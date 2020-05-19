Сервис отменил ограничения на количество строк в бесплатном тарифе, раньше нужно было платить $4 в месяц. Если давно хотели попробовать Notion — несколько материалов о том, что он умеет.

В закладки

Антон Фрешер из «Яндекса» делает в Notion «Склад» — «приложение для удобного сохранения всего, что увидел, услышал или прочитал».

В строке — материал, в колонках — дополнительная информация о нём

UX-дизайнер Евгений Егоров ставит цели на девять недель вперёд. Потом он по неделям расписывает, как добиться этих целей. Если нужно — планирует дни даже по часам, его шаблон позволяет это сделать.

Егоров фиксирует не только задачи, но и причины, почему важно их выполнить

Организовать работу компании

Два примера с онлайн-продуктами.

Команда Joom два года хранила рабочие материалы и вела планирование в сервисе Confluence. Но недостатки: плохой поиск и навигация, неудобно редактировать заметки, заставили переключиться на Notion.

Менеджер внутренних проектов Joom Лена Караулова рассказывает, как переносили базу знаний и какие слабости Notion обнаружили (и такое бывает).

Слева Confluence, справа Notion

Основатель платформы «Эпик Клаб» Владимир Миролюбов считает, что Notion претендует на звание универсальной CRM для бизнеса. Он показал это на примере своего проекта и поделился шаблоном.

Разработку переносить не стали, потому что у неё свои требования к отслеживанию спринтов, но при желании Notion адаптируется, поясняет Миролюбов