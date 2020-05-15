Эти команды смогут доработать MVP и запустить пилот с партнёрами проекта.

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Технологический альянс Retail Innovation Tech Alliance (RITA), в состав которого входят Х5 Retail Group, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, отобрал 15 стартапов в рамках первого раунда собственной скаутинговой программы, рассказали vc.ru представители RITA.

1. Adnetic (Россия) — платформа нативной рекламы.

2. AXDraft (США) — конструктор документов.

3. BenefittY (Россия) — сервис создания персональных акций и таргетированных программ лояльности.

4. Fans Teams Brands (Украина) — сервис создания шоу на стадионах с помощью телефонов зрителей.

5. Figureit AI (США) — поведенческая аналитика покупателей в ритейле по данным с камер безопасности.

6. Michelle Robotics (Россия) — автономный робот для инвентаризации в магазине.

7. Nyris (Германия) — платформа визуального онлайн-поиска товаров.

8. Picsell (Украина) — ИИ-система распознавания изображений для мерчендайзинга.

9. Sequence Enforcement (Россия) — разработчик нейросетей для выявления и предотвращения краж в гипермаркетах.

10. Smart Driving Element (Россия) — система управления и защиты для парка автомобилей.

11. SweetCard (Россия) — межбанковская платформа персональных кэшбек-предложений от офлайн-ритейлеров.

12. SWiP (Россия) — технологическая платформа для платежей с помощью биометрии лица.

13. VR Concept (Россия) — приложение для виртуального прототипирования и коллективной работы с цифровыми двойниками.

14. WayBot Cleanbotics (Россия) — сервис аренды роботов для уборки помещений и других услуг.

15. Yoloco (Россия) — сервис поиска и анализа блогеров Instagram с помощью ИИ.

Финалисты смогут доработать минимальный жизнеспособный продукт (MVP), проверить работоспособность технологии и запустить пилот вместе с партнёрами RITA. Объём инвестиций в программу альянс не раскрывает.

Всего альянс получил 395 заявок из 17 стран, включая США, страны Европы и СНГ. Компании предлагали решения в сфере доставки, дистанционной поддержки онлайн-продаж, рекламы и маркетинга, мобильных развлечений и других.

Каждому проекту присваивались баллы. Лучший результат показала компания SWiP, технология которой позволяет оплачивать покупки с помощью биометрии лица. Этот стартап может поучаствовать в программе акселерации парижского ритейл-хаба Lafayette Plug & Play.