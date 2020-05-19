Коротко о новых сервисах и изменениях для пользователей и бизнеса с конференции для разработчиков Microsoft Build 2020.

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Приложение Microsoft Lists

Летом 2020 года в сервисе Microsoft 365 выйдет приложение Microsoft Lists для создания списков, которые, по словам компании, «призваны помочь в отслеживании рабочих процессов и контактов». Также сервис может создавать отчеты из Teams, SharePoint и Outlook.

Приложение Lists основано на функции «Списки» в Sharepoint и будет интегрировано в Teams. Пользователь может отправить в канал сервиса готовый список, начать совместное обсуждение и работу по его пунктам. Также можно создавать списки внутри Teams.

Пользователи могут использовать шаблоны для создания списков или создавать собственные — с настройкой внешнего вида и уведомлениями.

Браузер Microsoft Edge получит контекстный поиск и интеграцию с Pinterest

Одна из функций обновленного Edge — «Коллекции», с помощью которых пользователи браузера могут собирать и организовывать важную для них информацию.

На Build 2020 Microsoft объявила о сотрудничестве с сервисом Pinterest, чтобы улучшить качество коллекций и, по словам представителей компании, «предложить пользователям новые идеи для вдохновения и решения задач».

Microsoft Edge начнёт предлагать подсказки из Pinterest в нижней части панели «Коллекций». При открытии подсказки появляется доска Pinterest с подходящими изображениями. Также коллекции теперь можно отправлять не только в Excel и Word, но и в OneNote.

Ещё одна новая функция Edge — контекстный поиск внутри страницы. Пользователь может выделить слово или предложение и выбрать пункт «Поиск в боковой панели», чтобы получить дополнительную информацию.

Контекстный поиск интегрирован и в рабочую среду: если пользователь залогинен под рабочим аккаунтом, он может запустить поиск по корпоративным документам.

Корпоративные пользователи Edge получат возможность автоматически переключаться между личным и рабочим аккаунтами Microsoft при переходе на рабочие ссылки.

ИТ-специалисты смогут управлять синхронизацией расширений и доступными для синхронизации типами данных в браузере Edge у сотрудников компании. Например, организация может запретить синхронизацию паролей.

Новые функции сначала появятся в версии Edge для инсайдеров.

Виртуальные встречи и онлайн-трансляции в Microsoft Teams

На Build 2020 Microsoft анонсировала несколько новых функций для сервиса групповой работы Microsoft Teams. Например, в Teams будет интегрировано приложение Booking, которое позволяет планировать встречи с клиентами, управлять виртуальными визитами клиентов и автоматически синхронизировать их с календарём.

Среди примеров использования Booking Microsoft называет бронирование встреч для консультации с врачами и юристами и собеседований с кандидатами.

В Teams появятся шаблоны — при создании новой команды организация может выбрать определённый сценарий или отрасль, например, банковское отделение или больничное крыло.

У каждого шаблона свои предустановленные каналы, приложения и администраторы. Также организации смогут создавать свои шаблоны. Функция появится автоматически в ближайшие несколько месяцев.

Также Teams получит поддержку Skype для телерадиовещания и видеоустройств стандарта VDI — это позволит создавать видеотрансляции внутри сервиса, например, для проведения интервью или новостных трансляций.

Системные администраторы смогут оценивать, одобрять и предустанавливать специализированные приложения в Teams для бизнеса для сотрудников компаний. Разработчики приложений смогут создавать и публиковать приложения для Teams из Visual Studio и Vusual Studio Code.

Fluid Framework для пользователей Microsoft 365

Интерактивная платформа для совместной работы Fluid Framework позволяет пользователям разделить материалы на компоненты и комбинировать элементы контента из браузера и приложений. Также в платформу можно интегрировать виртуальных помощников, которые будут предлагать подходящие изображения, переводить текст и выполнять другие действия.

Ранее Fluid Framework была доступна в закрытой предварительной версии для разработчиков, теперь она становится приложением с открытым кодом. А её компоненты и инструменты — таблицы, списки, календари и текстовые элементы — появятся в веб-версиях Office и Outlook для подписчиков Microsoft 365.

Например, пользователи смогут вставлять таблицы, диаграммы и списки задач в Outlook при составлении отчёта в письме.

Outlook

В почтовом сервисе Outlook появится интеллектуальная система предугадывания слов и предложений. Она позволит быстрее писать, избегать опечаток и лучше писать письма, заявляет Microsoft.

Запуск сервиса Project Cortex

Летом 2020 года в Microsoft 365 появится сервис Project Cortex, анонсированный в ноябре 2019 года на конференции Ignite. С его помощью компании могут создать интеллектуальную сеть знаний, которая анализирует данные организации и автоматически организует их по общим темам, например, проектам и клиентам.