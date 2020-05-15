«Почта» позволит создавать рабочую почту в домене компании, а «Диск» — пользоваться общими папками в облаке.

В закладки

«Яндекс» предложил новые инструменты для бизнеса: «Яндекс.Диск» для доступа к общим документам и «Яндекс.Почту» для создания рабочей почты. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Корпоративный «Яндекс.Диск» позволит компаниям пользоваться общими папками в облаке и предоставить каждому сотруднику в зависимости от тарифа от 10 ГБ до 2 ТБ. Количество сотрудников, которых можно подключить к сервису, не ограничено. Управлять диском можно с любого устройства, уточнили в «Яндексе».

В корпоративном «Яндекс.Диске» три тарифа:

Бесплатный — по 10 ГБ облачного пространства на каждого сотрудника без дополнительных опций.

147 рублей за человека в месяц — по 200 ГБ облачного пространства, отсутствие рекламы, приоритетная поддержка и доступ к истории изменений в файлах за последние 90 дней.



500 рублей за человека в месяц — те же опции, но по 2 ТБ облачного пространства.

При подключении до 1 июня тариф на 200 ГБ «Яндекс.Диска» будет бесплатным до октября 2020 года. Подключить можно будет до 100 человек.

«Яндекс.Почта» для бизнеса позволит создавать рабочую почту в домене компании. В адресной книге уже будут указаны все электронные адреса коллег на том же домене. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении. В нём два тарифа:

Бесплатный — ограниченное количество почтовых ящиков. Точное количество в компании не раскрывают.

129 рублей за человека в месяц — неограниченное количество почтовых ящиков, отсутствие рекламы и приоритетная поддержка.