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Полина Лааксо
Сервисы

«2ГИС» представил «видеосторис» в карточках компаний

В них бизнес может рассказывать об акциях, новинках и изменениях в работе.

  • К видеоролику можно добавить надпись и кликабельную кнопку. Публикуются они через личный кабинет, рассказали в сервисе.
  • Максимальный размер файла — 100 МБ. Продолжительность — до 30 секунд. Если поступит запрос от пользователей, её увеличат.
  • По умолчанию ролики будут доступны в течение 30 дней. В ленту можно вывести нужный заголовок, а также пользовательскую обложку, если автоматически выбранный кадр не понравился.
  • Сервис поддерживает создание черновиков, а также отложенные публикации. В одной карточке одновременно может быть до 30 «историй», включая статичные.
«2ГИС» представил «видеосторис» в карточках компаний

#новости #2гис

2
9
9 комментариев
Олег Павлов

Скоро сервисы, принципиально не добавляющие формат историй, будут на вес золота)

5
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Запопу Кусь

Всем сервисам придётся добавить вертикальные видео с танцами И игры три в ряд. 😊💁‍♀️

А кто не захочет - те закроются. 💁‍♀️

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Невероятный Блондин

Ну почему же.
Всего 119 мегабайт

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ilia

"Максимальный размер файла — 100 МБ"

Самое оно пользователям каждый раз при поиске чего-то по паре гигабайт высаживать на видео, которые чаще всего информации полезной ноль несут (Озон тот же показал)

Ну хоть возможность отключить автозагрузку/воспроизведение дадут?

Могли бы лучше ввести ленту акций каких-то заведений определенного типа в определенном радиусе сделать

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1
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Запопу Кусь

Тикток 🙆‍♀️💕😊

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Микс из мусоровоза

Ох уж этот соевый новояз - карточки. Есть же нормальное слово - страница

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Невероятный Блондин

Кто этим вообще пользуется в картах!!

Посмотрел, проложил, поехал.

Нахрена что то там еще лазить где-то.

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