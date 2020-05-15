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Сервисы
Татьяна Боброва
1928

Facebook купила сервис для поиска и хранения анимаций Giphy для интеграции в Instagram Материал редакции

По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн.

25 комментариев
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Сервис для поиска и хранения анимаций Giphy присоединился к Facebook, говорится в сообщении соцсети. По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн. В компании не раскрывают условия соглашения, пишет TechCrunch.

Giphy присоединится к команде Instagram. В Facebook добавили, что сейчас уже около 50% трафика сервиса приходится на приложения компании, половина из которого — на Instagram. «Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в “Историях” и личных сообщениях», — отметили в соцсети.

Сервис анимаций продолжит работу со своей библиотекой: пользователи смогут по-прежнему загружать GIF-файлы, а разработчики и партнёры — использовать API.

По словам осведомлённого источника Axios, компании начали переговоры о сделке ещё до пандемии. Однако первоначально речь шла больше о партнёрстве, а не о приобретении, уточнил он.

Giphy создана в 2013 году как сервис для поиска GIF-анимаций. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $150,9 млн. Во время последнего раунда в октябре 2016 года инвесторы оценили компанию в $600 млн, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

На сайте Giphy говорится, что ежедневно сервис обрабатывает более 10 млрд единиц контента для более чем 700 млн пользователей.

#новость #facebook #giphy

Татьяна Боброва
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25 комментариев
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Андрей Фролов

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Soul Manioe

Андрей
0

Позвонил!?
Кто следующий, сокращатель ссылок? 

Ответить

Альберт Хабибрахимов

4
Ответить

Евгений Разманов

Альберт
2

Сказал что-то на латышском?

Ответить

Alexander Matveev

Евгений
3

"КАРТОФЕЛЬ!"

Ответить

Ilya Brin

2

Телеграм использует его для поиска GIF’ок?🧐

Ответить

Кирилл Половинкин

Ilya
2

Да

Ответить

Роман Габидулин

Ilya
1

И телега и дискорд.

Ответить

Nikolay Kapustin

Роман
2

Слак еще

Ответить

Alexander Matveev

Роман
0

И я.

Ответить

Andre Macareno

2

В поисковике гифок нет нужной фичи
@
купил поисковик

Ответить

Sergey Redmi

1

Очень жаль.
Покупают, чтобы уничтожить.
R.I.P., Giphy

Ответить

Daria Enina

–3

Тоталитаризм

Ответить

Soul Manioe

Daria
0

Что простите? А над кем, если не секрет. 

Ответить

Александр Малышев

0

Считаю, что вместе с этой новостью будет очень большая гонка и развитие видео-контента. Тик-ток уже убивает все и вся, а эта сделка дополнительно подливает масло в огонь

Ответить

Doktor BArbaris

Александр
0

Что убивает ТикТок?

Ответить

Денис Файзулин

Doktor
0

Коуб

Ответить

Soul Manioe

Денис
4

Мёртвое нельзя убить. Кубик много лет жил один. Куча неудобств, ранняя агрессивная монетизация через баннер в полосе проигрывателя. И никаких новаций годами. 

Состряпать свой на основе чужого (но наоборот забрать музыку и заменить видео - тямки не хватило)

Их место практически пустое

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Dmitry Martemyanov

Soul
0

Ну вот это вы зря, сейчас раз - и забанят. Площадкой для критики коуба ошиблись

Ответить

Юрий Белоножкин

Dmitry
0

Мы в курсе про Покупку коуба Комитетом, но почему забанят-тооооо?

Ответить

Dmitry

Юрий
0

Из-за непонятого сарказма. Да, и вас тоже.

Ответить

Soul Manioe

Dmitry
1

Не понятен сарказм только по причине,  что это и не сарказм. А прозаично-сухое повествование аргументов и фактов.

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Дневник Продавца

Денис
0

Куб за эти годы так и не внедрили простое перелистывание видео как в тиктоке, от чем ещё можно говорить?
Вообще куб мне нравится за его иногда реально творческий контент, но последнее время таких видео все меньше и меньше. Преобладают мульты и гейм видео.... Площадка на издыхании имхо

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Гриша Булыжников

0

прикольно. скупают все что могут.

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Anderson Silva

0

Мега корпорация пылесосит стартапы :(

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