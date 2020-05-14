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Татьяна Боброва
1406

Google добавит в Chrome группировку вкладок и выделение их цветом для повышения продуктивности Материал редакции

Функция появится в майском обновлении веб-версии браузера.

  • Google добавит новый инструмент для организации вкладок в браузере Chrome. Пользователи смогут группировать вкладки, называть группы и выделять их цветом. Группы вкладок можно перемещать и менять.
  • Компания тестировала функцию нескольких месяцев — например, пользователи создают группы по темам, срочности выполнения задач или прогрессу, отметили в Google. Функция постепенно появится в мае 2020 года в обновлении веб-версии Chrome для ОС Chrome, Windows, Mac и Linux. Пока пользователи могут загрузить бета-версию.
Google

#новость #chrome #google

Татьяна Боброва
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21 комментарий
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Valera Rybakoff

17

Да, теперь моя продуктивность точно повысится. Ещё минус полчаса в день на разукрашивание вкладок. 😅

Ответить

Роман Кутенко

3

Уже с прошлого релиза можно было включить группировку. Минус в том, что после перезапуска браузера группы не сохраняются

Ответить

ilya

Роман
7

ну тогда продуктивность вырастет кратно. полчаса группируешь и раскрашиваешь, потом хром падает и снова сидишь раскрашиваешь

Ответить

Pavel Shnyrin

1

1. Функция уже работает в релизной версии и не надо грузить никакую бету.
2. Что такое веб-версия Хрома? Нет никакой веб-версии)

Ответить

badResistor

Pavel
1

в 2 клика включается
https://lifehacker.ru/gruppirovka-vkladok-v-chrome/

Ответить

Andre Macareno

1

тем, кто с соцсетями работает, это вряд ли сильно поможет, а остальные по идее просто могут для повышения этой вашей продуктивности закрыть браузер.

Ответить

Dennis Gerasimov

1

ЗАчем, если можно несколько окон открыть, и в каждом уже - вкладки по нужной тематике?

Ответить

Андрей Малолин

0

Какого черта вот убрали «открыть недавно закрытую вкладку»?!

Ответить

Dmitriy Nikitin

Андрей
1

Тоже негодовал сильно, но оказывается не убрали, а сделали максимально не удобно: теперь надо кликнуть в верхнем правом углу на пустое место, справа от "+" 

Ответить

Dennis Gerasimov

Dmitriy
0

не знал, спасибо

Ответить

Владимир Бугаев

Dmitriy
0

Вот этим меня бесят продукты Google: они всегда выглядят максимально дружелюбно, просто и стильно. Но когда начинаешь пользоваться, то все нужное оказывается черт знает в каких дебрях меню. 

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Mr. Man

Андрей
1

Контрл шифт т еще работает?

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lakoros

Mr.
0

Конечно, но когда сидишь в браузере только с помощью мышки, лень тянуться к клавиатуре.

Ответить

Денис Лапин

Андрей
0

есть же ctrl+shift+y

Ответить

Andrii Mudrevskyi

0

И так нет места там, пусть еще группировка сжирает)

Ответить

Максим Горький

0

Эта версия браузера будет инклюзивной для тех, кто страдает нарушениями цветовосприятия ? У них продуктивность не понизится ?

Ответить

badResistor

0

Только кроме смены цвета это ничего не дает, ни сворачивание, ни сохранение.

Ответить

Чех в чешках

0

Реквестирую прокрутку горизонтальную вкладок.
Когда открываешь много вкладок, то при превышении ширины окна они уходят куда-то вправо. При этом проскролить их нельзя и приходится закрывать вкладки левее, чтобы получить доступ к тем, что правее.

Ответить

Nikolay Kapustin

Чех
0

Сафари в помощь вам

Ответить

Sergey Vasiliev

0

Как сделать чтобы вкладки были в несколько строк???

Ответить

lakoros

0

Добавили бы "фаст диал" по умолчанию свой, с синхронизацией, с группировкой закладок и тп. Зачем-то убрали возможность открыть закрытую страницу(через меню) кликом по любой вкладке. теперь нужно обязательно на пустое место жать.

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