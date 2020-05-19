Раньше для создания неограниченного количества заметок нужно было оформить подписку от $4 в месяц.

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Сервис для заметок и совместной работы Notion представил бесплатный тариф для личного пользования, который прежде стоил от $4 в месяц, сообщил vc.ru представитель компании.

Раньше клиенты могли использовать сервис бесплатно только по тарифу Free. В нём доступ к рабочему пространству пользователя имело неограниченное количество человек, количество блоков (единиц контента, которое может создавать пользователь) было ограничено 1000, а лимит на загрузку файлов — 5 МБ.

Персональный тариф за $4 в месяц (около 290 рублей) ограничивал доступ к заметкам — их мог просматривать только автор. При этом лимита на загрузку файлов и количество блоков нет. Также пользователи получали приоритетную поддержку и доступ к истории изменений за 30 дней.

Теперь сервис отказался от тарифа Free и добавил два новых: бесплатный Personal и Personal Pro за $4 в месяц. В бесплатном неограниченное количество блоков, дополнительно предоставлять доступ можно ещё пятерым пользователям, а данные с разных устройств синхронизируются.

В Personal Pro — неограниченный лимит на загрузку файлов и количество гостей, а также доступ к истории изменений за последние 30 дней.

В последнее время выросло число регистраций в сервисе, а массовая «самоизоляция» вызвала необходимость в инструментах для организации работы и жизни, объясняют в Notion. Компания планировала открыть бесплатный доступ к сервису для личного пользования до пандемии и планирует оставить бесплатный тариф после её окончания, говорят в Notion.

Кроме Personal и Personal Pro, в Notion есть тарифы Team от $8 на человека в месяц и Enterprise с договорной ценой. Team включает в себя те же функции, что и Pro, а также неограниченное количество участников, совместное рабочее пространство, расширенные права и инструменты администратора.