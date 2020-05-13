Сервис позволяет собирать в одном месте все медицинские анализы и получать рекомендации и напоминания от чат-бота.

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Российские предприниматели в мае 2020 года запустили сервис для сбора и анализа истории медицинских исследований Lifetime+, рассказали vc.ru в компании. Веб-версия сервиса тестировалась в ноябре-декабре 2019 года с клиниками-партнёрами, а теперь доступна для всех.

С помощью Lifetime+ пользователи могут записаться на сдачу анализов в 240 партнёрских лабораториях в 17 российских городах, а также заказывать исследования для близких. Среди партнёров — KDL, «МедлабЭкспресс», Chromolab, «Чайка».

Также сервис позволяет анализировать все собранные данные из разных, даже сторонних лабораторий. В случае отклонений от нормы встроенный чат-бот даст рекомендации о необходимости обратиться к специалисту, а также напомнит о записи на тестирование или обследование. В будущем Lifetime+ планирует добавить онлайн-консультации с врачами и заказ лекарств.

Lifetime+

Основатели проекта — гендиректор стартапа Константин Рябцев, который отвечал за продуктовый маркетинг направлений во «ВКонтакте», директор по инновациям Станислав Скакун и инвестор Lifetime+, сооснователь «ЭР-Телеком Холдинг» Михаил Воробьев.

Инвестиции в запуск Lifetime+ не раскрывает. Однако близкий к компании источник vc.ru оценивает сумму в 10 млн рублей.

Для пользователей сервис бесплатный. По словам Константина Рябцева, Lifetime+ зарабатывает, в основном, на комиссии от партнёрских лабораторий, которые платят процент за приведённых клиентов. Размер комиссии не раскрывается. Также компания предоставляет решения по цифровизации лабораторий, например делает личные кабинеты и так далее.