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Полина Лааксо
Сервисы

Закрылся ICQ — сервис, который «пережил эпоху модемов и дискеток»

Мессенджер ICQ работал c 1996 года.

  • Отключить сервис решила VK, перезапустившая его в 2020 году. О планах она сообщила ещё в мае 2024 года. На главной странице сайта осталась лишь прощальная заглушка: «Сервис завершил работу».
  • Пользователи считают, что «ушла эпоха». Они вспоминают, как 20 лет назад переписывались в ICQ с друзьями, знакомились там с тогда ещё будущими супругами.
Источник: <a href="https://twitter.com/prostotak182/status/1805904730666787099" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
Источник: <a href="https://twitter.com/yuliakotina/status/1805879198403186759" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
Закрылся ICQ — сервис, который «пережил эпоху модемов и дискеток»
Закрылся ICQ — сервис, который «пережил эпоху модемов и дискеток»
  • ICQ запустили Арик Варди, Яир Голдфингер, Сефи Вигисер и Амнон Амир. На старте команду финансово поддержал отец Варди, тогда топ-менеджер химической компании Israel Chemicals. На эти деньги создали компанию Mirabilis. Первый прототип появился в ноябре 1996 года.
  • Сервис распространяли бесплатно. Сначала им пользовались 40 друзей основателей. К маю 1997 года через мессенджер общались 850 тысяч человек. А к апрелю 1998-го аудитория выросла до 9 млн человек, из которых 2,5 млн использовали сервис ежедневно.
  • Успех ICQ заметили в Microsoft и АOL и предложили выкупить проект. АOL на тот момент развивала свой мессенджер AIM, но конкурировать с ICQ было сложно — его аудитория быстро росла. Она и купила Mirabilis за $407 млн в 1998 году.
  • К 2001 году количество зарегистрированных пользователей в ICQ достигло 100 млн, но позже дела пошли на спад. AOL пыталась зарабатывать на рекламе, хотя на рынке были неофициальные клиенты без неё — например, Miranda ICQ и QIP. В 2008-2009 годах AOL заблокировала альтернативные клиенты, и сервис начал терять аудиторию.
  • В 2010 году фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера Digital Sky Technologies купил ICQ у AOL за $187,5 млн. С сентября 2010 года после реорганизации фонда ICQ стала принадлежать Mail.ru Group (теперь — VK).
  • Та в 2020 году перезапустила мессенджер: добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов. По данным Mediascope на январь 2020 года, в России сервисом пользовалось 439 тысяч человек. Сама VK аудиторию не раскрывала.
Закрылся ICQ — сервис, который «пережил эпоху модемов и дискеток»
Закрылся ICQ — сервис, который «пережил эпоху модемов и дискеток»

#новости #vk #icq

11
1
28
28 комментариев
Bleach69

Недавно у себя при разборке архива фотографий на старом жестком диске нашел пару скринов рабочего стола 2003-2005 года. Вот так вот у меня было.

13
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Zloy Marketolog

Короче, девок клеил через аську, понятно)

1
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умный человек

Э-о

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Вадим Д.

А у меня миранда была. С кучей протоколов, нарядная, функциональная... Эх.

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Недопил

Он не закрылся, а его сгубили бездарные руководители

11
1
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умный человек

бездарные руководители соц сетей и конкурирующих мессенджеров

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Хэнк Седые Муди

Мягких облачков всем в этом чате.

5
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