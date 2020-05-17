Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
С покупкой у Facebook, которую уже обвиняли в нечестном использовании данных, появится больше сведений о работе Slack, Twitter, Viber и других приложений, использующих Giphy.
15 мая 2020 года Facebook объявила о покупке сервиса для поиска и хранения анимаций Giphy. Компания, которая «годами» использовала библиотеку сервиса внутри соцсети, Messenger, WhatsApp и Instagram, планирует интегрировать его в фотосервис и забрать себе партнёров.
Как появился один из самых популярных сервисов GIF-анимаций и что получит от сделки Facebook.
Основатели Giphy Алекс Чанг и Джейс Кук запустили бета-версию в 2013 году. По словам Чанга, сервис появился как арт-проект: за год до этого друзья и будущие партнёры обсуждали, как сложно найти в интернете интересные GIF-изображения, и как было бы здорово, если бы появился поисковик для забавных картинок.
После этого Чанг и Кук провели исследование рынка и поняли, что ничего подобного действительно нет. Среди крупных библиотек с GIF-файлами оказался лишь Tumblr, но сайт не позволял искать анимации. Через полгода после этого Чанг попал в технологический инкубатор Betaworks, где и создал Giphy. Когда сайт запустили, «люди словно сошли с ума», вспоминал Кук.
После публикаций в Mashable, TechCrunch и других мировых технологических медиа трафик стал быстро расти. Чтобы серверы не упали, надо было либо отключить сервис, либо искать инвестиции на его поддержку, писало Wired. У основателей было два дня на решение и в итоге они подписали сделку с Betaworks на $1 млн.
Всего с момента основания, по данным Crunchbase, Giphy привлекла $150,9 млн инвестиций. Во время последнего раунда в октябре 2016 года инвесторы оценили компанию в $600 млн, рассказывал источник The Wall Street Journal, — в два раза больше, чем в феврале того же года.
В 2015 году Facebook вела переговры о потенциальном приобретении Giphy, писало TechCrunch со ссылкой на источники. Но вместо этого сервис решил привлечь новое финансирование.
Сервис привлекает инвесторов благодаря быстрому росту: в октябре 2016 года Giphy отчитался о более 100 млн ежедневных пользователей, которые обмениваются 1 млрд изображений. По данным на май 2020 года, ежедневно сервис обрабатывает более 10 млрд гифок для более чем 700 млн пользователей.
Как указывает The Motley Fool, Giphy долгое время работала с «нулевой выручкой», поскольку сложно заработать на использовании библиотеки аудиторией. Затем компания начала заключать рекламные партнёрства, но неясно, насколько эти старания были успешными.
По словам осведомлённого источника Axios, Facebook и Giphy начали переговоры о сделке ещё до пандемии Covid-19. Однако первоначально речь шла о партнёрстве, а не о приобретении, уточнил он. По данным издания, сумма сделки составила $400 млн.
По данным Facebook, около половины трафика Giphy получает от сервисов соцсети, из которых 25% — от Instagram. В компании пояснили, что теперь Giphy будет частью Instagram, но сохранит бренд. «Объединив Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в “Историях” и личных сообщениях», — заявили в Facebook.
Помимо Facebook, которая использует API Giphy около семи лет, среди партнёров компании — Slack, Twitter, Signal, Snapchat, Tinder, Bumble, Samsung, Viber и другие. Все они использовали библиотеку сервиса по API или SDK. Теперь партнёрские контракты получит Facebook — в своём блоге компания написала, что планирует инвестировать в технологии, контент и отношения с партнёрами.
Согласно политике конфиденциальности, Giphy собирает и хранит IP-адрес и информацию об идентификаторе устройства пользователя, а также может передавать эти данные партнёрам. В Signal рассказали The Verge, что Giphy не видит данные о GIF-файлах в мессенджере. В Slack и Telegram заявили, что не передают Giphy информацию о пользователях.
Сделка даст Facebook «беспрецедентное понимание», как люди используют GIF-файлы, указывает Wired. Например, если в Twitter станет популярна определённая гифка, иллюстраторы смогут создать коллекцию с ней для Instagram, что привлечёт больше пользователей.
По словам одного из первых инвесторов Giphy Джона Бортвика, Facebook сможет получить доступ к данным о контенте и поиске на сторонних платформах. Потенциально интеграции могут дать Facebook представление о работе конкурентов, отмечает Bloomberg. «Руководители Facebook поняли, что не следует просто вкладывать деньги: купив компанию, можно получить что-то большее — данные», — пишет агентство.
Например, в 2013 году Facebook купила израильский VPN-сервис Onavo и использовала его данные, чтобы анализировать поведение пользователей в различных приложениях и корректировать свою стратегию развития. В частности, данные Onavo показали, что пользователи чаще отправляли сообщения в WhatsApp, чем в Facebook Messenger, писало BuzzFeed News. В 2014 году Facebook купила WhatsApp.
Однако сейчас рискованное время для использования данных конкурентов, отмечает Bloomberg. С 2019 года компания находится под расследованием властей США, которые проверяют, для чего Facebook покупала другие технологические компании.
9to5Mac отмечает, что после объявления сделки с Facebook некоторые пользователи задались вопросом конфиденциальности личных данных. Издание собрало подборку альтернативных сервисов для поиска GIF-анимаций.
Сервис Tenor запущен в 2014 году. Как и Giphy, он помогает искать и делиться GIF-изображениями. По собственным данным, у сервиса более 300 млн ежемесячных пользователей, которые оставляют более 12 млрд запросов. API Tenor используют Facebook, Discord, Twitter, Apple и другие. В марте 2018 года платформу купила Google.
Созданная в 2014 году GIFWrapped — надёжная платформа для iOS-устройств, не связанная ни с одной крупной ИТ-компанией, отмечает 9to5Mac. Сервис позволяет создавать и управлять собственной библиотекой GIF-файлов. Он использует iCloud или Dropbox для хранения файлов на нескольких устройствах. Подписка GIFwrapped Premium стоит $3,49 в год: она включает поиск по закладкам, отключение рекламы и другие функции.
Кроме того, издание рекомендует искать гифки обычным способом — в поиске Google или DuckDuckGo — или с помощью социального сервиса Reddit.
The Wall Street Journal называла среди конкурентов Giphy сервис Gfycat. Пользователи могут просматривать аккаунты своих подписчиков и те, на которые подписаны сами. Летом 2019 года сервис запустил платную подписку Gfycat Pro без рекламы и с HD-качеством видео по умолчанию. Подписка стоит $4 в месяц или $3 в месяц при оформлении подписки на год.
Но giphy же невозможно пользоваться, уже через пару скролов телефон жутко нагревается и всё начинает лагать
На ноутбуке с интеграхой по мере скролла в ватсапе по библиотеке гифок вообще происходит полный фриз всех анимаций, потом все гифки становятся зелеными прямоугольниками, а потом крашится браузер. И это с 16гб ддр4 и и7 процессором)
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