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Артур Томилко
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Telegram добавил в правила для ботов пункт о предоставлении пользователям политики конфиденциальности

Она должна соответствовать требованиям магазинов Apple и Google.

  • Об изменениях в правилах Telegram для ботов и мини-приложений сообщает Telegram-канал BotNews. Разработчики теперь должны предоставлять пользователям свою политику конфиденциальности.
  • Она должна соответствовать требованиям магазинов Apple и Google, а также содержать информацию о том, какие данные и в каких целях собирает и хранит бот.
  • Отсутствие политик конфиденциальности приведёт к блокировке бота, следует из правил Telegram. В какой срок разработчики должны выполнить требование, не уточняется.
  • Мини-приложения могут добавить ссылку на свою политику конфиденциальности на странице «Настройки». Боты должны сделать её доступной через команду /private.

#новости #telegram

5
10
10 комментариев
dddaaasss

Телеграмм и конфиденциальность это какой-то анекдот?

2
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Отрицательный Веган

А если мой бот ничего не собирает? 🤔
Пустое /privacy?

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Nikita L.

да я думаю это для крупных игроков правило, ну формально для всех, но следить за крупными будут.

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Вадим Д.

Ну и хорошо. Добавил и добавил.

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Запопу Кусь
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Макс Канарейка

А с Ботхелпом как быть?

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Andrey Green

Когда-то давно во времена когда боты только появились в мессенджере был озвучен обязательный функционал бота - такой как остановка его отправкой команды: stop, и первое время работало, но сейчас кроме как заблокировать бота отписаться от него нельзя, хорошо бы если он вновь начал работать в связи с новыми правилами.

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