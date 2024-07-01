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Полина Лааксо
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Telegram выпустил обновление с возможностью скрывать фото и видео за пейволлом

Оплатить такой контент можно внутренней валютой мессенджера — «звёздами», или Telegram Stars.

  • Он будет скрыт от подписчиков за «сверкающей» анимацией — как фото под «спойлером». Стоимость определяет сам автор, рассказала компания.
  • Полученные «звёзды» можно обменять на криптовалюту Toncoin через платформу Fragment или в разделе «Монетизация» оплатить ими рекламу канала. Это касается и тех, кто продаёт цифровые товары и услуги. Toncoin потом можно обменять на другую крипту.
  • Возможность закрывать доступ к контенту за пейволлом была в 2022 году, но на iOS её практически сразу убрали, потому что Apple потребовала платить с таких публикаций комиссию 30%.
  • Другие обновления затронули функциональность Stories. Теперь к историям можно добавлять геометки. После нажатия на них система покажет публичные Stories из того же места. Доступен также поиск по хештегам — опять же по публичным историям.
  • Premium-подписчики смогут прикреплять к такому контенту ещё и виджеты со ссылками. Их можно запрятать под короткий текст.
  • Для пользователей мини-приложений добавили возможность сворачивать их в небольшую панель в нижней части экрана. Это позволит отвечать на сообщения, не закрывая бота, и заходить в другие мини-приложения.

#новости #telegram

27
3
49
49 комментариев
Александр Рамазанов

Скоро онлифанщицы мигрируют в Телегу?)

21
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TOGE (Doge of TON)

THub (TelegramHub aka TelegaFans)

8
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Darth Swordman

Так они давно там, только что раньше монетизировались не напрямую)

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Невероятный Блондин

Вообще конечно без палева у инстаграм стиль и шрифт подрезал

8
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TOGE (Doge of TON)

++++

4
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Snezy

Жопы и здесь опять будут хорошо зарабатывать 🙊

3
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