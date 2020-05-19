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Сервисы
Лиана Липанова
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Notion отменил ограничения на количество строк в бесплатном тарифе Материал редакции

Раньше для создания неограниченного количества заметок нужно было оформить подписку от $4 в месяц.

28 комментариев
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Сервис для заметок и совместной работы Notion представил бесплатный тариф для личного пользования, который прежде стоил от $4 в месяц, сообщил vc.ru представитель компании.

Раньше клиенты могли использовать сервис бесплатно только по тарифу Free. В нём доступ к рабочему пространству пользователя имело неограниченное количество человек, количество блоков (единиц контента, которое может создавать пользователь) было ограничено 1000, а лимит на загрузку файлов — 5 МБ.

Персональный тариф за $4 в месяц (около 290 рублей) ограничивал доступ к заметкам — их мог просматривать только автор. При этом лимита на загрузку файлов и количество блоков нет. Также пользователи получали приоритетную поддержку и доступ к истории изменений за 30 дней.

Теперь сервис отказался от тарифа Free и добавил два новых: бесплатный Personal и Personal Pro за $4 в месяц. В бесплатном неограниченное количество блоков, дополнительно предоставлять доступ можно ещё пятерым пользователям, а данные с разных устройств синхронизируются.

В Personal Pro — неограниченный лимит на загрузку файлов и количество гостей, а также доступ к истории изменений за последние 30 дней.

В последнее время выросло число регистраций в сервисе, а массовая «самоизоляция» вызвала необходимость в инструментах для организации работы и жизни, объясняют в Notion. Компания планировала открыть бесплатный доступ к сервису для личного пользования до пандемии и планирует оставить бесплатный тариф после её окончания, говорят в Notion.

Кроме Personal и Personal Pro, в Notion есть тарифы Team от $8 на человека в месяц и Enterprise с договорной ценой. Team включает в себя те же функции, что и Pro, а также неограниченное количество участников, совместное рабочее пространство, расширенные права и инструменты администратора.

В тарифе Enterprise нет никаких ограничений, доступ к истории изменений предоставляется на всё время, гарантируется повышенная безопасность, индивидуальный договор и менеджер.

#новость #notion

Лиана Липанова
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28 комментариев
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Олег Петров

32

Ставь лойс, если пытался приучить себя вести все дела в notion, но соорудил неюзабельного монстра и вернулся в привычные отдельные инструменты типа Trello, Evernote, todoist, GCal

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Макс Шлыков

Олег
3

или заметки на apple )

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Roman Trifonov

Макс
1

Или Google Keep :)

Ответить

Аарон Малис

Roman
0

Нравится Google Keep, но сильно не хватает группировки внутри закладок. Например закладка Хлеб, в которой можно создать блоки Батоны, Пирожные, Рогалики и т. д. А то в одной заметке можно кучу наворотить. 

Ответить

Kelerius

Roman
0

Или пишу ручкой по бумаге

Ответить

Аарон Малис

2

Не пользуюсь ноушеном. Кто подскажет в чем назначение и вся прелесть данного инструмента?

Ответить

Sergey Filimonov

Аарон
6

Первый комбайн из заметок, Airtable, Trello, который вроде как удался. Я всегда считал путь комбайна тупиковым для создания качественного продукта — и Битрикс не даст соврать, — но тут вроде бы исключение. Но меня всё равно терзают смутные сомнения в его перспективах, но наблюдать за ними интересно всё равно.

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Useforlogin

Аарон
6

Блокнот на стероидах. Вести серьезный менеджмент там сложно, но как персональный склад мыслей и тасков — очень даже. 

Ответить

Philip Poteryahin

Useforlogin
0

Замечательная корпоративная база знаний, крутой корпоративный календарь и много плюшек. Вы просто не хотите их готовить!))

Ответить

Павел

Philip
0

В этом и проблема сервиса — слишком много приходится готовить, чтобы сделать простые действия.

Ответить

Philip Poteryahin

Павел
0

Ну кастомизация да, не очень простая, но это скорее от настроя пользователя, он думать не хочет )

Ответить

Паша Мороз

Аарон
6

Очень многофункциональный блокнот с широкими возможностями кастомизаци и темплейтами. Единственные минусы – приложение довольно тяжеловесное и синхронизация работает немного коряво. В остальном же – настоятельно рекомендую попробовать, со снятием ограничения на количество элементов Notion стал лучшим приложением для заметок и тудушек по версии меня.

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Станислав Тюрин

Аарон
–1

Ну так попользуйся

Ответить

Sergey Filimonov

3

Хорошее решение. В SaaS для работы зарабатывать есть смысл только на командах — там ограничения имеют смысл, потому что команды от ~3 человек  с высокой вероятностью готовы платить. До этого — нет смысла даже тратить килокалории маркетологов и разработчиков на попытки ограничить возможности сервиса на ровном месте, чтобы массы тех, кто только пробует сервис, заплатили $5. При всей моей любви к тому же Intercom считаю, что у них совершенно неадекватный ценник на микрокоманды и «команды» из одного человека.

Ответить

Alexander Romensky

3

Мой любимый продукт, использую, как вики, to do листы, канбан-листы и prd по продуктам.

Ответить

Pavel Giorgobiany

1

Отличная новость! Теперь барьеров к использованию точно нет

Ответить

Alex Cox

Pavel
2

4 доллара не такой уж и барьер для рабочего инструмента

Ответить

Pavel Giorgobiany

Alex
0

Ну, создать несколько воркспейсов под разные проекты/задачи — тоже

Ответить

ILoveVC

Pavel
0

5 mb

Ответить

Владимир Моденов

1

Ваааау! Вот это отличная новость!

Ответить

Savva Schuldiner

1

Отличная новость.
Как раз уже первый месяц отпользовал, приложение отличное, наконец-то разгрузил избранные, заметки и прочие закрома в одно место.

Ответить

Станислав Тюрин

1

Заебок

Ответить

Alexey Nekrasov

0

Поясните кто пользуется. 
Персональный тариф ограничивал доступ к заметкам — их мог просматривать только автор.

Это как? Как на гитхабе в свое время - бесплатно только открытые репозитории?
Если у меня был бесплатный аккаунт, весь интернет видел мои заметки?

Ответить

Олег Петров

Alexey
2

Нет, интернет не видел, если только ты не сделал заметку публичной по ссылке. Ограничение доступа на бесплатном тарифе подразумевает что ты не можешь шарить доступ для совместной работы над заметками с другими юзерами

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Паша Мороз

Alexey
1

Нет, скорее всего имелось в виду, что персональный тариф не давал возможности работать командой. Автор довольно странно это подал.

Ответить

Александр Крупницкий

0

Повторяющиеся события нельзя же в нем делать?

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Sergey Protopopov

0

Так, скачиваю, пробую, потом расскажу. В целом юзаем с командой трелло. Но только одна доска. Больше досок вести просто нереально 

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Victor Malyushev

0

Ограничение в 1000 блоков сохраняется в бесплатном тарифе, если работать в совместном воркспейсе 😔

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