Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Это не первая попытка возродить Newton.
Сервис для управления электронной почтой Newton Mail возобновил свою работу второй раз за последние два года. О перезапуске объявили новые владельцы — Мэйтрик Катария (Maitrik Kataria) и Джастин Митчелл (Justin Mitchell).
Катария и Митчелл выкупили Newton у Essential. Такое решение они объяснили своей любовью к сервису. Когда Newton закрылся первый раз, Митчелл пытался связаться с компанией, чтобы спасти проект.
Условия покупки Newton новые владельцы не раскрыли, но отметили, что покупка «далась им нелегко».
Катария работает дизайнером по продукту в студии разработки Simform, а Митчелл — основатель дизайн-агентства SoFriendly и один из создателей мессенджера с голосовыми сообщениями Yac.
Newton Mail и дальше будет работать по подписке и стоить $50 в год. Те, кто сохранил подписку, получат ещё три месяца бесплатного использования. Пользователи, которые отменили подписку, но хотят вернуться, получат 20-процентную скидку. У сервиса есть приложения для iPhone, iPad, Android, Mac и Windows.
Среди возможностей сервиса — отложенная отправка; уведомления о прочтении писем; напоминания запланированных задачах и встречах, которые упоминаются в сообщениях; временное удаление письма из папки «Входящие» и его возвращение в более удобное время; сохранение писем в Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce или Asana.
Новые владельцы планируют исправить ошибки и добавить новые функции, в том числе больше контроля над данными для пользователей и тёмный режим. Если же они потерпят неудачу, Катария и Митчелл обещают открыть исходный код Newton и найти способ поддерживать работу сервиса, чтобы клиенты могли и дальше пользоваться им.
Я один не понимаю зачем кому-то нужен платный почтовый сервис в 2020?)
Поддерживать свой нетривиальная задача.
А знать, что твою почту читает Гугл - удовольствие так себе.
Proton Mail
И да, вдруг вы не в курсе - вашу почту, точнее вместе с получателями ваших писем читает не только Гугл, а еще и Яндекс, Яху, Мэйл. Только, если вы не пишете 1,5 человекам с включенным шифрованием, тогда - да, вопрос снят.
Так что подобного рода паранойя не стоит того.
Зачем пользоваться всякими туду листами и заметками в 2020? Когда есть блокнот, а для месседжеров есть письма
Какая оригинальная иконка)
Скоро пара айронменщиков по аналогичной причине выкупят одноименный бренд кроссовок)
"сохранение писем в Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce или Asana."
Во всех случаях решается простой пересылкой письма на спец. адрес.
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