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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Глава Instagram Адам Моссери отверг обвинения в покупке Giphy ради данных пользователей — для соцсети важны тренды Материал редакции

Топ-менеджер был спонсором сделки Facebook и Giphy, которая оценивается в $400 млн.

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Целью покупки GIF-сервиса Giphy были не данные его пользователей, а возможность понять, что происходит в мире. Об этом в своём аккаунте в Twitter рассказал глава Instagram Адам Моссери, отвечая автору подкастов Бену Томпсону.

«Мы купили Giphy, потому что это классный сервис, которому нужен был дом, это замечательная команда, у которой есть многоголосое творческое сообщество, и точка. Я был спонсором это сделки, и её мотивом были не данные», — рассказал он.

Информация о пользователях ценна, но на Giphy её не так много, признаёт Моссери. Данные, которые можно получить от конкурентов, чаще всего ограничены тем, как часто люди ищут GIF и что конкретно ищут. Ценны же те сведения, которые дают понять, что происходит в мире, уверен он.

«Instagram — это культура, поэтому нам важно понимать, что в тренде, и это поможет сделать Giphy и Instagram лучше», — подчеркнул глава соцсети.

Facebook купила Giphy 15 мая 2020 года. По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн. Пользователи опасались, что за счёт интеграции Facebook получит доступ к данным о контенте и поиске на сторонних платформах. По данным на май 2020 года, ежедневно сервис обрабатывает более 10 млрд гифок для более чем 700 млн пользователей.

Instagram был главным партнёром Giphy с 2018 года, уточняет CNBC. Согласно соглашению между компаниями, пользователи соцсети смогли добавлять в «Истории» GIF-изображения.

#новость #giphy #instagram

Галина Мубаракшина
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Anastasia Light

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Я одна не понимаю зачем Инстаграм купил ЭТО 👆🏼👆🏼, когда есть ЭТО?👇🏼👇🏼🌹🌹🌹

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