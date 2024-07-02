Учимся работать в самом простом аналоге Adobe Photoshop.Нет смысла осваивать Adobe Photoshop, если вам нужно просто заменить фон, удалить пару ненужных деталей и увеличить разрешение на изображении. Просто доверьте это нейросети Remove.bg: с некоторыми из перечисленных задач она справится и вовсе за 3 секунды.Что такое Remove.bg: короткоПолное название программы — Remove Background — переводится как «удалить фон». Это и есть основная её функция, но не единственная. Нейросеть позволяет размыть фон на фотографии или незаметно стереть портящие кадр детали. А ещё нарисовать тени или создать на основе исходной картинки баннер для сайта, обложку для видеоролика или даже меню для кофейни.Преимущества и недостатки Remove.bgПлюсы: Скорость работы. Фон или ненужные детали убираются с изображения за секунды.Интуитивно понятный интерфейс: даже если вы никогда не работали в графических программах, с этой, скорее всего, разберётесь уже через пару минут.Программа отлично обрабатывает фото с крупными и средними объектами, деликатно «замыливает» края фигуры, чтобы изображение смотрелось натурально.После регистрации вы получите доступ к одноимённому приложению (для Windows, Mac, Linux), а также возможность бесплатно установить плагин для Adobe Photoshop.Минусы:Временами программа удаляет с изображения нужные детали или не сразу убирает необходимое. Ведь нейросеть убирает с картинки то, что сама распознаёт как фон. Например, человека в тёмной одежде и на тёмном фото она может обрезать неровно.Обработать бесплатно можно всего несколько фотографий. За последующие придётся заплатить кредитами — это название внутренней валюты (одно изображение = один кредит). Кредиты выгоднее покупать пакетами или в рамках подписки. Например, 40 кредитов в месяц обойдутся в 8 фунтов стерлингов (0,2 фунта за изображение), а 500 — уже в 79 фунтов (0,16 фунта за изображение).Пользоваться веб-версией с территории России можно только через VPN.Как удалить фонСперва загрузите изображение, которое хотите обработать. Можно нажать на кнопку Download («Загрузить»), перетащить картинку из папки на компьютере или переместить из буфера обмена с помощью горячих клавиш Ctrl + С, Ctrl + V. На удаление фона картинки у нейросети уходит около 3 секунд. Готовое изображение можно скачать в исходном разрешении или улучшив, например, до HD. Одна попытка будет бесплатной, далее Rempove.bg попросит зарегистрроваться и заплатить. Как заменить фонВ качестве фона можно использовать картинку или однотонную заливку из каталога Remove.bg (нужно нажать Background, она же «Фон») или изображение с вашего компьютера (нажмите «+» во вкладке «Фон»). Любую картинку на заднике при этом можно растянуть или уменьшить.Как размыть фонВ разделе Effects («Эффекты») вы увидите горизонтальный ползунок Blur Background («Размыть фон»). Потяните его, чтобы отрегулировать степень размытия.В том же разделе есть инструмент Add Shadow — «Добавить тень». Её интенсивность регулируется ползунком Opacity («Непрозрачность»).Как стереть ненужные деталиДля этого выберите инструмент Erase («Стереть/восстановить»). Выделите объект на картинке, который хотите удалить: размер кисти можно менять, чтобы удалять даже мелкие элементы. Закрасьте лишнее — нейросеть скорректирует картинку автоматически и выдаст желаемый результат.Удалять объекты стоит только после того, как вы стёрли фон, — чтобы не задеть нужные элементы картинки.Если передумали, вернуть удалённый объект можно в пару кликов. После нажатия на Restore («Восстановить») на картинке появятся очертания удалённого фрагмента. Выделите его кистью — и нейросеть восстановит картинку.Как доработать дизайнC Remove.bg интегрированы некоторые функции популярной графической программы Canva. В ней с помощью десятков шаблонов на основе вашего изображения можно создать плакат, визитку, грамоту или другой тип картинки.Чтобы открыть Canva, выберите Create Design («Создать дизайн»).Аналоги Remove.bgRemove.bg — не единственный сервис на основе нейросетей, в котором можно обработать изображение за пару минут. Erase.bg. Удаляет фон и заменяет его графическими шаблонами. Обрабатывать можно несколько фотографий одновременно, причём как с десктопа, так и с мобильного (через приложения на iOS и Android). Обработка изображений для некоммерческого использования полностью бесплатна.Benzin.io. Специализируется только на удалении фона. Инструмент работает так же быстро, но доступен только в веб-версии.Vidmore.com. Позволяет удалить и заменить фон, убрать водяные знаки, сжать изображение или улучшить разрешение. В одном окне можно редактировать видеозаписи и аудиодорожки. Минус — сервис не доступен на русском.