Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
752

Mozilla запустит инкубатор для стартапов, чтобы сделать общество лучше и «починить интернет» Материал редакции

Участники получат инвестиции и наставников.

3 комментария
В закладки

Mozilla анонсировала запуск инкубатора Mozilla Builders Incubator, который пройдёт летом 2020 года. Компании интересны люди, проекты и технологии, которые помогут «улучшить интернет».

«Firefox, Wikipedia, Wordpress, DuckDuckGo, Kickstarter, Etsy, Node.js, Ethereum — некоторые примеры лучшего, что есть в интернете. Мы создадим ещё тысячу таких», — утверждает Mozilla.

Mozilla запустит три программы:

  • Startup Studio — для стартапов ранней стадии. Компания готова инвестировать по принципу SAFE (Simple Agreement for Future Equity — простое соглашение о будущей доле) в обмен на 3,5%. Объём фонда — $75 тысяч. Эта программа для тех, у кого есть команда, прототип и, возможно, потребители. Она рассчитана на срок свыше трёх месяцев.
  • MVP Lab — для коммерческих и некоммерческих организаций, разработчиков открытого ПО. Она длится восемь недель и помогает разработать концепцию и выпустить минимальной жизнеспособный продукт. Объём финансирования программы — $16 тысяч на команду.
  • Open Lab — для команд с проектами, которые хотелось бы доработать или запустить в сотрудничестве с наставниками. Призовой фонд — $100 тысяч для 10 лучших команд-участников The Startup Studio и The MVP Lab.

Миссия нашего инкубатора — ускорить появление нового поколения интернет-продуктов и сервисов, с помощью которых люди cмогут влиять на формирование нового общества и бизнес-модели которых будут надёжными, ценными и при этом доступными для пользователей.

Барт Декрем
Mozilla Foundation

В феврале Mozilla уже провела отбор участников весенней программы, напоминает Techcrunch. Компания предлагает по $2500 каждому участнику, призовой фонд — $40 тысяч. Инкубатор привлёк 1500 человек и 520 проектов, из которых были отобраны 25. В их числе, например, стартап Ameelio, который планирует оснастить тюрьмы бесплатным сервисом видеозвонков.

#новость #mozilla

Галина Мубаракшина
+6617
22
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mozilla"], "comments": 3, "likes": 7, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 127182, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 May 2020 23:36:26 +0300", "is_special": false }
Для чего нужен консультант
Финансовые и экономические консультации стали популярны у технологичных проектов
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Никита Теплов

4

Ребята просто лучшие!!!! Очень большое решение проблем и еще сами некий раз в плюсе, красавцы, рад, что кого-то волнует не только своё благосостояние

Ответить

Артем Голендберг

Никита
0

Полностью согласен!

Ответить

Злой Полушубок

3

Чтобы "починить" интернет нужно для начала убить HTML и JS.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Интервью с аналитиком — Александр Сибриков, Product Manager в AppMetrica
Какие качества нужны, чтобы успешно работать аналитиком? Почему аналитики ценятся в бизнесе? Сколько аналитики зарабаты…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Как рассказать о новом продукте с помощью «Яндекс.Дзена»: кейс Hyundai и Havas Media
С помощью рекламы в «Дзене» 2 млн человек узнали об онлайн-сервисе Hyundai Mobility
1
ВКонтакте
Подписан
Отписаться
Публикуем дизайн-библиотеки компонентов VKUI в Figma
Библиотеки в дизайн-инструментах — это важная часть дизайн-системы. Мы считаем, что дизайнеры должны работать с элемент…
6

Показать еще

Лучшие комментарии
Иннокентий Фефилов
за день
Бизнес недостаточно серьезно отнесся к предложенной помощи. Простейший минимальный, подчеркну "минимальный", пакет документов удалось собрать не всем. Не исключаю, что это какие-то мошенники или аферисты. Однако я…
33 документа для кредита на зарплаты: предпринимательница показала, сколько данных потребовал банк
Mitya Vol
за неделю
Чертов 2020, остановись!!!!
«Сегодня печальный день для Telegram»​: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Прямой эфир

Bagrat Bagdasarov

Плов из банки: уральский…

Bagrat Bagdasarov

Плов из банки: уральский…

Alex Rel

Сотрудник банка Тинькофф после…

Sergey Mikeyev

«Больше ничего не держит…

Станислав…

Чек-лист как дизморалить…

Сергей Михельсон

ФРиО решила попросить Путина…

Hovhannes Frangulyan

Как я почти отдал…

Илья Мартынов

Не нанимайте крутых…

Bagrat Bagdasarov

Плов из банки: уральский…

Александра Корбут

Чек-лист как дизморалить…

Андрей Захаров

Не нанимайте крутых…

Илитный Иксперт

Не нанимайте крутых…

Multiways

О чём рассказать бизнесу…

Фил Ранжин

Не нанимайте крутых…

Станислав…

Чек-лист как дизморалить…

Александр Якунин

Не нанимайте крутых…

Яков Морозов

Топ 10 бесплатных фото стоков

Александра Корбут

Чек-лист как дизморалить…

Илитный Иксперт

Не нанимайте крутых…

Фил Ранжин

Не нанимайте крутых…