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Сервис позволяет собирать в одном месте все медицинские анализы и получать рекомендации и напоминания от чат-бота.
Российские предприниматели в мае 2020 года запустили сервис для сбора и анализа истории медицинских исследований Lifetime+, рассказали vc.ru в компании. Веб-версия сервиса тестировалась в ноябре-декабре 2019 года с клиниками-партнёрами, а теперь доступна для всех.
С помощью Lifetime+ пользователи могут записаться на сдачу анализов в 240 партнёрских лабораториях в 17 российских городах, а также заказывать исследования для близких. Среди партнёров — KDL, «МедлабЭкспресс», Chromolab, «Чайка».
Также сервис позволяет анализировать все собранные данные из разных, даже сторонних лабораторий. В случае отклонений от нормы встроенный чат-бот даст рекомендации о необходимости обратиться к специалисту, а также напомнит о записи на тестирование или обследование. В будущем Lifetime+ планирует добавить онлайн-консультации с врачами и заказ лекарств.
Основатели проекта — гендиректор стартапа Константин Рябцев, который отвечал за продуктовый маркетинг направлений во «ВКонтакте», директор по инновациям Станислав Скакун и инвестор Lifetime+, сооснователь «ЭР-Телеком Холдинг» Михаил Воробьев.
Инвестиции в запуск Lifetime+ не раскрывает. Однако близкий к компании источник vc.ru оценивает сумму в 10 млн рублей.
Для пользователей сервис бесплатный. По словам Константина Рябцева, Lifetime+ зарабатывает, в основном, на комиссии от партнёрских лабораторий, которые платят процент за приведённых клиентов. Размер комиссии не раскрывается. Также компания предоставляет решения по цифровизации лабораторий, например делает личные кабинеты и так далее.
Среди потенциальных конкурентов в Lifetime+ называют Ondoc, Doc+, Smartmed и другие сервисы. Однако в отличие от большинства российских проектов Lifetime+ сосредоточен на развитии «умных» ассистентов, а не просто хранении данных и ближе к западным сервисам, например Ada, говорят в компании.
А если рекомендации окажутся ложными и человек пострадает, чуваков посадят?
Интересно что в качестве конкурента они не вспоминают российский же Ornament, который я использую уже полгода.
Тут же нет никакого функционала: они просто сравнивают биохимию с референтными значениями, причём принимают форматы всего нескольких клиник. Это даже не альфа
Принимаем форматы любых клиник и лаборатории, но из партнерских данные придут нам напрямую при полученном согласии от клиента. Файлы распознает OCR-алгоритм и проверит модератор на корректность, а со временем останется только автоматическое распознавание.
Как же достали эти чат-боты...
Ой, да ладно вам.
В России, понятное дело, врачей многие принимают за данность и дешевую раб.силу. К счастью, за зановесом всё иначе – врачи получают достуйную оплату, а значит, и высокий рейт.
Поэтому чат-бот — это едиснвтенное решение для подобного сервиса при условии сохранения адекватного ценника на анализ (автоматическое сравнение с референсными значениями) и онлайн-консультацию, начинающуюся с бесплатного чат-бота.
Закинул два своих анализа, посмотрим как это работает и что будет из этого. Идея расшифровки анализов - то самое, почему только что зарегался и закинул результаты.
Попытался зарегистрироваться, не приходит СМС. Попытка неудачна. Перед аносном, хоть бы отправки сообщений проверили.
Хм, все работает. Видим только один недоступный для доставки номер в статистике. Напишите, пожалуйста, на help@lifetime.plus – разберемся.
На мой взгляд, в первую очередь сервисы ориентированные на анализы должны предлагать анализы по подписке.
Например человек, у к-ого проблемы с гормонами, должен раз в квартал/полгода делать ряд анализов, чтобы держать под контролем тот или иной гормон. Если сервис ему предложит подписку, и сумма анализов за год будет меньше, чем брать в "рознице" - то это выгодно всем. Потому что за счет этого, можно развивать кросс продажи в том числе
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