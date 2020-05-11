Мы не венчурная компания с хорошим финансированием. И мы не корпорация, желающая скупать активы ради выгоды. Мы просто независимое агентство разработки приложений, которое любит создавать продукты.

У нас с Джастином многолетний опыт в создании красивых программных продуктов для стартапов и компаний. Мы понимаем все тонкости продуктового дизайна и разработки, но сделки M&A для нас новое поприще.

К счастью для нас, обстоятельства и нынешняя экономическая ситуация ускорили продажу и позволили нам стать владельцами, как мы считаем, одного из лучших приложений.

