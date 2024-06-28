В России представили видеосервис «Платформа» с интерфейсом, «приближенным к YouTube»

Создатель — компания Rteam, учредителем которой значится организация, управляющая телеканалом RT.Интерфейс платформы. Скриншот «Хабра»Сервис «Платформа», который позиционируется как «российская замена YouTube», представили разработчики компании Rteam, пишет ТАСС. Гендиректор фирмы — Андрей Талызин.Презентация сервиса Как отмечает издание, в России уже есть видеохостинги, которые можно назвать «заменой» видеосервиса — например, Rutube и «VK Видео», но «Платформа» предлагает функции и интерфейс, «приближенные к YouTube».Скриншот из презентацииНа платформе есть система рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики. Качество роликов — вплоть до 4К, можно подключать субтитры, разметить видео с помощью таймкодов и другое. Также есть формат коротких вертикальных видео — аналог Shorts.Контент будут фильтровать — на неподходящий можно будет пожаловаться, модерация проверит видео и в случае нарушения удалит его. Уведомление об этом получит и автор ролика, и пользователь, приславший жалобу. Запрещён будет контент, нарушающий российское законодательство или «содержащий антироссийскую риторику».Rteam — ИТ-компания, по данным на её сайте, она занимается «разработкой программных решений» и создаёт проекты «для широкого спектра отраслей и бизнеса в России и за рубежом».По данным Rusprofile, ООО «Ртим» с гендиректором Андреем Талызиным создано в марте 2022 года. Учредитель — АНО «Тв-Новости». Эта же компания управляет телеканалом RT (ранее — Russia Today). Выручка ООО «Ртим» за 2023 год — 243 млн рублей, чистая прибыль — 160 тысяч рублей.#новости #youtube
Шёл 2024 год, а люди всё ещё думали, что стырить визуальный стиль популярного продукта = успех!
В YouTube громадное кол-во разностороннего контента которые выкладывают сотни миллионов людей. Я могу пойти посмотреть название и марку своего пылесоса, вбить в поисковике YouTube и найти кучу роликов обзоров или решения и устранения проблем. Подобного есть практически по всем аспектам жизни, отдыха, техники, учёбы, хобби и др. сферам.
Сколько лет и денег надо вложить в новую подделку, чтобы люди добровольно шли туда выкладывать контент или искать его... 10-15-20?
Да, делать что-то нужно, но без фундаментального понимания проблемы успеха оригинального продукта, у вас никогда не получиться приблизиться даже на половину к его успеху.
Китай как тот смог без ютуба...
Уверен, они и сами понимают то, о чём вы пишете.
Скорее всего главной причиной создания такого "клона" является не столько "совать бабла на копии, ведь ни кто не заметит разницу", сколько другое: "сделать аналог популярной платформы, в которой всё наше запрещают и блокируют, чтобы у нас такого не было".
То есть, это больше для тех, кого блокируют, и кто хочет смотреть контент тех, кого блокируют.
Я уже не говорю о том, что однажды и сам YouTube может быть заблокирован с нашей или их стороны. Соответственно, нужен свой аналог под решение таких-то проблем.
"Сколько лет и денег надо вложить в новую подделку, чтобы люди добровольно шли туда выкладывать контент или искать его... 10-15-20?"
А вы уверены, что речь про заработок и/или популярность в будущем для этого проекта?
ВК Видео:
ролик в 40 секунд грузится сначала секунд 15, затем реклама, потом хорошо если вообще начнет проигрываться, а то придется "стоп - запуск снова"
И это самая крупная компания рунета (ну кроме Яндекса) с огромным количеством бабок...
"Замена ютьюб", ну...
А кто заставляет такие короткие ролики смотреть? И грузятся не 15 секунд, а 3 секунды. И как будто на YouTube рекламы нет
Зачем вы клевещете на порносервис, все там моментально грузит и без рекламы, личный опыт.