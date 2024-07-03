Telegram начал тестировать платную реакцию — поставить её можно будет за «звёзды»

Они же — Telegram Stars, внутренняя валюта мессенджера.Владелец канала, чья публикация получит платные реакции, сможет обменять «звёзды» на криптовалюту Toncoin, пишет Telegram Info со ссылкой на исходный код мессенджера.Как функция выглядит на данном этапе — показал разработчик альтернативного клиента Telegram. Реакция представляет собой золотую звезду.Можно отправить одну или сразу несколько сотен. Сервис также покажет профили трёх пользователей, поставивших больше всего платных реакций.Упоминание этих донатов уже добавили в условия использования для авторов контента. Судя по формулировкам, чтобы подключить реакцию, канал должен будет отвечать ряду требований.Источник видео: SwiftgramTelegram запустил «звёзды» в июне 2024 года. Они нужны для оплаты внутренних товаров и услуг и доступа к контенту за пейволлом. Получатели могут обменять их на Toncoin через платформу Fragment, а затем конвертировать в другую крипту.В том же месяце Telegram заблокировал «небольшое количество» ботов, которые принимали платежи «без использования Telegram Stars», так как они нарушали правила магазинов приложений Apple и Google.#новости #telegram
А вот и функционал одноклассников понадобился, а вы все хейтили. Ждем оценку 5+ за старсы
Телеграмм уверенно идет по дороге одноклассников, одновременно со старением своей ядерной аудитории.
Жду ограничение на количество бесплатных сообщений.
Супер!
Уже и за реакции платить...
На VC за особенные реакции тоже нужно платить подпиской.
А потом ввести плату, чтобы убрать реакцию с поста