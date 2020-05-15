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Лиана Липанова
1297

«Яндекс» запустил корпоративные тарифы для «Диска» и «Почты» без рекламы Материал редакции

«Почта» позволит создавать рабочую почту в домене компании, а «Диск» — пользоваться общими папками в облаке.

18 комментариев
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«Яндекс» предложил новые инструменты для бизнеса: «Яндекс.Диск» для доступа к общим документам и «Яндекс.Почту» для создания рабочей почты. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Корпоративный «Яндекс.Диск» позволит компаниям пользоваться общими папками в облаке и предоставить каждому сотруднику в зависимости от тарифа от 10 ГБ до 2 ТБ. Количество сотрудников, которых можно подключить к сервису, не ограничено. Управлять диском можно с любого устройства, уточнили в «Яндексе».

В корпоративном «Яндекс.Диске» три тарифа:

  • Бесплатный — по 10 ГБ облачного пространства на каждого сотрудника без дополнительных опций.
  • 147 рублей за человека в месяц — по 200 ГБ облачного пространства, отсутствие рекламы, приоритетная поддержка и доступ к истории изменений в файлах за последние 90 дней.
  • 500 рублей за человека в месяц — те же опции, но по 2 ТБ облачного пространства.

При подключении до 1 июня тариф на 200 ГБ «Яндекс.Диска» будет бесплатным до октября 2020 года. Подключить можно будет до 100 человек.

«Яндекс.Почта» для бизнеса позволит создавать рабочую почту в домене компании. В адресной книге уже будут указаны все электронные адреса коллег на том же домене. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении. В нём два тарифа:

  • Бесплатный — ограниченное количество почтовых ящиков. Точное количество в компании не раскрывают.
  • 129 рублей за человека в месяц — неограниченное количество почтовых ящиков, отсутствие рекламы и приоритетная поддержка.

У компании есть другой корпоративный продукт «Почта» для домена. Однако в неё входит реклама, а количество почтовых ящиков ограничено. Так «Почта» для домена становится бесплатной частью «Почты» для бизнеса, объяснили в «Яндексе».

#новость #яндекс

Лиана Липанова
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18 комментариев
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Alex Cox

4

Почта для доменов только у них бесплатна вроде как. Нигде больше не встречал у крупняка, особенно зарубежного.

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Олег Бених

Alex
6

У Mail.ru почта для домена тоже бесплатная.

Ответить

Alexey Shavitov

5

А для подписчиков яндекс+ они рекламу отключить не хотят?

Ответить

Alex Cox

Alexey
0

У бизнес аккаунтов нет я+ 

Ответить

Konst

Alexey
0

Плюс отключает рекламу в музыке. Скорее всего за 169 рублей Яндексу самому невыгодно отключать рекламу вообще везде у себя для пользователя. 

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Todd

Konst
0

Но при этом подливку к месту на яндекс.диске дают тем кто на плюсе.

Ответить

Mark

Alexey
0

Отключается в настройках же и без плбса

Ответить

Data Privacy Coalition

3

Ага. Яндекс предлагает слить всю свою корпоративную инфу к ним на диск. Смешно. Серьезные организации не будут с этим связываться.

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Вася Пражкин

2

 147 рублей за человека в месяц

+ один человек в погонах бонусом

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Ivan Matveev

1

А ссылку читатели сами должны по интернету искать?

Ответить

Saucedo Puetz

0

То есть чтобы мне пользовать бизнес почту яндекса мне надо выйти из своего лично аккаунта?!

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Максим Ляпцев

Saucedo
1

Нет, можно сразу несколькими пользоваться. У меня примерно 5 разных аккаунтов одновременно залогинены.

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Todd

Saucedo
0

Не, у них вполне удобная переключалка между аккаунтами.

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Влад Борщ

0

В диске и в почте была реклама?))

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Alex Cox

Влад
0

она в настройках выключается (без шуток)

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Todd

Alex
0

В почте выключается, но на время.

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Дмитрий Звягин

Todd
0

И кстати, это только на новых аккаунтах, которые были созданы после определенной даты(видимо когда ввели это временное ограничение), т.к. на старых аккаунтах - даты нет и реклама не появляется.

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Ivan Matveev

0

Почта на фоне корявого Коннекта выглядит странноватым дубляжом куска ПДД/Коннекта, а по логотипу теперь две Яндекс.Почты и два Яндекс.Диска на разных адресах mail.yandex.ru / disk.yandex.ru / admin.yandex.ru / disk | mail

прям когнитивный диссонанс (наплодили интерфейсов) :)

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