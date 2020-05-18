По мнению ведомства, инфраструктура таких сервисов оказалась не готова к росту спроса из-за пандемии.
- Минкомсвязи предложило ввести субсидии для образовательных онлайн-сервисов на сумму до 300 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с повесткой. По мнению ведомства, инфраструктура таких сервисов оказалась не готова к росту спроса из-за пандемии, а у самих компаний нет денег на масштабирование.
- Малым предприятиям предлагается выделить до 20 млн рублей из бюджета федерального проекта «Цифровые технологии», компаниям-лидерам — до 300 млн рублей. Частное софинансирование должно достигать не менее 20%, уточняет газета.
- Согласно предложению ведомства, выбирать компании для субсидирования будут «Российский фонд развития информационных технологий», фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» и «Фонд содействия инновациям».
- Минфин выступил против предложения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отрицательного заключения ведомства. По мнению Минфина, субсидии могут достаться развлекательным и игровым сервисам.
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Oleg Dubovitskiy
Совсем уху ели что ли? У вас итак рост, только и делай, что вкладывай прибыль в инфраструктуру. Нет же, они ещё субсидии хотят.
Alexey BoOleg
Ну чего ты завёлся? Говорят же что не на "расширение", а всего лишь на "масштабирование".
Сергей Камянецкий
Если вы понимаете о чём я..
Дмитрий Стальненко
Они долбятся чем-то тяжёлым. Ну давайте SkyEng ещё денег выделим. Парень итак в Форбс и контора в офшоре зарегистрирована.
Николай МалковДмитрий
Два чая за здравый смысл.
Игорь Гончаров
А выделят для Синергии
Николай МалковИгорь
Лучший ВУЗ России!
Николай Малков
Богатые богатеют, бедные беднеют.
Вася Пражкин
Минфин выступил против предложения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отрицательного заключения ведомства. По мнению Минфина, субсидии могут достаться развлекательным и игровым сервисам.
Минфин себя знает, по-любому деньги налево уйдут. Как в недавней истории с включением Фонбета в список системообразующих компаний по линии Минфина.
Vladimir Chyorniy
Даёшь ещё больше денег Мейл.ру!