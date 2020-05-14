Google добавит в Chrome группировку вкладок и выделение их цветом для повышения продуктивности
Материал редакции
Функция появится в майском обновлении веб-версии браузера.
Google добавит новый инструмент для организации вкладок в браузере Chrome. Пользователи смогут группировать вкладки, называть группы и выделять их цветом. Группы вкладок можно перемещать и менять.
Компания тестировала функцию нескольких месяцев — например, пользователи создают группы по темам, срочности выполнения задач или прогрессу, отметили в Google. Функция постепенно появится в мае 2020 года в обновлении веб-версии Chrome для ОС Chrome, Windows, Mac и Linux. Пока пользователи могут загрузить бета-версию.
Valera Rybakoff
Да, теперь моя продуктивность точно повысится. Ещё минус полчаса в день на разукрашивание вкладок. 😅
Роман Кутенко
Уже с прошлого релиза можно было включить группировку. Минус в том, что после перезапуска браузера группы не сохраняются
ilyaРоман
ну тогда продуктивность вырастет кратно. полчаса группируешь и раскрашиваешь, потом хром падает и снова сидишь раскрашиваешь
Pavel Shnyrin
1. Функция уже работает в релизной версии и не надо грузить никакую бету.
2. Что такое веб-версия Хрома? Нет никакой веб-версии)
badResistorPavel
в 2 клика включается
https://lifehacker.ru/gruppirovka-vkladok-v-chrome/
Andre Macareno
тем, кто с соцсетями работает, это вряд ли сильно поможет, а остальные по идее просто могут для повышения этой вашей продуктивности закрыть браузер.
Dennis Gerasimov
ЗАчем, если можно несколько окон открыть, и в каждом уже - вкладки по нужной тематике?
Андрей Малолин
Какого черта вот убрали «открыть недавно закрытую вкладку»?!
Dmitriy NikitinАндрей
Тоже негодовал сильно, но оказывается не убрали, а сделали максимально не удобно: теперь надо кликнуть в верхнем правом углу на пустое место, справа от "+"
Dennis GerasimovDmitriy
не знал, спасибо
Владимир БугаевDmitriy
Вот этим меня бесят продукты Google: они всегда выглядят максимально дружелюбно, просто и стильно. Но когда начинаешь пользоваться, то все нужное оказывается черт знает в каких дебрях меню.
Mr. ManАндрей
Контрл шифт т еще работает?
lakorosMr.
Конечно, но когда сидишь в браузере только с помощью мышки, лень тянуться к клавиатуре.
Денис ЛапинАндрей
есть же ctrl+shift+y
Andrii Mudrevskyi
И так нет места там, пусть еще группировка сжирает)
Максим Горький
Эта версия браузера будет инклюзивной для тех, кто страдает нарушениями цветовосприятия ? У них продуктивность не понизится ?
badResistor
Только кроме смены цвета это ничего не дает, ни сворачивание, ни сохранение.
Чех в чешках
Реквестирую прокрутку горизонтальную вкладок.
Когда открываешь много вкладок, то при превышении ширины окна они уходят куда-то вправо. При этом проскролить их нельзя и приходится закрывать вкладки левее, чтобы получить доступ к тем, что правее.
Nikolay KapustinЧех
Сафари в помощь вам
Sergey Vasiliev
Как сделать чтобы вкладки были в несколько строк???
lakoros
Добавили бы "фаст диал" по умолчанию свой, с синхронизацией, с группировкой закладок и тп. Зачем-то убрали возможность открыть закрытую страницу(через меню) кликом по любой вкладке. теперь нужно обязательно на пустое место жать.