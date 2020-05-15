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«Почта» позволит создавать рабочую почту в домене компании, а «Диск» — пользоваться общими папками в облаке.
«Яндекс» предложил новые инструменты для бизнеса: «Яндекс.Диск» для доступа к общим документам и «Яндекс.Почту» для создания рабочей почты. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Корпоративный «Яндекс.Диск» позволит компаниям пользоваться общими папками в облаке и предоставить каждому сотруднику в зависимости от тарифа от 10 ГБ до 2 ТБ. Количество сотрудников, которых можно подключить к сервису, не ограничено. Управлять диском можно с любого устройства, уточнили в «Яндексе».
В корпоративном «Яндекс.Диске» три тарифа:
При подключении до 1 июня тариф на 200 ГБ «Яндекс.Диска» будет бесплатным до октября 2020 года. Подключить можно будет до 100 человек.
«Яндекс.Почта» для бизнеса позволит создавать рабочую почту в домене компании. В адресной книге уже будут указаны все электронные адреса коллег на том же домене. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении. В нём два тарифа:
У компании есть другой корпоративный продукт «Почта» для домена. Однако в неё входит реклама, а количество почтовых ящиков ограничено. Так «Почта» для домена становится бесплатной частью «Почты» для бизнеса, объяснили в «Яндексе».
Почта для доменов только у них бесплатна вроде как. Нигде больше не встречал у крупняка, особенно зарубежного.
А для подписчиков яндекс+ они рекламу отключить не хотят?
Ага. Яндекс предлагает слить всю свою корпоративную инфу к ним на диск. Смешно. Серьезные организации не будут с этим связываться.
То есть чтобы мне пользовать бизнес почту яндекса мне надо выйти из своего лично аккаунта?!
Нет, можно сразу несколькими пользоваться. У меня примерно 5 разных аккаунтов одновременно залогинены.
В диске и в почте была реклама?))
И кстати, это только на новых аккаунтах, которые были созданы после определенной даты(видимо когда ввели это временное ограничение), т.к. на старых аккаунтах - даты нет и реклама не появляется.
Почта на фоне корявого Коннекта выглядит странноватым дубляжом куска ПДД/Коннекта, а по логотипу теперь две Яндекс.Почты и два Яндекс.Диска на разных адресах mail.yandex.ru / disk.yandex.ru / admin.yandex.ru / disk | mail
прям когнитивный диссонанс (наплодили интерфейсов) :)
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