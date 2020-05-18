Требования о «зачистке» тем к собственному Google Podcasts компания не предъявляла.
- Google удалила из магазина приложений агрегатор подкастов Podcast Addict из-за нарушения новых правил сервиса, запрещающих публикации на тему Covid-2019 без одобрения официальных органов здравоохранения, передаёт Android Central.
- Podcast Addict позволяет слушать подкасты, аудиокниги, радио, прямые трансляции из разных источников, включая YouTube, SoundCloud и новостные RSS-ленты. Некоторые подкасты, к которым можно было подключиться через сервис, затрагивали тему Covid-2019, пишет издание.
- Сервис уведомил разработчика: чтобы восстановить приложение, ему нужно пройти верификацию, если он относится к органам власти или здравоохранения, либо удалить упоминания коронавируса из приложения. Размещение рекламы в сервисе было приостановлено, сообщил Podcast Addict. Разработчик подал жалобу в Google Play — она будет рассмотрена как минимум через неделю, рассказал он.
- «Требование Google об удалении подкастов из Podcast Addict — то же, что требование об удалении всех ссылок в медиа и соцсетях из браузера», — полагает Reclaim the net, отмечая, что к Google Podcasts требование о «зачистке» тем не предъявлялось.
- Пользователи, скачавшие сервис, могут по-прежнему пользоваться им, но не совершать покупки внутри приложения. Новые пользователи смогут скачать его в другом источнике.
- Podcast Addict — один из самых популярных сервисов подкастов в Google Play, утверждает Reclaim the net. По собственным данным на 15 мая 2020 года, пользователи скачали приложение 9 млн раз и загрузили через него 2 млрд подкастов. Приложение было впервые опубликовано в Google Play девять лет назад.
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Constantine Bondaletov
Демократия и свобода рынка
Виталий Бирюков
Через неделю послушаем об этом в свежих выпусках подкастов.
Аарон Малис
Гугль ковиднулся
Дмитрий Гладышев
Как-будто на Youtube роликов по вирусу нет.
Designer Startup
А как называется такое же пухленькое в Апсторе?
Иванка СегодинаDesigner
На сколько мне известно парочка одних из самых популярных это:
- Apple Podcasts от самих Apple, он простенький и бесплатный,
- Overcast, она вроде старенькая программка, но как дела обстоят сейчас не скажу точно,
- Pocket Casts, многие знакомые используют его. Там поддержка тайм кодов, вырезание пауз, уведомления, автоматическая загрузка подкастов если не успел послушать и пр.
Роман Беляев
А я как-то предсказывал, что вирус закончится тем, что упоминание о нем будет нарушением закона :)
Арнольд ВалерьяновичРоман
и тебя заблокировали?
Олег Нечаев
Где эта фотка с Лавровым? К месту будет.
Konstantin Voronov
Don’t be evil