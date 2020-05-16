Стартапы недели: сервис для совместных покупок продуктов и робот-рука для работы на кухнях фастфуда

За пять лет капитализация Tesla выросла в 3.3 раза, в среднем 27% годовых.

Для сравнения, NASDAQ, индекс высокотехнологичных компаний, за тот же период поднялся на 80%, 12.5% годовых. Маск показал великолепный результат, доказал свою гениальность, посрамил скептиков и дал штук 20 поводов для заголовков о взлете акций.

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За те же пять лет капитализация Microsoft выросла в 3.8 раза, в среднем 30.5% годовых. Кроме того, компания ежеквартально платила дивиденды, ещё порядка 3% сверху. Кроме того, эффект высокой базы, MS изначально был на порядок больше Теслы. И тем не менее, никаких панегириков Сатье Наделле, большинство не знает даже его имя. Никаких споров и истерик в интернете, никаких фанатов и завистников, никакого шоу.

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Новостной шум и реальный результат – вещи слабосвязанные.

#ГорныйДня #tesla #microsoft #ElonMusk

За пять лет капитализация Tesla выросла в 3.3 раза, в среднем 27% годовых.Для сравнения, NASDAQ, индекс высокотехнологичных компаний, за тот же период поднялся на 80%, 12.5% годовых. Маск показал великолепный результат, доказал свою гениальность, посрамил скептиков и дал штук…