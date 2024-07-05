F.A.C.C.T. предупредила о мошеннических схемах с валютой Telegram Stars

«Звёздами», которыми можно оплачивать цифровые товары и доступ к контенту в мессенджере.После их запуска мошенники начали распространять объявления о возможности купить валюту по более выгодным условиям — в обход магазинов App Store и Google Play, рассказала «Известиям» компания-разработчик продуктов в области кибербезопасности F.A.C.C.T. (ранее — Group-IB в России).Кто-то предлагает помощь с покупкой и просит присылать деньги напрямую. Некоторые создают домены со словами Stars, Telegram и Ton, а также фальшивые токены. Или запускают бота, который запрашивает данные от аккаунта в Telegram и код подтверждения.Есть «дрейнеры» — они призывают принять участие в «эйрдропе», бесплатной раздаче «звёзд». Нужно подключить криптокошелёк Telegram Wallet, а затем «подписать вредоносную транзакцию», которая позволит злоумышленникам вывести криптоактивы пользователя.Участники рынка кибербезопасности считают, что количество мошеннических схем и ресурсов будет увеличиваться. Причины — рост аудитории мессенджера и интерес к криптовалюте, которую злоумышленники и отдельные криптоэнтузиасты продвигают как источник быстрого заработка (операции с криптой считаются высокорискованными и не гарантируют прибыль — vc.ru).Источник фото: WiredTelegram запустил «звёзды» в июне 2024 года. Они нужны для оплаты внутренних товаров и услуг и доступа к контенту за пейволлом. Получатели могут обменять их на Toncoin через платформу Fragment, а затем конвертировать в другую крипту.В том же месяце Telegram заблокировал «небольшое количество» ботов, которые принимали платежи «без использования Telegram Stars», так как это нарушение правил магазинов приложений Apple и Google.В июле разработчики со ссылкой на исходный код мессенджера сообщили, что Telegram тестирует платную реакцию — поставить её можно будет за «звёзды».#новости #telegram #мошенники
Нахуевертили всяких валют. Телега стала такой громоздкой со всеми этими нововведениями, шо прост звезда
Всё хотела спросить:
разве обмен/вывод виртуальной валюты ("звезд"), купленной через биллинг Apple Store, в фиат не противоречит правилам Apple?
норм, пора закрывать эту телегу
может лучше мошенников будем закрывать?)
Мошейники тоже должны на что то жить так что нечего им мешать!
такой тупой развод ну честн слово, как можно на такое повестись ,кому то отправлять деньги,чтоб купить звезды эти в обход гугла стора ну это бред
Не может быть 😯