«Яндекс» запустит сервис с лентой рекомендаций «Ритм» — там будет контент от брендов и магазинов

Он поможет привлекать покупателей.Пока сервис тестируют. Об этом Forbes рассказали представители нескольких компаний, участвовавших в закрытом эксперименте. Среди названных — «Детский мир», «Вкусвилл» и магазин одежды ZNWR. В «Яндексе» сообщили, что готовятся к публичному запуску.Бренды смогут выкладывать в «Ритм» фотографии и видеоролики, рассказывать о своих товарах и услугах — делать обзоры новых коллекций, давать советы по ремонту или уходу за питомцами. Содержание ленты будет зависеть от интересов пользователя. Что подразумевают под «интересами» — не объяснили.В «Детском мире» сказали, что это «ещё один канал привлечения трафика». В ZNWR отметили удобство сервиса, не рассказав, в чём оно заключается. Во «Вкусвилле» назвали задумку «интересной», особенно с учётом, что «рынку не хватает классных аналогов прежних платформ». Но о каких платформах речь — неясно (запрещённый в России Instagram — это полноценная соцсеть с рекламными инструментами, а не рекламная платформа — vc.ru).Некоторые опрошенные Forbes участники рекламного и торгового рынков считают, что новый рекламный инвентарь — это хорошо. К тому же у «Яндекса» большая аудитория, а также много данных о пользователях — их можно использовать для рекомендаций. Кто-то предположил, что «Ритм» напомнит Pinterest, «адаптированный под российские реалии».По словам «Яндекса», бизнес сможет размещаться в приложении бесплатно. Но бывший коммерческий директор «Яндекс Маркета» Евгений Щепелин отмечает: «никто не продаёт трафик бесплатно», поэтому в будущем сервис будут монетизировать.Не говорят пока и о том, каким будет путь от просмотра карточки до покупки. Собеседники издания полагают, что ссылки поведут на маркетплейс (видимо, на «Маркет») либо на сайт продавца. Вопрос также в том, зачем пользователям устанавливать «ещё одно приложение ради сотни магазинов».Источник фото: «Ведомости»#новости #яндекс
Спамлента, короче. Нахуй сразу.
Релевантно сёрч интенту
Кто блть пользуется Яндекс сервисами?!!?!
Очередная реклама, которой нам так не хватало, спасибо, что заботитесь о пользователях)
Купер, Ритм...
Мозг перегружен 🧠😱
Бренды смогут выкладывать в «Ритм» фотографии и видеоролики, рассказывать о своих товарах и услугах- они могут делать это где угодно, на своем сайте например, в соц сетях, зачем еще один сервис, который никто не будет скачивать