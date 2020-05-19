Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Раньше для создания неограниченного количества заметок нужно было оформить подписку от $4 в месяц.
Сервис для заметок и совместной работы Notion представил бесплатный тариф для личного пользования, который прежде стоил от $4 в месяц, сообщил vc.ru представитель компании.
Раньше клиенты могли использовать сервис бесплатно только по тарифу Free. В нём доступ к рабочему пространству пользователя имело неограниченное количество человек, количество блоков (единиц контента, которое может создавать пользователь) было ограничено 1000, а лимит на загрузку файлов — 5 МБ.
Персональный тариф за $4 в месяц (около 290 рублей) ограничивал доступ к заметкам — их мог просматривать только автор. При этом лимита на загрузку файлов и количество блоков нет. Также пользователи получали приоритетную поддержку и доступ к истории изменений за 30 дней.
Теперь сервис отказался от тарифа Free и добавил два новых: бесплатный Personal и Personal Pro за $4 в месяц. В бесплатном неограниченное количество блоков, дополнительно предоставлять доступ можно ещё пятерым пользователям, а данные с разных устройств синхронизируются.
В Personal Pro — неограниченный лимит на загрузку файлов и количество гостей, а также доступ к истории изменений за последние 30 дней.
В последнее время выросло число регистраций в сервисе, а массовая «самоизоляция» вызвала необходимость в инструментах для организации работы и жизни, объясняют в Notion. Компания планировала открыть бесплатный доступ к сервису для личного пользования до пандемии и планирует оставить бесплатный тариф после её окончания, говорят в Notion.
Кроме Personal и Personal Pro, в Notion есть тарифы Team от $8 на человека в месяц и Enterprise с договорной ценой. Team включает в себя те же функции, что и Pro, а также неограниченное количество участников, совместное рабочее пространство, расширенные права и инструменты администратора.
В тарифе Enterprise нет никаких ограничений, доступ к истории изменений предоставляется на всё время, гарантируется повышенная безопасность, индивидуальный договор и менеджер.
Ставь лойс, если пытался приучить себя вести все дела в notion, но соорудил неюзабельного монстра и вернулся в привычные отдельные инструменты типа Trello, Evernote, todoist, GCal
или заметки на apple )
Или Google Keep :)
Нравится Google Keep, но сильно не хватает группировки внутри закладок. Например закладка Хлеб, в которой можно создать блоки Батоны, Пирожные, Рогалики и т. д. А то в одной заметке можно кучу наворотить.
Не пользуюсь ноушеном. Кто подскажет в чем назначение и вся прелесть данного инструмента?
Первый комбайн из заметок, Airtable, Trello, который вроде как удался. Я всегда считал путь комбайна тупиковым для создания качественного продукта — и Битрикс не даст соврать, — но тут вроде бы исключение. Но меня всё равно терзают смутные сомнения в его перспективах, но наблюдать за ними интересно всё равно.
Блокнот на стероидах. Вести серьезный менеджмент там сложно, но как персональный склад мыслей и тасков — очень даже.
Замечательная корпоративная база знаний, крутой корпоративный календарь и много плюшек. Вы просто не хотите их готовить!))
Ну кастомизация да, не очень простая, но это скорее от настроя пользователя, он думать не хочет )
Очень многофункциональный блокнот с широкими возможностями кастомизаци и темплейтами. Единственные минусы – приложение довольно тяжеловесное и синхронизация работает немного коряво. В остальном же – настоятельно рекомендую попробовать, со снятием ограничения на количество элементов Notion стал лучшим приложением для заметок и тудушек по версии меня.
Хорошее решение. В SaaS для работы зарабатывать есть смысл только на командах — там ограничения имеют смысл, потому что команды от ~3 человек с высокой вероятностью готовы платить. До этого — нет смысла даже тратить килокалории маркетологов и разработчиков на попытки ограничить возможности сервиса на ровном месте, чтобы массы тех, кто только пробует сервис, заплатили $5. При всей моей любви к тому же Intercom считаю, что у них совершенно неадекватный ценник на микрокоманды и «команды» из одного человека.
Мой любимый продукт, использую, как вики, to do листы, канбан-листы и prd по продуктам.
Отличная новость! Теперь барьеров к использованию точно нет
Отличная новость.
Как раз уже первый месяц отпользовал, приложение отличное, наконец-то разгрузил избранные, заметки и прочие закрома в одно место.
Поясните кто пользуется.
Персональный тариф ограничивал доступ к заметкам — их мог просматривать только автор.
Это как? Как на гитхабе в свое время - бесплатно только открытые репозитории?
Если у меня был бесплатный аккаунт, весь интернет видел мои заметки?
Нет, интернет не видел, если только ты не сделал заметку публичной по ссылке. Ограничение доступа на бесплатном тарифе подразумевает что ты не можешь шарить доступ для совместной работы над заметками с другими юзерами
Нет, скорее всего имелось в виду, что персональный тариф не давал возможности работать командой. Автор довольно странно это подал.
Так, скачиваю, пробую, потом расскажу. В целом юзаем с командой трелло. Но только одна доска. Больше досок вести просто нереально
Ограничение в 1000 блоков сохраняется в бесплатном тарифе, если работать в совместном воркспейсе 😔
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