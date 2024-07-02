Полное название программы — Remove Background — переводится как «удалить фон». Это и есть основная её функция, но не единственная. Нейросеть позволяет размыть фон на фотографии или незаметно стереть портящие кадр детали. А ещё нарисовать тени или создать на основе исходной картинки баннер для сайта, обложку для видеоролика или даже меню для кофейни.