Telegram добавил в правила для ботов пункт о предоставлении пользователям политики конфиденциальности

Она должна соответствовать требованиям магазинов Apple и Google.Об изменениях в правилах Telegram для ботов и мини-приложений сообщает Telegram-канал BotNews. Разработчики теперь должны предоставлять пользователям свою политику конфиденциальности.Она должна соответствовать требованиям магазинов Apple и Google, а также содержать информацию о том, какие данные и в каких целях собирает и хранит бот.Отсутствие политик конфиденциальности приведёт к блокировке бота, следует из правил Telegram. В какой срок разработчики должны выполнить требование, не уточняется.Мини-приложения могут добавить ссылку на свою политику конфиденциальности на странице «Настройки». Боты должны сделать её доступной через команду /private.#новости #telegram
Телеграмм и конфиденциальность это какой-то анекдот?
А если мой бот ничего не собирает? 🤔
Пустое /privacy?
да я думаю это для крупных игроков правило, ну формально для всех, но следить за крупными будут.
Ну и хорошо. Добавил и добавил.
А с Ботхелпом как быть?
Когда-то давно во времена когда боты только появились в мессенджере был озвучен обязательный функционал бота - такой как остановка его отправкой команды: stop, и первое время работало, но сейчас кроме как заблокировать бота отписаться от него нельзя, хорошо бы если он вновь начал работать в связи с новыми правилами.