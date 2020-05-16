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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: сервис для совместных покупок продуктов и робот-рука для работы на кухнях фастфуда

А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.

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На этой неделе в #стартапдня были три стартапа обычных и один корпоративный.

Feituanдоставка еды из ресторанов, которую в Канаде китайцы делают для китайцев на китайские деньги.

Chilibeli — индонезийские совместные покупки продуктов и FMCG. Грузовик привозит все заказы «на район», а дальше их раздаёт местный житель-представитель стартапа.

Miso Roboticsробот-рука для работы на кухнях фастфудов.

Робот-рука от стартапа Miso Robotics Ringo Chiu

Оказывается, крупнейшие риелторские агентства не имеют главной целью заработать комиссию. Их открывают инвесторы в недвижимость, чтобы чувствовать ситуацию на рынке.

Продолжается набор в бесплатный онлайн-акселератор United Investors. Стартапы, идите к нам! Ролик на YouTube с живым описанием акселератора, сайт акселератора.

23 мая мой мастер-класс по подготовке инвестиционной презентации. За два часа вы должны сделать вполне пристойные слайды. Для тех, кто подал или планирует подать заявку в наш акселератор, участие бесплатно.

На YouTube-канале читаю и комментирую обращение Дурова по поводу закрытия TON.

Самый популярный пост в Instagram — о всем известной компании, акции которую растут быстрее, чем Tesla.

Интернет-бизнес и инвестиции @alexander_gornyi
За пять лет капитализация Tesla выросла в 3.3 раза, в среднем 27% годовых.
Для сравнения, NASDAQ, индекс высокотехнологичных компаний, за тот же период поднялся на 80%, 12.5% годовых. Маск показал великолепный результат, доказал свою гениальность, посрамил скептиков и дал штук…
За пять лет капитализация Tesla выросла в 3.3 раза, в среднем 27% годовых.
Для сравнения, NASDAQ, индекс высокотехнологичных компаний, за тот же период поднялся на 80%, 12.5% годовых. Маск показал великолепный результат, доказал свою гениальность, посрамил скептиков и дал штук 20 поводов для заголовков о взлете акций.

За те же пять лет капитализация Microsoft выросла в 3.8 раза, в среднем 30.5% годовых. Кроме того, компания ежеквартально платила дивиденды, ещё порядка 3% сверху. Кроме того, эффект высокой базы, MS изначально был на порядок больше Теслы. И тем не менее, никаких панегириков Сатье Наделле, большинство не знает даже его имя. Никаких споров и истерик в интернете, никаких фанатов и завистников, никакого шоу.

Новостной шум и реальный результат – вещи слабосвязанные.
#ГорныйДня #tesla #microsoft #ElonMusk

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Cognoa, Raise.me, Voxy, Spryker, ifOnly — без новостей, Turvo, MasterClass, Spoonflower без новостей растут. Startup Includer разбанили в России, но вряд ли для него это важная новость.

Otus

Российский Otus в онлайне учит программистов. Целевая аудитория — профессионалы, которые уже зарабатывают свой хлеб программированием, но недовольны собственной квалификацией и работой в непрофильной компании или слабой региональной студии. Типичный курс длится пять месяцев, включает в себя лекции опытного разработчика, домашние задания и дипломный проект.

Стартап растёт. По словам основателя, 2019 год был по выручке в 2,6 раза лучше 2018 года.

Picnic

Picnic — голландский вариант «Утконоса», доставка продуктов на дом. Основное отличие — понятие расписания доставки. Машины ездят по городу по фиксированным маршрутам, проезжают мимо каждого дома в определенные часы, только на это время и можно заказать доставку. Отсутствие гибкости компенсируется низкой себестоимостью, а значит и низкими ценами. Picnic утверждает, что продает товары дешевле, чем супермаркеты и при этом получает прибыль с каждого заказа.

В декабре компания привлекла $200 млн инвестиций на построение очередного распределительного центра. Если обанкротится Uber, он исчезнет без следа, а тут — полезная инфраструктура для будущих поколений.

UpCounsel

UpCounsel — американский «Upwork для юристов». Пользователь либо выбирает по фильтрам и отзывам конкретного юриста, либо пишет запрос всем желающим, что-то типа «нужна разовая консультация о разводе» или «ищу part-time юриста смотреть договора в бизнесе». Для формирования заявки заказчик отвечает на непривычно большое количество вопросов, исполнитель получает уже хорошо оформленный лид. Заинтересовавшиеся работой юристы возвращаются с коммерческим предложением, заказчик с ними торгуется и выбирает идеальный вариант.

Бизнес не сошелся, компания успела объявить пользователям, что закрывается. В последний момент её недружественно купили (за долги?), и сейчас сервис продолжает работу с новыми владельцами. Основатели и ключевые члены команды ушли в LinkedIn строить маркетплейс под крылом корпорации. Может быть, ещё и посудятся об интеллектуальной собственности и неконкуренции со своим бывшим стартапом. Мы следить за этим прекращаем, бизнес-модель один раз уже провалилась, дальше неинтересно.

SWiP

SWiP — российский стартап, объединяющий платежную карту и карту лояльности. Заплатил — значит уже и персональную скидку применил, не надо ни о чем думать. Ну а продавец получил информацию о покупках в CRM, в следующий раз ещё более индивидуальные спецпредложения придумает. Для оплаты есть два технических решения. «Обычный» вариант — навести приложение на QR-код на прилавке, футуристический — показать лицо камере на кассе, больше вообще ничего не нужно, деньги сразу списываются.

В жизни это уже работает, но пока тестами и пилотами, по-настоящему массовым продукт не стал. В декабре в проект проинвестировал МТС.

Long Term Stock Exchange

Long Term Stock Exchange — проект биржи для долгосрочных инвесторов, а не истеричных спекулянтов. По замыслу компании будут торговаться на LTSE, исходя из их десятилетних стратегий и перспектив, а не результатов последних квартальных отчетов.

В августе сама биржа привлекла $50 млн инвестиций. Первые торги на ней так и не случились, хотя их обещали ещё к концу 2019 года.

Rent The Runway

Rent The Runway — американская версия аренды одежды.

До вируса никаких особенных новостей у компании не было, в кризис стартап закрыл все офлайн-точки. Любопытная деталь — сотрудникам об этом сообщили в общем Zoom-вебинаре. «Всем привет, мы супер-команда, вы отлично поработали, я горжусь тем, что мы были вместе, вы уволены с завтрашнего дня, последняя зарплата придет в понедельник».

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, «ВКонтакте» или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Instagram.

#стартапдня #стартапы

Alexander Gornyi
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Максим Кирьянов

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Дааа, на кухне фастфуда)00)))

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