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Сервисы
Альберт Хабибрахимов
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Два разработчика выкупили закрывшийся почтовый сервис Newton и перезапустили его «из любви» к проекту Материал редакции

Это не первая попытка возродить Newton.

8 комментариев
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Сервис для управления электронной почтой Newton Mail возобновил свою работу второй раз за последние два года. О перезапуске объявили новые владельцы — Мэйтрик Катария (Maitrik Kataria) и Джастин Митчелл (Justin Mitchell).

  • Впервые сервис запустила компания CloudMagic в 2013 году и он работал под таким же названием, а в 2016 году был переименован в Newton и перешёл на модель подписки.
  • В августе 2018 года CloudMagic объявила, что с 25 сентября закроет сервис из-за невозможности конкурировать с бесплатными почтовыми приложениями. На тот момент у Newton было более 40 тысяч подписчиков, плативших по $50 в год.
  • В декабре 2018 года CloudMagic выкупила компания Essential Энди Рубина. В феврале 2019 года Newton возобновил работу.
  • В феврале 2020 года Essential, которая занималась разработкой модульных смартфонов, объявила о закрытии компании и всех проектов. Newton остановил работу 30 апреля.

Катария и Митчелл выкупили Newton у Essential. Такое решение они объяснили своей любовью к сервису. Когда Newton закрылся первый раз, Митчелл пытался связаться с компанией, чтобы спасти проект.

Условия покупки Newton новые владельцы не раскрыли, но отметили, что покупка «далась им нелегко».

Мы не венчурная компания с хорошим финансированием. И мы не корпорация, желающая скупать активы ради выгоды. Мы просто независимое агентство разработки приложений, которое любит создавать продукты.

У нас с Джастином многолетний опыт в создании красивых программных продуктов для стартапов и компаний. Мы понимаем все тонкости продуктового дизайна и разработки, но сделки M&A для нас новое поприще.

К счастью для нас, обстоятельства и нынешняя экономическая ситуация ускорили продажу и позволили нам стать владельцами, как мы считаем, одного из лучших приложений.

Мэйтрик Катария
новый гендиректор и совладелец Newton Mail

Катария работает дизайнером по продукту в студии разработки Simform, а Митчелл — основатель дизайн-агентства SoFriendly и один из создателей мессенджера с голосовыми сообщениями Yac.

Newton Mail и дальше будет работать по подписке и стоить $50 в год. Те, кто сохранил подписку, получат ещё три месяца бесплатного использования. Пользователи, которые отменили подписку, но хотят вернуться, получат 20-процентную скидку. У сервиса есть приложения для iPhone, iPad, Android, Mac и Windows.

Среди возможностей сервиса — отложенная отправка; уведомления о прочтении писем; напоминания запланированных задачах и встречах, которые упоминаются в сообщениях; временное удаление письма из папки «Входящие» и его возвращение в более удобное время; сохранение писем в Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce или Asana.

Демонстрация приложения Newton для Windows

Новые владельцы планируют исправить ошибки и добавить новые функции, в том числе больше контроля над данными для пользователей и тёмный режим. Если же они потерпят неудачу, Катария и Митчелл обещают открыть исходный код Newton и найти способ поддерживать работу сервиса, чтобы клиенты могли и дальше пользоваться им.

#новость #newtonmail

Альберт Хабибрахимов
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8 комментариев
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Vladislav Lovushkin

2

Я один не понимаю зачем кому-то нужен платный почтовый сервис в 2020?)

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Николай Демидов

Vladislav
1

Поддерживать свой нетривиальная задача.
А знать, что твою почту читает Гугл - удовольствие так себе.

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Viktor Mann

Николай
1

Proton Mail
И да, вдруг вы не в курсе - вашу почту, точнее вместе с получателями ваших писем читает не только Гугл, а еще и Яндекс, Яху, Мэйл. Только, если вы не пишете 1,5 человекам с включенным шифрованием, тогда - да, вопрос снят.
Так что подобного рода паранойя не стоит того.

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Кирилл Вечкасов

Vladislav
0

Зачем пользоваться всякими туду листами и заметками в 2020? Когда есть блокнот, а для месседжеров есть письма

Ответить

Серега Филатов

0

Какая оригинальная иконка)

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Mykola Petiukh

Серега
0

В 2013 вполне оригинальной была

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Kikidon

0

Скоро пара айронменщиков по аналогичной причине выкупят одноименный бренд кроссовок)

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Grigory Petrov

0

"сохранение писем в Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce или Asana."
Во всех случаях решается простой пересылкой письма на спец. адрес.

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