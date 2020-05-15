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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн.
Сервис для поиска и хранения анимаций Giphy присоединился к Facebook, говорится в сообщении соцсети. По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн. В компании не раскрывают условия соглашения, пишет TechCrunch.
Giphy присоединится к команде Instagram. В Facebook добавили, что сейчас уже около 50% трафика сервиса приходится на приложения компании, половина из которого — на Instagram. «Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в “Историях” и личных сообщениях», — отметили в соцсети.
Сервис анимаций продолжит работу со своей библиотекой: пользователи смогут по-прежнему загружать GIF-файлы, а разработчики и партнёры — использовать API.
По словам осведомлённого источника Axios, компании начали переговоры о сделке ещё до пандемии. Однако первоначально речь шла больше о партнёрстве, а не о приобретении, уточнил он.
Giphy создана в 2013 году как сервис для поиска GIF-анимаций. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $150,9 млн. Во время последнего раунда в октябре 2016 года инвесторы оценили компанию в $600 млн, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
На сайте Giphy говорится, что ежедневно сервис обрабатывает более 10 млрд единиц контента для более чем 700 млн пользователей.
Сказал что-то на латышском?
Телеграм использует его для поиска GIF’ок?🧐
И телега и дискорд.
Тоталитаризм
Считаю, что вместе с этой новостью будет очень большая гонка и развитие видео-контента. Тик-ток уже убивает все и вся, а эта сделка дополнительно подливает масло в огонь
Что убивает ТикТок?
Коуб
Мёртвое нельзя убить. Кубик много лет жил один. Куча неудобств, ранняя агрессивная монетизация через баннер в полосе проигрывателя. И никаких новаций годами.
Состряпать свой на основе чужого (но наоборот забрать музыку и заменить видео - тямки не хватило)
Их место практически пустое
Ну вот это вы зря, сейчас раз - и забанят. Площадкой для критики коуба ошиблись
Мы в курсе про Покупку коуба Комитетом, но почему забанят-тооооо?
Не понятен сарказм только по причине, что это и не сарказм. А прозаично-сухое повествование аргументов и фактов.
Куб за эти годы так и не внедрили простое перелистывание видео как в тиктоке, от чем ещё можно говорить?
Вообще куб мне нравится за его иногда реально творческий контент, но последнее время таких видео все меньше и меньше. Преобладают мульты и гейм видео.... Площадка на издыхании имхо
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