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vc.ru
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Полина Лааксо
Сервисы

«Яндекс» запустит сервис с лентой рекомендаций «Ритм» — там будет контент от брендов и магазинов

Он поможет привлекать покупателей.

  • Пока сервис тестируют. Об этом Forbes рассказали представители нескольких компаний, участвовавших в закрытом эксперименте. Среди названных — «Детский мир», «Вкусвилл» и магазин одежды ZNWR. В «Яндексе» сообщили, что готовятся к публичному запуску.
  • Бренды смогут выкладывать в «Ритм» фотографии и видеоролики, рассказывать о своих товарах и услугах — делать обзоры новых коллекций, давать советы по ремонту или уходу за питомцами. Содержание ленты будет зависеть от интересов пользователя. Что подразумевают под «интересами» — не объяснили.
  • В «Детском мире» сказали, что это «ещё один канал привлечения трафика». В ZNWR отметили удобство сервиса, не рассказав, в чём оно заключается. Во «Вкусвилле» назвали задумку «интересной», особенно с учётом, что «рынку не хватает классных аналогов прежних платформ». Но о каких платформах речь — неясно (запрещённый в России Instagram — это полноценная соцсеть с рекламными инструментами, а не рекламная платформа — vc.ru).
  • Некоторые опрошенные Forbes участники рекламного и торгового рынков считают, что новый рекламный инвентарь — это хорошо. К тому же у «Яндекса» большая аудитория, а также много данных о пользователях — их можно использовать для рекомендаций. Кто-то предположил, что «Ритм» напомнит Pinterest, «адаптированный под российские реалии».
  • По словам «Яндекса», бизнес сможет размещаться в приложении бесплатно. Но бывший коммерческий директор «Яндекс Маркета» Евгений Щепелин отмечает: «никто не продаёт трафик бесплатно», поэтому в будущем сервис будут монетизировать.
  • Не говорят пока и о том, каким будет путь от просмотра карточки до покупки. Собеседники издания полагают, что ссылки поведут на маркетплейс (видимо, на «Маркет») либо на сайт продавца. Вопрос также в том, зачем пользователям устанавливать «ещё одно приложение ради сотни магазинов».
Источник фото: «<a href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/07/24/986563-yandeksmarket-nachnet-prodavat-tovari-iz-zarubezhnih-magazinov" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ведомости</a>»
Источник фото: «Ведомости»

#новости #яндекс

5
23
23 комментария
Слегка Придурковатый

Спамлента, короче. Нахуй сразу.

9
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умный человек

Релевантно сёрч интенту

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TOGE (Doge of TON)

Кто блть пользуется Яндекс сервисами?!!?!

6
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Evgeniy Polyakov

Очередная реклама, которой нам так не хватало, спасибо, что заботитесь о пользователях)

3
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Руслан Келлерман
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Запопу Кусь

Купер, Ритм...
Мозг перегружен 🧠😱

1
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Геннадий Мельник

Бренды смогут выкладывать в «Ритм» фотографии и видеоролики, рассказывать о своих товарах и услугах- они могут делать это где угодно, на своем сайте например, в соц сетях, зачем еще один сервис, который никто не будет скачивать

1
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