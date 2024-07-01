Telegram выпустил обновление с возможностью скрывать фото и видео за пейволлом

Оплатить такой контент можно внутренней валютой мессенджера — «звёздами», или Telegram Stars.Он будет скрыт от подписчиков за «сверкающей» анимацией — как фото под «спойлером». Стоимость определяет сам автор, рассказала компания.Полученные «звёзды» можно обменять на криптовалюту Toncoin через платформу Fragment или в разделе «Монетизация» оплатить ими рекламу канала. Это касается и тех, кто продаёт цифровые товары и услуги. Toncoin потом можно обменять на другую крипту.Возможность закрывать доступ к контенту за пейволлом была в 2022 году, но на iOS её практически сразу убрали, потому что Apple потребовала платить с таких публикаций комиссию 30%.Другие обновления затронули функциональность Stories. Теперь к историям можно добавлять геометки. После нажатия на них система покажет публичные Stories из того же места. Доступен также поиск по хештегам — опять же по публичным историям.Premium-подписчики смогут прикреплять к такому контенту ещё и виджеты со ссылками. Их можно запрятать под короткий текст.Для пользователей мини-приложений добавили возможность сворачивать их в небольшую панель в нижней части экрана. Это позволит отвечать на сообщения, не закрывая бота, и заходить в другие мини-приложения.#новости #telegram
Скоро онлифанщицы мигрируют в Телегу?)
THub (TelegramHub aka TelegaFans)
Так они давно там, только что раньше монетизировались не напрямую)
Вообще конечно без палева у инстаграм стиль и шрифт подрезал
++++
Жопы и здесь опять будут хорошо зарабатывать 🙊