По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн.

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Сервис для поиска и хранения анимаций Giphy присоединился к Facebook, говорится в сообщении соцсети. По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн. В компании не раскрывают условия соглашения, пишет TechCrunch.

Giphy присоединится к команде Instagram. В Facebook добавили, что сейчас уже около 50% трафика сервиса приходится на приложения компании, половина из которого — на Instagram. «Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в “Историях” и личных сообщениях», — отметили в соцсети.

Сервис анимаций продолжит работу со своей библиотекой: пользователи смогут по-прежнему загружать GIF-файлы, а разработчики и партнёры — использовать API.

По словам осведомлённого источника Axios, компании начали переговоры о сделке ещё до пандемии. Однако первоначально речь шла больше о партнёрстве, а не о приобретении, уточнил он.

Giphy создана в 2013 году как сервис для поиска GIF-анимаций. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $150,9 млн. Во время последнего раунда в октябре 2016 года инвесторы оценили компанию в $600 млн, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источник.