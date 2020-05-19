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Сервис отменил ограничения на количество строк в бесплатном тарифе, раньше нужно было платить $4 в месяц. Если давно хотели попробовать Notion — несколько материалов о том, что он умеет.
Антон Фрешер из «Яндекса» делает в Notion «Склад» — «приложение для удобного сохранения всего, что увидел, услышал или прочитал».
UX-дизайнер Евгений Егоров ставит цели на девять недель вперёд. Потом он по неделям расписывает, как добиться этих целей. Если нужно — планирует дни даже по часам, его шаблон позволяет это сделать.
Два примера с онлайн-продуктами.
Команда Joom два года хранила рабочие материалы и вела планирование в сервисе Confluence. Но недостатки: плохой поиск и навигация, неудобно редактировать заметки, заставили переключиться на Notion.
Менеджер внутренних проектов Joom Лена Караулова рассказывает, как переносили базу знаний и какие слабости Notion обнаружили (и такое бывает).
Основатель платформы «Эпик Клаб» Владимир Миролюбов считает, что Notion претендует на звание универсальной CRM для бизнеса. Он показал это на примере своего проекта и поделился шаблоном.
У всех такая насыщенная жизнь, все что-то планируют, ведут, используют какие-то навороченные сервисы для этого, чувствую себя ненормальным на фоне висишников)
Думаю многие про Notion узнали вот только что, из этого поста.
Нет) использую больше года. Отличный сервис. Гибкий - настраивай как надо. Для бизнеса на любителя, но для личных нужд просто огонь. Заношу туда все что нахожу полезного и систематизирую
Notion очень популярный продукт. Не стоит все судить по своему кругозору. 15М повещений сайта в месяц для saas-проекта — это очень и очень неплохо.
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