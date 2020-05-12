Мы не признаем достоверность информации об утечке, так как заявленный массив состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных. Свыше шести лет мы используем систему защиты от подозрительных авторизаций и усовершенствовали механизм хранения паролей. Сейчас в группе риска могли оказаться именно те пользователи, которые не меняли пароли с того времени, — их пароли будут принудительно сброшены.

Мы регулярно информируем наших пользователей о необходимости смены пароля и сделали это и в настоящий момент. Информация, распространяемая в сети о якобы «массовой утечке» данных пользователей ЖЖ, не соответствует действительности — это одна из кликбейтных новостей, задача которой — привлечь интерес к третьей стороне в данном вопросе