.Источник: Search Engine Land#новости #google
И правильно.
P.S. Кстати, а была новость про новый дизайн ютуба? Я чот сёдня зашёл - и охуел. Каменты - справа, рекомендации (или как это называется) - снизу.
Тоже разок такое выдавалось, кажется, они еще тестируют.
Я надеялся, что это прикол и на скрине какое-нибудь Одноклассники Видео. Пока, к счастью, не попадалось. Надеюсь, это только на Россию раскатают, чтобы аудитория привыкала к откату на 30 лет.
Сначала в одну сторону придумали, теперь обратно - разнообразие и все при деле)))
Фигню изначально придумали.
На кладбище идей.
Ну и зря. Удобная была штука. Гораздо практичнее просто мотать вниз, чем щёлкать вручную по страницам. Хоть бы вариативность оставили в виде по средствам настроек. Лично мне это деление по страницам никаким боком не упёрлось.
Как много времени им потребовалось, чтобы протестить на пользователях и принять решение. Неповоротливые