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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Google удалила из магазина приложений агрегатор Podcast Addict с 9 млн загрузок из-за упоминания Covid-19 в подкастах Материал редакции

Требования о «зачистке» тем к собственному Google Podcasts компания не предъявляла.

  • Google удалила из магазина приложений агрегатор подкастов Podcast Addict из-за нарушения новых правил сервиса, запрещающих публикации на тему Covid-2019 без одобрения официальных органов здравоохранения, передаёт Android Central.
  • Podcast Addict позволяет слушать подкасты, аудиокниги, радио, прямые трансляции из разных источников, включая YouTube, SoundCloud и новостные RSS-ленты. Некоторые подкасты, к которым можно было подключиться через сервис, затрагивали тему Covid-2019, пишет издание.
  • Сервис уведомил разработчика: чтобы восстановить приложение, ему нужно пройти верификацию, если он относится к органам власти или здравоохранения, либо удалить упоминания коронавируса из приложения. Размещение рекламы в сервисе было приостановлено, сообщил Podcast Addict. Разработчик подал жалобу в Google Play — она будет рассмотрена как минимум через неделю, рассказал он.
  • «Требование Google об удалении подкастов из Podcast Addict — то же, что требование об удалении всех ссылок в медиа и соцсетях из браузера», — полагает Reclaim the net, отмечая, что к Google Podcasts требование о «зачистке» тем не предъявлялось.
  • Пользователи, скачавшие сервис, могут по-прежнему пользоваться им, но не совершать покупки внутри приложения. Новые пользователи смогут скачать его в другом источнике.
  • Podcast Addict — один из самых популярных сервисов подкастов в Google Play, утверждает Reclaim the net. По собственным данным на 15 мая 2020 года, пользователи скачали приложение 9 млн раз и загрузили через него 2 млрд подкастов. Приложение было впервые опубликовано в Google Play девять лет назад.

#новость #googleplay #подкасты #коронавирус

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Constantine Bondaletov

3

Демократия и свобода рынка

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Виталий Бирюков

1

Через неделю послушаем об этом в свежих выпусках подкастов.

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Аарон Малис

0

Гугль ковиднулся

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Дмитрий Гладышев

0

Как-будто на Youtube роликов по вирусу нет.

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Designer Startup

0

А как называется такое же пухленькое в Апсторе?

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Иванка Сегодина

Designer
0

На сколько мне известно парочка одних из самых популярных это:
- Apple Podcasts от самих Apple, он простенький и бесплатный,
- Overcast, она вроде старенькая программка, но как дела обстоят сейчас не скажу точно,
- Pocket Casts, многие знакомые используют его. Там поддержка тайм кодов, вырезание пауз, уведомления, автоматическая загрузка подкастов если не успел послушать и пр.
 

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Роман Беляев

0

А я как-то предсказывал, что вирус закончится тем, что упоминание о нем будет нарушением закона :)

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Арнольд Валерьянович

Роман
0

и тебя заблокировали?

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Олег Нечаев

0

Где эта фотка с Лавровым? К месту будет.

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Konstantin Voronov

0

Don’t be evil

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