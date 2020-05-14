Startup Studio — для стартапов ранней стадии. Компания готова инвестировать по принципу SAFE (Simple Agreement for Future Equity — простое соглашение о будущей доле) в обмен на 3,5%. Объём фонда — $75 тысяч. Эта программа для тех, у кого есть команда, прототип и, возможно, потребители. Она рассчитана на срок свыше трёх месяцев.
MVP Lab — для коммерческих и некоммерческих организаций, разработчиков открытого ПО. Она длится восемь недель и помогает разработать концепцию и выпустить минимальной жизнеспособный продукт. Объём финансирования программы — $16 тысяч на команду.
Open Lab — для команд с проектами, которые хотелось бы доработать или запустить в сотрудничестве с наставниками. Призовой фонд — $100 тысяч для 10 лучших команд-участников The Startup Studio и The MVP Lab.
В феврале Mozilla уже провела отбор участников весенней программы, напоминает Techcrunch. Компания предлагает по $2500 каждому участнику, призовой фонд — $40 тысяч. Инкубатор привлёк 1500 человек и 520 проектов, из которых были отобраны 25. В их числе, например, стартап Ameelio, который планирует оснастить тюрьмы бесплатным сервисом видеозвонков.