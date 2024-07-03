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vc.ru
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Полина Лааксо
Сервисы

Telegram начал тестировать платную реакцию — поставить её можно будет за «звёзды»

Они же — Telegram Stars, внутренняя валюта мессенджера.

  • Владелец канала, чья публикация получит платные реакции, сможет обменять «звёзды» на криптовалюту Toncoin, пишет Telegram Info со ссылкой на исходный код мессенджера.
  • Как функция выглядит на данном этапе — показал разработчик альтернативного клиента Telegram. Реакция представляет собой золотую звезду.
  • Можно отправить одну или сразу несколько сотен. Сервис также покажет профили трёх пользователей, поставивших больше всего платных реакций.
  • Упоминание этих донатов уже добавили в условия использования для авторов контента. Судя по формулировкам, чтобы подключить реакцию, канал должен будет отвечать ряду требований.
Источник видео: Swiftgram
  • Telegram запустил «звёзды» в июне 2024 года. Они нужны для оплаты внутренних товаров и услуг и доступа к контенту за пейволлом. Получатели могут обменять их на Toncoin через платформу Fragment, а затем конвертировать в другую крипту.
  • В том же месяце Telegram заблокировал «небольшое количество» ботов, которые принимали платежи «без использования Telegram Stars», так как они нарушали правила магазинов приложений Apple и Google.

#новости #telegram

2
28
28 комментариев
Armen Oveyan

А вот и функционал одноклассников понадобился, а вы все хейтили. Ждем оценку 5+ за старсы

21
Ответить
dddaaasss

Телеграмм уверенно идет по дороге одноклассников, одновременно со старением своей ядерной аудитории.

2
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Влад Шушкевич

Жду ограничение на количество бесплатных сообщений.

9
Ответить
Mikhail Medvedev

Супер!

5
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Олеся Николаева

Уже и за реакции платить...

3
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Платон Щукин

На VC за особенные реакции тоже нужно платить подпиской.

2
1
1
Ответить
Ilya Brin

А потом ввести плату, чтобы убрать реакцию с поста

1
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