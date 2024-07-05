«2ГИС» представил «видеосторис» в карточках компаний

В них бизнес может рассказывать об акциях, новинках и изменениях в работе.К видеоролику можно добавить надпись и кликабельную кнопку. Публикуются они через личный кабинет, рассказали в сервисе.Максимальный размер файла — 100 МБ. Продолжительность — до 30 секунд. Если поступит запрос от пользователей, её увеличат.По умолчанию ролики будут доступны в течение 30 дней. В ленту можно вывести нужный заголовок, а также пользовательскую обложку, если автоматически выбранный кадр не понравился.Сервис поддерживает создание черновиков, а также отложенные публикации. В одной карточке одновременно может быть до 30 «историй», включая статичные.#новости #2гис
Скоро сервисы, принципиально не добавляющие формат историй, будут на вес золота)
Всем сервисам придётся добавить вертикальные видео с танцами И игры три в ряд. 😊💁♀️
А кто не захочет - те закроются. 💁♀️
Ну почему же.
Всего 119 мегабайт
"Максимальный размер файла — 100 МБ"
Самое оно пользователям каждый раз при поиске чего-то по паре гигабайт высаживать на видео, которые чаще всего информации полезной ноль несут (Озон тот же показал)
Ну хоть возможность отключить автозагрузку/воспроизведение дадут?
Могли бы лучше ввести ленту акций каких-то заведений определенного типа в определенном радиусе сделать
Тикток 🙆♀️💕😊
Ох уж этот соевый новояз - карточки. Есть же нормальное слово - страница
Кто этим вообще пользуется в картах!!
Посмотрел, проложил, поехал.
Нахрена что то там еще лазить где-то.