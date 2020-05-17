С покупкой у Facebook, которую уже обвиняли в нечестном использовании данных, появится больше сведений о работе Slack, Twitter, Viber и других приложений, использующих Giphy.

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15 мая 2020 года Facebook объявила о покупке сервиса для поиска и хранения анимаций Giphy. Компания, которая «годами» использовала библиотеку сервиса внутри соцсети, Messenger, WhatsApp и Instagram, планирует интегрировать его в фотосервис и забрать себе партнёров.

Как появился один из самых популярных сервисов GIF-анимаций и что получит от сделки Facebook.

Офис Giphy в Нью-Йорке Office Snapshots

Как появился и как рос Giphy

Основатели Giphy Алекс Чанг и Джейс Кук запустили бета-версию в 2013 году. По словам Чанга, сервис появился как арт-проект: за год до этого друзья и будущие партнёры обсуждали, как сложно найти в интернете интересные GIF-изображения, и как было бы здорово, если бы появился поисковик для забавных картинок.

После этого Чанг и Кук провели исследование рынка и поняли, что ничего подобного действительно нет. Среди крупных библиотек с GIF-файлами оказался лишь Tumblr, но сайт не позволял искать анимации. Через полгода после этого Чанг попал в технологический инкубатор Betaworks, где и создал Giphy. Когда сайт запустили, «люди словно сошли с ума», вспоминал Кук.

После публикаций в Mashable, TechCrunch и других мировых технологических медиа трафик стал быстро расти. Чтобы серверы не упали, надо было либо отключить сервис, либо искать инвестиции на его поддержку, писало Wired. У основателей было два дня на решение и в итоге они подписали сделку с Betaworks на $1 млн.

Всего с момента основания, по данным Crunchbase, Giphy привлекла $150,9 млн инвестиций. Во время последнего раунда в октябре 2016 года инвесторы оценили компанию в $600 млн, рассказывал источник The Wall Street Journal, — в два раза больше, чем в феврале того же года.

В 2015 году Facebook вела переговры о потенциальном приобретении Giphy, писало TechCrunch со ссылкой на источники. Но вместо этого сервис решил привлечь новое финансирование.

Сервис привлекает инвесторов благодаря быстрому росту: в октябре 2016 года Giphy отчитался о более 100 млн ежедневных пользователей, которые обмениваются 1 млрд изображений. По данным на май 2020 года, ежедневно сервис обрабатывает более 10 млрд гифок для более чем 700 млн пользователей.

Как указывает The Motley Fool, Giphy долгое время работала с «нулевой выручкой», поскольку сложно заработать на использовании библиотеки аудиторией. Затем компания начала заключать рекламные партнёрства, но неясно, насколько эти старания были успешными.

Что получит Facebook от сделки

По словам осведомлённого источника Axios, Facebook и Giphy начали переговоры о сделке ещё до пандемии Covid-19. Однако первоначально речь шла о партнёрстве, а не о приобретении, уточнил он. По данным издания, сумма сделки составила $400 млн.

По данным Facebook, около половины трафика Giphy получает от сервисов соцсети, из которых 25% — от Instagram. В компании пояснили, что теперь Giphy будет частью Instagram, но сохранит бренд. «Объединив Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в “Историях” и личных сообщениях», — заявили в Facebook. Помимо Facebook, которая использует API Giphy около семи лет, среди партнёров компании — Slack, Twitter, Signal, Snapchat, Tinder, Bumble, Samsung, Viber и другие. Все они использовали библиотеку сервиса по API или SDK. Теперь партнёрские контракты получит Facebook — в своём блоге компания написала, что планирует инвестировать в технологии, контент и отношения с партнёрами.

Согласно политике конфиденциальности, Giphy собирает и хранит IP-адрес и информацию об идентификаторе устройства пользователя, а также может передавать эти данные партнёрам. В Signal рассказали The Verge, что Giphy не видит данные о GIF-файлах в мессенджере. В Slack и Telegram заявили, что не передают Giphy информацию о пользователях.

Сделка даст Facebook «беспрецедентное понимание», как люди используют GIF-файлы, указывает Wired. Например, если в Twitter станет популярна определённая гифка, иллюстраторы смогут создать коллекцию с ней для Instagram, что привлечёт больше пользователей.

По словам одного из первых инвесторов Giphy Джона Бортвика, Facebook сможет получить доступ к данным о контенте и поиске на сторонних платформах. Потенциально интеграции могут дать Facebook представление о работе конкурентов, отмечает Bloomberg. «Руководители Facebook поняли, что не следует просто вкладывать деньги: купив компанию, можно получить что-то большее — данные», — пишет агентство.

Например, в 2013 году Facebook купила израильский VPN-сервис Onavo и использовала его данные, чтобы анализировать поведение пользователей в различных приложениях и корректировать свою стратегию развития. В частности, данные Onavo показали, что пользователи чаще отправляли сообщения в WhatsApp, чем в Facebook Messenger, писало BuzzFeed News. В 2014 году Facebook купила WhatsApp.

Однако сейчас рискованное время для использования данных конкурентов, отмечает Bloomberg. С 2019 года компания находится под расследованием властей США, которые проверяют, для чего Facebook покупала другие технологические компании.

Альтернативные сервисы GIF-анимаций

9to5Mac отмечает, что после объявления сделки с Facebook некоторые пользователи задались вопросом конфиденциальности личных данных. Издание собрало подборку альтернативных сервисов для поиска GIF-анимаций.

Сервис Tenor запущен в 2014 году. Как и Giphy, он помогает искать и делиться GIF-изображениями. По собственным данным, у сервиса более 300 млн ежемесячных пользователей, которые оставляют более 12 млрд запросов. API Tenor используют Facebook, Discord, Twitter, Apple и другие. В марте 2018 года платформу купила Google.

Созданная в 2014 году GIFWrapped — надёжная платформа для iOS-устройств, не связанная ни с одной крупной ИТ-компанией, отмечает 9to5Mac. Сервис позволяет создавать и управлять собственной библиотекой GIF-файлов. Он использует iCloud или Dropbox для хранения файлов на нескольких устройствах. Подписка GIFwrapped Premium стоит $3,49 в год: она включает поиск по закладкам, отключение рекламы и другие функции.

Кроме того, издание рекомендует искать гифки обычным способом — в поиске Google или DuckDuckGo — или с помощью социального сервиса Reddit.