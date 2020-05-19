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Кирилл Казаков
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Что интересного в Notion придумало сообщество vc.ru Материал редакции

Сервис отменил ограничения на количество строк в бесплатном тарифе, раньше нужно было платить $4 в месяц. Если давно хотели попробовать Notion — несколько материалов о том, что он умеет.

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Вести дневник потребления контента

Антон Фрешер из «Яндекса» делает в Notion «Склад» — «приложение для удобного сохранения всего, что увидел, услышал или прочитал».

В строке — материал, в колонках —  дополнительная информация о нём

Шаблон для планирования времени

UX-дизайнер Евгений Егоров ставит цели на девять недель вперёд. Потом он по неделям расписывает, как добиться этих целей. Если нужно — планирует дни даже по часам, его шаблон позволяет это сделать.

Егоров фиксирует не только задачи, но и причины, почему важно их выполнить

Организовать работу компании

Два примера с онлайн-продуктами.

Мы забили на Confluence и переехали в Notion

Команда Joom два года хранила рабочие материалы и вела планирование в сервисе Confluence. Но недостатки: плохой поиск и навигация, неудобно редактировать заметки, заставили переключиться на Notion.

Менеджер внутренних проектов Joom Лена Караулова рассказывает, как переносили базу знаний и какие слабости Notion обнаружили (и такое бывает).

Слева Confluence, справа Notion

Перевести в Notion все отделы, кроме разработки

Основатель платформы «Эпик Клаб» Владимир Миролюбов считает, что Notion претендует на звание универсальной CRM для бизнеса. Он показал это на примере своего проекта и поделился шаблоном.

Разработку переносить не стали, потому что у неё свои требования к отслеживанию спринтов, но при желании Notion адаптируется, поясняет Миролюбов

Если хочется почитать о людях, которые делают Notion, — интервью с дизайнером компании Сергеем Сургановым.

#notion #заметки

Кирилл Казаков
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John Doe

1

У всех такая насыщенная жизнь, все что-то планируют, ведут, используют какие-то навороченные сервисы для этого, чувствую себя ненормальным на фоне висишников)

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Kostya Golikov

–1

Думаю многие про Notion узнали вот только что, из этого поста. 

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Сергей Ярыльченко

Kostya
0

А вот и нет ))

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Владислав Богатов

Kostya
0

Нет) использую больше года. Отличный сервис. Гибкий - настраивай как надо. Для бизнеса на любителя, но для личных нужд просто огонь. Заношу туда все что нахожу полезного и систематизирую

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Sergei Soloviev

Kostya
0

Notion очень популярный продукт. Не стоит все судить по своему кругозору. 15М повещений сайта в месяц для saas-проекта — это очень и очень неплохо.

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Vitaly Savin

0

Было бы круто, если бы Notion нормальные туториалы сделали

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