Издательская группа «Альпина» запустила подписку на электронные книги «Альпина.Плюс»

Пока сервис работает в тестовом режиме, стоимость — 490 рублей в месяц. О запуске «Альпина.Плюс» рассказал «Ведомостям» директор по продукту корпоративной библиотеки холдинга Alpina Digital Жемал Хамидун. Инвестиции в проект составили 30 млн рублей.Библиотека сервиса состоит из 9000 электронных и аудиокниг и больше 800 кратких текстовых и аудиоизложений. На платформе также представлены мини-курсы по произведениям, вебинары с авторами и статьи экспертов.Стоимость подписки составляет 490 рублей в месяц или 3990 рублей в год. Пока сервис работает в тестовом режиме.Книги, которые входят в «Альпина.Плюс», доступны и в других сервисах, в том числе в «Литресе», «Букмейте» и «Строках», отмечают «Ведомости». В будущем «Альпина» планирует выпускать часть новых произведений эксклюзивно на своей платформе.#новости #альпина
Кто ещё читает книги в 2к24? 🤭
Это же одна сплошная скукота 💁♀️
Не поверите, но читать в 2024 можно книги, написанные не в 2024!
плюсую, все нормальные книги давно уже переделаны в сценарии и экранизированы, а остальные 99% это мусор времен и никому не нужная сегодня графомания
Ну дороговато, тем более не скажу, что ассортимент книг у них слишком богат!
9000. Да в сельской библиотеке больше книг.
И вообще
Ну книг там 3000 всего, и тут так сказать накормили икрой. Плюс ассортимент отстой полный. Ну у кого есть желание, 7 дней вроде на тест дают.