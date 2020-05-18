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Сервисы
Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: Минкомсвязи предложило выделять до 300 млн рублей образовательным онлайн-сервисам на масштабирование Материал редакции

По мнению ведомства, инфраструктура таких сервисов оказалась не готова к росту спроса из-за пандемии.

  • Минкомсвязи предложило ввести субсидии для образовательных онлайн-сервисов на сумму до 300 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с повесткой. По мнению ведомства, инфраструктура таких сервисов оказалась не готова к росту спроса из-за пандемии, а у самих компаний нет денег на масштабирование.
  • Малым предприятиям предлагается выделить до 20 млн рублей из бюджета федерального проекта «Цифровые технологии», компаниям-лидерам — до 300 млн рублей. Частное софинансирование должно достигать не менее 20%, уточняет газета.
  • Согласно предложению ведомства, выбирать компании для субсидирования будут «Российский фонд развития информационных технологий», фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» и «Фонд содействия инновациям».
  • Минфин выступил против предложения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отрицательного заключения ведомства. По мнению Минфина, субсидии могут достаться развлекательным и игровым сервисам.

#новость #онлайнобразование #минкомсвязи

Лиана Липанова
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10 комментариев
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Oleg Dubovitskiy

5

Совсем уху ели что ли? У вас итак рост, только и делай, что вкладывай прибыль в инфраструктуру. Нет же, они ещё субсидии хотят. 

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Alexey Bo

Oleg
1

Ну чего ты завёлся? Говорят же что не на "расширение", а всего лишь на "масштабирование".

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Сергей Камянецкий

4

Если вы понимаете о чём я..

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Дмитрий Стальненко

3

Они долбятся чем-то тяжёлым. Ну давайте SkyEng ещё денег выделим. Парень итак в Форбс и контора в офшоре зарегистрирована.

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Николай Малков

Дмитрий
0

Два чая за здравый смысл.

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Игорь Гончаров

1

А выделят для Синергии

Ответить

Николай Малков

Игорь
0

Лучший ВУЗ России!

Ответить

Николай Малков

1

Богатые богатеют, бедные беднеют. 

Ответить

Вася Пражкин

0

 Минфин выступил против предложения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отрицательного заключения ведомства. По мнению Минфина, субсидии могут достаться развлекательным и игровым сервисам.

Минфин себя знает, по-любому деньги налево уйдут. Как в недавней истории с включением Фонбета в список системообразующих компаний по линии Минфина.

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Vladimir Chyorniy

0

Даёшь ещё больше денег Мейл.ру!

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