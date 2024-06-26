Закрылся ICQ — сервис, который «пережил эпоху модемов и дискеток»

Мессенджер ICQ работал c 1996 года.Отключить сервис решила VK, перезапустившая его в 2020 году. О планах она сообщила ещё в мае 2024 года. На главной странице сайта осталась лишь прощальная заглушка: «Сервис завершил работу».Пользователи считают, что «ушла эпоха». Они вспоминают, как 20 лет назад переписывались в ICQ с друзьями, знакомились там с тогда ещё будущими супругами.Источник: ХНекоторые до сих пор помнят полученные при регистрации номера («шестизначные давали +100 к привлекательности») и сомневаются, что когда-нибудь смогут забыть культовый звук уведомлений «аськи» — «а-оу».Источник: ХЧасть пользователей призналась, что общалась в ICQ и в 2024 году. Многие же не стали скрывать, что давно перешли в более современные мессенджеры или вообще думали, что сервис закрылся ещё раньше.ICQ запустили Арик Варди, Яир Голдфингер, Сефи Вигисер и Амнон Амир. На старте команду финансово поддержал отец Варди, тогда топ-менеджер химической компании Israel Chemicals. На эти деньги создали компанию Mirabilis. Первый прототип появился в ноябре 1996 года.Сервис распространяли бесплатно. Сначала им пользовались 40 друзей основателей. К маю 1997 года через мессенджер общались 850 тысяч человек. А к апрелю 1998-го аудитория выросла до 9 млн человек, из которых 2,5 млн использовали сервис ежедневно.Успех ICQ заметили в Microsoft и АOL и предложили выкупить проект. АOL на тот момент развивала свой мессенджер AIM, но конкурировать с ICQ было сложно — его аудитория быстро росла. Она и купила Mirabilis за $407 млн в 1998 году.К 2001 году количество зарегистрированных пользователей в ICQ достигло 100 млн, но позже дела пошли на спад. AOL пыталась зарабатывать на рекламе, хотя на рынке были неофициальные клиенты без неё — например, Miranda ICQ и QIP. В 2008-2009 годах AOL заблокировала альтернативные клиенты, и сервис начал терять аудиторию.В 2010 году фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера Digital Sky Technologies купил ICQ у AOL за $187,5 млн. С сентября 2010 года после реорганизации фонда ICQ стала принадлежать Mail.ru Group (теперь — VK).Та в 2020 году перезапустила мессенджер: добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов. По данным Mediascope на январь 2020 года, в России сервисом пользовалось 439 тысяч человек. Сама VK аудиторию не раскрывала.#новости #vk #icq
Недавно у себя при разборке архива фотографий на старом жестком диске нашел пару скринов рабочего стола 2003-2005 года. Вот так вот у меня было.
Короче, девок клеил через аську, понятно)
Э-о
А у меня миранда была. С кучей протоколов, нарядная, функциональная... Эх.
Он не закрылся, а его сгубили бездарные руководители
бездарные руководители соц сетей и конкурирующих мессенджеров
Мягких облачков всем в этом чате.